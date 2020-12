Diamantové Vánoce s dárky od APARTU

Přitom je odpověď tak jednoduchá – diamantovými šperky od APARTu.

Právě diamanty jsou díky své nepřehlédnutelné kráse a dokonalosti považovány za krále všech drahokamů. Jejich název je odvozen z řeckého slova „adamas“, což v překladu znamená nezničitelný. A to diamanty bezpochyby jsou. Jedná se totiž o nejkvalitnější a nejtvrdší klenotnické kameny, které si zaslouženě získaly popularitu.

Dárek pro každého

Vánoce jsou skvělou příležitostí, kdy můžete někomu splnit tajné přání. A neexistuje žena, která by nesnila o nádherných diamantových špercích.

Toto třpytivé překvapení můžete darovat komukoli – své partnerce, dceři nebo třeba mamince. Nezáleží na stylu ani věku, protože diamanty milují všechny ženy!

Značka APART připravila ty nejkrásnější diamantové náušnice, prsteny, náramky i náhrdelníky, se kterými své milované zaručeně potěšíte.

Nejhezčí okamžik

Okouzlující atmosféra Vánoc často vybízí k velkým životním krokům. Jedním z nich jsou i zásnuby, o kterých sní od dětství snad každá žena.

Jestliže letos plánujete svou drahou polovičku překvapit zásnubním prstýnkem, nesmí na něm chybět diamanty. Tyto nádherné drahokamy totiž symbolizují čistotu, pevnost a stálost – vše, co láska na celý život znamená.

Přívěsek ze žlutého zlata s brilianty - Zn. č.: 214.109, Náušnice ze žlutého zlata s brilianty - Zn. č.: 214.109

Diamantový luxus

Kolekce Your Diamond Story by Apart je určena pro ty nejdůležitější příležitosti v životě. Nabízí neobyčejné šperky s diamanty, které dosahují nejvyšší kvality. Nechte se inspirovat tímto fascinujícím příběhem o nejkrásnějším drahokamu a jeho cestě, kterou musel ujít, aby mohl zazářit pouze pro vás.