Dieta, která chutná! Lucie díky ní zhubla 14 kilogramů za 2 měsíce!

Lucii Jarošovou k držení diety přivedla touha změnit své tělo a konečně nakupovat šaty v menších velikostech. Mnozí to poznají a jistě nám dají za pravdu, že v oblečení ve větších číslech totiž není moc velký výběr . Lucia kromě toho přiznala, měla obavy zejména z letního období. Z období plavek. Rozhodla se proto udělat něco se svým životním stylem a změnit své stravovací návyky. „Redukčné a výživové programy NUTRI FOOD PLAN poznám z Facebooku, kde již déle sleduji reálné příběhy lidí, kterým se díky dietě doslova změnil život. Stali se atraktivnějšími, vytvarovali si postavu, začali se oblékat podle svého vkusu, a to nejen proto, aby zakryly neladné křivky svého těla. Ale hlavně - zlepšili své zdraví, nastartovali svůj metabolismus a zbavili se zdravotních komplikací, které se přidružily v důsledku jejich nadváhy. Já jsem měla to štěstí, že se u mě při obezitě prvního stupně zatím neobjevily žádné zdravotní problémy. A tak věřím, že jsem se pro dietu rozhodla v ten správný čas. Bylo to krátce po Vánocích, když jsem na oficiální facebook stránce NutriFood našla přihlášku do soutěže „Báječné hubnutí.“ Ani minutu jsem neváhala a napsala svůj příběh, přidala fotku a odeslala. A když mi z redakce volali, že mě vybrali, strašně jsem se potěšila. Věděla jsem, že pokud budu pod dozorem odborníků na výživu, tak to nevzdám a ta nadbytečná kila se mi podaří dát konečně dolů. A přesně tak se i stalo. Nutriční poradkyně Lucka a Miška byly úžasné a touto cestou bych jim chtěla poděkovat za přístup a podporu. Baby jste skvělé! Slíbily mi, že to spolu zvládneme, a nemýlily se,“ vysvětluje Lucie.

Před dietou

Za 2 měsíce -14 kg!

Po dvouměsíčním redukčním programu Lucie zhubla téměř 14 kg . „S tímto výsledkem jsem maximálně spokojená. Rozhodla jsem se v redukčním programu NUTRI FOOD PLAN pokračovat a řekla jsem si, že do léta zhubnu dalších 10 - 15 kg,“

Dieta, která chutná.

Ze slova dieta se mnohým překrucují oči. Představí si desítky jídel, kterých se budou muset vzdát, a mají stres už jen z toho, že se pořádně nenají. Existuje však dietní plán, který chutná? „Opravdu jsem si nedokázala představit, že dieta může být i chutná. Nízkosacharidové potraviny NutriFood mě přesvědčily o opaku. Všechna jídla jsou opravdu velmi chutná a snadno se připravují. Nabídka je tak široká, že každý si najde to své - oblíbené. Já jsem si doslova zamilovala ovocný a čokoládový koktejl, zeleninovou polévku a boloňské špagety,“ doplňuje Lucie.

Ve dvojici to jde snadněji!

Na závěr bych se chtěla ještě poděkovat mým spolusoutěžícím, kočkám a Juniorovi, kteří v programu „Báječné hubnutí“ hubli spolu se mnou. Byli jsme v každodenním kontaktu a velmi jsme se navzájem podporovali a motivovali. Proto doporučuji hubnout minimálně ve dvojici, protože ta podpora vás žene neskutečně dopředu.

Nedaří se vám zhubnout, vyzkoušeli jste všechno možné a nic nefungovalo?

Není dieta jako dieta, vysvětluje zakladatelka a prezidentka aliance výživových poradců Slovenska PhDr. Iveta Nemcová, MBA

Pokud se mám vyjádřit ke konkrétní značce v oblasti výživy nebo se podepsat pod kvalifikovanou odbornost jejich členů, musím si být na 100% jistá a přesvědčena o její důvěryhodnosti a bezpečnosti s ohledem na zdraví všech lidí. Všudypřítomný dostatek jídla a minimum pohybu nahrává smutnému faktu - nadváha a obezita se začíná lavinovitě šířit nejen u dospělé populace, ale i dětí. Na redukčních a výživových programech NUTRI FOOD PLAN proto oceňuji, že primárně nejde o prodej produktů, ale o kvalitní výživové poradenství, které je předáváno lidem prostřednictvím kvalifikovaným výživových poradců - členů Aliance výživových poradců Slovenska a Česka (AVP) s cílem nejen zredukovat jejich nadbytečné kilogramy, ale především zlepšit jejich zdravotní stav.

