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CYBEX představuje revoluční Platinum S-Line

Komerční sdělení

CYBEX SolutionS
CYBEX SolutionS
7 fotografií

Komerční sdělení

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Revoluční bezpečnostní technologie, precizní řemeslné zpracování a sofistikovaný design inspirovaný světem luxusních automobilů se propojují v nové generaci dětských autosedaček Platinum S-Line, kterou představuje německá značka CYBEX.

Inovativní modulární systém propojuje nejmodernější technologie s intuitivním ovládáním a promyšlenou funkčností. Roste spolu s dítětem od narození až do dospívání a rodičům poskytuje maximální flexibilitu při výběru způsobu cestování.

Nová řada Platinum S-Line vychází z filozofie, že nejvyšší úroveň bezpečnosti nemusí být na úkor designu, pohodlí ani každodenní praktičnosti. CYBEX proto vytvořil inteligentně navržený systém, který se přizpůsobuje jednotlivým fázím vývoje dítěte a zároveň reaguje na potřeby moderních rodin. Jeho základem je svoboda volby. Rodiče se mohou rozhodnout, zda budou pokračovat v cestování proti směru jízdy, nebo zvolí inovativní řešení s integrovaným airbagem pro cestování po směru jízdy.

CYBEX SolutionS
CYBEX SolutionS

Cesta začíná autosedačkou Cloud S, jež je společně se základnou Base S určena pro děti od narození přibližně do 24 měsíců. Následně si rodiče mohou vybrat ze dvou variant podle svých preferencí a potřeb dítěte.

První možnost představuje Sirona S, která umožňuje cestování proti směru jízdy od narození přibližně do 4,5 roku věku dítěte. Nabízí osvědčený způsob přepravy s vysokou úrovní ochrany pro rodiče, kteří chtějí své dítě ponechat v poloze proti směru jízdy co nejdéle.

Druhou variantou je Anoris S Airbag, revoluční autosedačka určená pro děti od 15 měsíců přibližně do sedmi let. Její zásadní inovací je integrovaný celotělový airbag, který se při čelním nárazu aktivuje během několika milisekund a pomáhá chránit hlavu, krk a horní část těla dítěte. Díky této technologii nabízí Anoris S Airbag při čelním nárazu až o 50 % vyšší úroveň bezpečnosti¹ ve srovnání s běžnou autosedačkou orientovanou po směru jízdy s pětibodovým bezpečnostním pásem.

Význam této inovace potvrzují také výsledky průzkumu společnosti YouGov z roku 20252 , který si nechal zpracovat CYBEX. Podle něj 73 % rodičů v Německu přesazuje své děti do autosedačky orientované po směru jízdy s pětibodovým pásem ještě před dosažením dvou let věku. Takto časný přechod přitom může výrazně snížit úroveň bezpečnosti dítěte. Model Anoris S Airbag proto přináší odpověď na skutečné potřeby rodin, které se pro cestování po směru jízdy rozhodují dříve, a nabízí jim inovativní řešení s mimořádnou úrovní ochrany.

Platinum S-Line není pouze technologickou inovací. CYBEX s touto kolekcí představuje také novou interpretaci moderního luxusu, v níž se bezpečnostní technologie přirozeně propojují s výjimečným designem a precizním řemeslným zpracováním. Inspirace světem luxusních automobilových interiérů se promítá do každého detailu. Kolekce vyniká pečlivě vyváženými proporcemi, sofistikovanými barevnými kombinacemi, jemnými koženými detaily, vysoce kvalitními materiály a umělecky zpracovaným prošíváním. Každý povrch, přechod mezi materiály i jednotlivé designové prvky byly navrženy s velkým důrazem na přesnost a estetickou harmonii. Výsledkem je nadčasový, a přitom nezaměnitelně současný design, který odráží estetiku moderní prémiové mobility.

CYBEX Platinum S-Line představuje novou éru cestování s dětmi – s důrazem na špičkovou bezpečnost, svobodu volby, intuitivní funkčnost a luxus v každém detailu.

Více informací naleznete na www.cybex-online.com.

1Ve srovnání s autosedačkou orientovanou po směru jízdy s integrovanými bezpečnostními pásy při čelním nárazu, na základě interního testování.

2 Průzkum realizovaný na objednávku společnosti CYBEX.

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