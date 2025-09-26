Dermatoložka radí: jak správně provádět IPL epilaci

Co vědět před nákupem IPL epilátoru
V první řadě zvažte, jestli je pro vás IPL epilace vhodná. MUDr. Jana Housková vysvětluje: „Využití IPL technologie bohužel není pro každého. Nedoporučuje se u velmi tmavého zbarvení kůže. A dále není příliš funkční u jedinců se zrzavým či blonďatým zbarvením chloupků, protože neobsahují dostatek melaninu.“ Úplně vyhnout by se jí měly osoby s onemocněním kůže. Nicméně pokud mají vaše chloupky tmavě blond, hnědý, nebo dokonce černý odstín a máte světlou pleť, bude u vás IPL epilace dříve či později fungovat. Pokud by se tak přece jen nestalo, má pro vás značka Braun připravenou 90denní záruku vrácení peněz.
Po zakoupení IPL epilátoru
Při zvažování nákupu promyslete, jestli investujete do modelu propojeného s mobilní aplikací, například Braun Skin i-expert. Ta vám dovede pomoci s prvotním nastavením IPL epilátoru a následně s plánováním dalších ošetření. MUDr. Jana Housková upřesňuje, jak dosáhnout dlouhodobých výsledků: „Odstraňování chloupků pomocí IPL technologie je nutné opakovat v pravidelných intervalech s postupně se redukující četností, protože IPL zachytí pouze ty chloupky, které jsou v růstové fázi (tzv. anagenu). Při opakovaném a pravidelném počátečním ošetření a následně při udržovacích ošetřeních zůstane pokožka dlouhodobě hladká.“
Jak probíhá IPL epilace
MUDr. Jana Housková radí, jak začít s IPL epilací: „Před každou epilací je nutné chloupky oholit pomocí žiletky a epilaci provádět na čisté a suché pokožce. Před aplikací není doporučeno provádět žádná peelingová ošetření. IPL epilaci se nedoporučuje provádět na opálené pokožce.“
Jakmile máte IPL epilátor nastavený a pokožku připravenou, můžete se do IPL epilace pustit. S Braun Skin i-expert můžete postupovat buďto klouzavým pohybem, kdy držíte tlačítko stále spuštěné a jedete po pokožce, nebo tzv. razítkováním a jednotlivým mačkáním tlačítka. MUDr. Jana Housková popisuje: „Světelné paprsky, které epilátor vydává, zasahují melanin ve folikulech chloupků pod povrchem kůže. Tím se přerušuje cyklus dorůstání chloupku. Chloupek se zahřeje a vypadne.“
Péče o pokožku po IPL epilaci
Po IPL epilaci nezapomeňte vaši pleť pořádně opečovat dle doporučení MUDr. Jany Houskové: „Pokožka po epilaci může být lehce podrážděná či citlivá. Je možné aplikovat zklidňující hydratační krémy či chladivé gely pro její zklidnění.“ S naplánováním dalšího IPL ošetření vám následně pomůže aplikace Braun Skin i-expert a ohlídá, aby vaše pleť byla dlouhodobě bez chloupků.