PhDr. Iveta Nemcová, MBA

Není dieta jako dieta. V čem je NUTRI FOOD PLAN jedinečný a odlišuje se od ostatních diet?

Produkty NutriFood jsou nízkokalorické a nízkosacharidové potraviny určené pro zvláštní výživu, nejde o žádné výživové či potravinové doplňky, ale o potraviny, které mohou bezpečně nahrazovat jídlo během celého dne. Jde o účinnou a velmi chutnou dietu složenou z různých redukčních programů, kterou je možné užívat jako plnohodnotnou celodenní náhradu stravy ve srovnání s velkým počtem různých vysokoproteinových či jiných ketogenních diet, které jsou volně dostupné na českém, ale i slovenském trhu. Takové nevyvážené dietní programy však přinášejí určitá rizika z důvodu chybějících mikroživin ve stravě, v důsledku čehož mohou vzniknout různé zdravotní problémy.

Naopak výjimečnost programů NUTRI FOOD PLAN spočívá v nutriční vyváženosti, tzn. v průběhu redukce získává tělo 100% doporučené denní dávky všech potřebných vitamínů, minerálů, aminokyselin a stopových prvků. Navíc tyto potraviny podléhají přísným kritériím a nařízením EU. Jsou vědecky testovány a lékařský ověřené v praxi s 45-letou tradicí.

Obezita je v současnosti vnímána již jako zdravotní problém. Jak vnímáte fakt, že za výživovým poradcem přicházejí mnohokrát klienti nebo pacienti, kteří již mají nějaké zdravotní omezení?

Výživoví poradci NUTRI FOOD PLAN přistupují k řešení problému nadváhy a obezity zcela odlišným způsobem, než jak je to u většiny společností, které se zabývají redukcí hmotnosti nebo spíše jen prodejem výrobku bez odborné kvalifikace a rovněž bez odborného dohledu. Poradci NUTRI FOOD PLAN vnímají problematiku nadváhy a obezity víceméně jako zdravotní problém, který se lavinovitě začíná šířit. U svých klientů se proto snaží především o redukci a optimalizaci hmotnosti nejen z důvodu estetického, ale především z důvodu prevence vzniku civilizačních onemocnění. Poradci NUTRI FOOD PLAN, kteří jsou zároveň členy AVP SR, spolupracují v praxi s lékaři, účastní se různých lékařských kongresů, konferencí a jsou velmi pozitivně vnímáni i odbornou veřejností.

Potraviny NutriFood neseženete nikde na internetu v e-shopu, v lékárně či drogerii, ale výhradně u výživového poradce. Kdo jsou výživoví poradci NUTRI FOOD PLAN?

Výživové poradenství je dnes velmi atraktivní a lákavou profesí, která se dotýká naší nejvzácnější hodnoty - zdraví. Proto je velmi důležité, aby měl výživový poradce dostatečné znalosti nejen v oblasti výživy, ale také v oblasti fyziologie člověka, preventivní medicíně a v ostatních příbuzných oborech. S ohledem na tento fakt jako zakladatelka a prezidentka Aliance výživových poradců Slovenska oceňuji právě práci a profesionální odbornost výživových poradců NUTRI FOOD PLAN. Stát se výživovým poradcem se může zdát někomu velmi jednoduché. Uděláte si kurz a máte pocit, že můžete pomáhat. Absolvováním krátkodobého studia v oblasti výživy však nic nekončí. Každý výživový poradce se musí neustále vzdělávat, zajímat se o daný obor, sledovat aktuální informace a novinky, navštěvovat odborné semináře, kurzy, konference apod., aby mohl tyto získané vědomosti a poznatky předávat v praxi svým klientům.