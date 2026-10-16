CYBEX představuje revoluční Platinum S-Line

Inovativní modulární systém propojuje nejmodernější technologie s intuitivním ovládáním a promyšlenou funkčností. Roste spolu s dítětem od narození až do dospívání a rodičům poskytuje maximální flexibilitu při výběru způsobu cestování.
Nová řada Platinum S-Line vychází z filozofie, že nejvyšší úroveň bezpečnosti nemusí být na úkor designu, pohodlí ani každodenní praktičnosti. CYBEX proto vytvořil inteligentně navržený systém, který se přizpůsobuje jednotlivým fázím vývoje dítěte a zároveň reaguje na potřeby moderních rodin. Jeho základem je svoboda volby. Rodiče se mohou rozhodnout, zda budou pokračovat v cestování proti směru jízdy, nebo zvolí inovativní řešení s integrovaným airbagem pro cestování po směru jízdy.
Cesta začíná autosedačkou Cloud S, jež je společně se základnou Base S určena pro děti od narození přibližně do 24 měsíců. Následně si rodiče mohou vybrat ze dvou variant podle svých preferencí a potřeb dítěte.
První možnost představuje Sirona S, která umožňuje cestování proti směru jízdy od narození přibližně do 4,5 roku věku dítěte. Nabízí osvědčený způsob přepravy s vysokou úrovní ochrany pro rodiče, kteří chtějí své dítě ponechat v poloze proti směru jízdy co nejdéle.
Druhou variantou je Anoris S Airbag, revoluční autosedačka určená pro děti od 15 měsíců přibližně do sedmi let. Její zásadní inovací je integrovaný celotělový airbag, který se při čelním nárazu aktivuje během několika milisekund a pomáhá chránit hlavu, krk a horní část těla dítěte. Díky této technologii nabízí Anoris S Airbag při čelním nárazu až o 50 % vyšší úroveň bezpečnosti¹ ve srovnání s běžnou autosedačkou orientovanou po směru jízdy s pětibodovým bezpečnostním pásem.
Význam této inovace potvrzují také výsledky průzkumu společnosti YouGov z roku 20252 , který si nechal zpracovat CYBEX. Podle něj 73 % rodičů v Německu přesazuje své děti do autosedačky orientované po směru jízdy s pětibodovým pásem ještě před dosažením dvou let věku. Takto časný přechod přitom může výrazně snížit úroveň bezpečnosti dítěte. Model Anoris S Airbag proto přináší odpověď na skutečné potřeby rodin, které se pro cestování po směru jízdy rozhodují dříve, a nabízí jim inovativní řešení s mimořádnou úrovní ochrany.
Platinum S-Line není pouze technologickou inovací. CYBEX s touto kolekcí představuje také novou interpretaci moderního luxusu, v níž se bezpečnostní technologie přirozeně propojují s výjimečným designem a precizním řemeslným zpracováním. Inspirace světem luxusních automobilových interiérů se promítá do každého detailu. Kolekce vyniká pečlivě vyváženými proporcemi, sofistikovanými barevnými kombinacemi, jemnými koženými detaily, vysoce kvalitními materiály a umělecky zpracovaným prošíváním. Každý povrch, přechod mezi materiály i jednotlivé designové prvky byly navrženy s velkým důrazem na přesnost a estetickou harmonii. Výsledkem je nadčasový, a přitom nezaměnitelně současný design, který odráží estetiku moderní prémiové mobility.
CYBEX Platinum S-Line představuje novou éru cestování s dětmi – s důrazem na špičkovou bezpečnost, svobodu volby, intuitivní funkčnost a luxus v každém detailu.
Více informací naleznete na www.cybex-online.com.
1Ve srovnání s autosedačkou orientovanou po směru jízdy s integrovanými bezpečnostními pásy při čelním nárazu, na základě interního testování.
2 Průzkum realizovaný na objednávku společnosti CYBEX.