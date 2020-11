Darujte zdraví a odpočinek v Lázních Teplice nad Bečvou

Pokud si lámete hlavu nad tím, co pořídit svým blízkým za dárek, a to nejen k Vánocům, trefou do černého bude dárkový poukaz do Lázní Teplice nad Bečvou.

Velmi oblíbené vánoční dárky jsou bezesporu poukazy, například na nákup určitého zboží nebo zážitkový, třeba na let balonem. Mezi nejhodnotnější však rozhodně patří dárkový poukaz na lázeňský pobyt. Obdarovaný tak získá několik dárků v jednom – ubytování, stravování a procedury. Během tohoto pobytu zapomene na každodenní starosti, dobře se pobaví a stráví čas plnohodnotnou relaxací, uleví tělu a posílí duši. Nejedná se tedy „pouze“ o pasivní zážitek, ale o kvalitně strávený čas, po kterém se bude cítit jako znovuzrozený. Dárkovým poukazem na pobyt v Lázních Teplice nad Bečvou tak dotyčný získá vše, po čem toužil, a zároveň posílí své zdraví.

Dárkový poukaz lze věnovat i v určité nominální hodnotě, přičemž si obdarovaný vybere služby v odpovídající ceně sám.

Při koupi dárkového poukazu můžete využít speciální vánoční akci – slevy až 20 % na vybrané pobyty s možností bezplatného posunutí termínu.



Lázně Teplice nad Bečvou najdete v Olomouckém kraji na území měst Hranice a Teplice nad Bečvou. Základním léčebným prostředkem je zdejší unikátní minerální voda s vysokým obsahem blahodárně působícího oxidu uhličitého. Již ve třicátých letech 20. století byly vědecky prokázány její léčivé účinky při léčení srdečně-cévních onemocnění. Tato silně mineralizovaná uhličitá voda patří mezi nejkvalitnější svého druhu. Cenné je její uplatnění při vodoléčbě či v suchém plynovém bazénu, neboť je prokázáno, že vysoký podíl oxidu uhličitého přispívá ke snižování krevního tlaku. Léčebné pobyty jsou vhodné zejména pro rehabilitaci oběhového a nervového systému, pohybového aparátu a léčbu poruch látkové výměny. Pomáhají i onkologickým pacientům. Součástí lázeňského areálu je také Odborný léčebný ústav, kde je poskytována časná kardiorehabilitační péče a je prvním zařízením svého druhu v celé České republice. Kromě dospělých pacientů se v Lázních Teplice nad Bečvou specializují i na léčbu dětí ve věku od 1,5 roku.

Dárkové poukazy můžete objednávat na www.ltnb.cz/darkove-poukazy, telefonicky 581 81 81 81 nebo emailem lazne@ltnb.cz