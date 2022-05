Darujte mamince krásu a zdraví v jednom – tipy na dárek ke Dni matek

Proč je kolagen ideálním dárkem na den matek?

NaturalProtein Kolagen pomáhá ženám starat se o vlasy, pleť, nehty a klouby. Díky speciálně vyvinutému přírodnímu složení se stal jedním z nejprodávanějších kolagenů roku 2021 s tisíci spokojenými zákaznicemi.

Tento lahodný koktejl obsahuje 7200 mg kolagenu v jedné porci je sice na trhu nevídaná síla, ale sama o sobě nezaručuje účinnost. Tato síla je sice na trhu nevídaná, ale sama o sobě nezaručuje účinnost. O tu se postará přidaný vitamín C, který podle vědeckých poznatků zvyšuje vstřebatelnost kolagenu a pomáhá zákaznicím získat co nejlepší výsledky za jejich peníze. „K čemu by ženy měly utrácet za super silný kolagen, pokud víme, že jejich tělo tak silnou dávku kolagenu nedokáže bez pomoci vstřebat? Naším posláním je dodávat prvotřídní kvalitu chutných výrobků, které dávají složením smysl,“ dodává spoluzakladatel společnosti Václav Bubla.

Maximální účinnost spolu s vědeckým výzkumem stojí za smysluplným složením, které ocení zejména starší ženy. Tento lahodný prášek obsahuje kyselinu hyaluronovou, která je známá pro své hydratační a omlazující účinky. Výzkumy totiž ukázaly, že spojení kolagenu a kyseliny hyaluronové pomáhá hydratovat pokožku a umocňuje hydratační a obnovující účinky samotné kolagenové složky.

Maminka si tak může vychutnat elixír mládí a zdravých kloubů, který navíc chutná jako hříšná mlska. Dostupný je ve čtyřech příchutích – jahoda, malina, kakao a mango. Nyní si jej navíc můžete vychutnat v krásném dárkovém balení.

NaturalProtein je známý výbornou chutí pravých surovin bez použití chemie. V produktech se nachází pouze suroviny v prvotřídní kvalitě a speciálně vyvinutém složení pro nejlepší účinek. Vše je navíc vyrobeno s láskou a péčí v Karlových Varech.