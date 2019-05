Daylong opět nezklamal!

Udělala jsem si průzkum v drogeriích a lékárnách. Odpověď jsem našla v lékárně – tyrkysový Daylong Sensitive SPF50+ gel/krém. Vyznačuje se vysokou sluneční ochranou, dobrou roztíratelností, na kůži zanechává příjemný nelepivý pocit, neštípe v očích, je určen pro velmi citlivou plet, extrémně odolný ve slané i sladké vodě, vůči potu. Na obličej je určený tyrkysový Daylong Sensitive Face SPF 50+ fluid, obsahuje Celligent® komplex, který pomáhá předcházet pigmentovým skvrnám a předčasnému stárnutí pleti, je také určen pro velmi citlivou plet. Je extrémně odolný vůči vodě a odolný vůči potu. Je obohacený o kyselinu hyaluronovou, která má cennou vlastnost – váže vlhkost. Tím stimuluje produkci kolagenu a elastinu v kůži, dělá ji pružnější a vláčnou. Dobře se roztírá, nezanechává mastný film, neucpává póry. Neštípe v očích. Je vhodný také jako denní krém nebo podklad pod make-up. Ale i make-up jsem mohla vynechat – poslouží mi Daylong Sensitive Face 50+ tónovaný BB fluid, který jsem v nabídce lékárny velmi uvítala. Zmatňuje a sjednocuje pleť při zachování všech vlastností „netónovaného“.

Hotovo! Ale kdepak!

Na závěr dne po osvěžující sprše je odměnou modrý Daylong After Sun repair. Chladivé mléko, které podporuje regeneraci kožních buněk, obsahuje endonukleázy – aktivní enzym na opravu DNA, hydratuje díky dexpantenolu, glycerinu a vitaminu E. Lehce se roztírá a je jemně parfémované.

Z dovolené jsem se vrátila opálená, vysportovaná, s pružnou kůží bez známek alergie. Daylong byl spolehlivý, příjemný. Ochránil, splnil, co slíbil na obalu a co mi doporučili v lékárně. Tento rok to mohu směle zopakovat.

Vřele doporučuji!

Jana

