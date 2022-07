Čtyři žhavé letní trendy pro váš stůl

Léto je ideální dobou pro setkávání. Nezáleží na tom, zda se scházíte v interiéru nebo třeba na terase, vždy by u toho měla být vkusně a slavnostně přichystaná tabule. Ohromte své blízké i návštěvy promyšleným laděním inspirovaným aktuálními trendy. Najdou se v nich jak milovníci přírodních tónů a materiálů, tak vyznavači lesku a luxusu.

Moderní venkovská idyla

První z trendů se nese v duchu tradice, přesto však není konzervativní. Najdeme v něm aktuálně módní zemité odstíny, prvky boho stylu i romantický nádech.

Něžný bílý servis je skvělým základem pro romantickou tabuli. Kombinovaná souprava Fairy Tale 2499 Kč / 16 ks | foto: Möbelix

Jsou pro něj typické textilie v neutrálních tónech bílé, béžové a krémové – kromě bavlny to může být i len. Dále jutové prostírání a decentní keramika s rustikálním nádechem. Moderní akcent dodává prosté čiré sklo a zlaté příbory. Uprostřed stolu nesmí chybět váza s květinami v jemných tónech růžové. Je jen na vás, zda bude z čerstvých květů nebo těch sušených, které nevadnou.

Svěží závan exotiky

Tento trend je jako vzpomínka na dovolenou v dalekých krajích. Propojuje jednoduché skandinávsky laděné stolování s exotickými prvky. A to jak prostřednictvím materiálů, jako je třeba bambus, tak díky vzorům inspirovaným tropickou flórou.

Okořeňte jednoduchost několika výraznými detaily. Série nádobí Linen, různé odstíny, od 169 Kč | foto: Möbelix

Motiv palmových listů dodá vašemu konceptu „šťávu“. Základní neutrální tóny osvěžte detaily v modré, růžovofialové, oranžové nebo žluté.

Středomořské ladění s olivově zelenou

Olivy jsou typickou plodinou Středomoří. Takže pokud zvolíte jídelní servis z kameniny v barvě nezralých oliv, rázem získáte tu pravou středomořskou atmosféru.

Kamenina působí v kombinaci s dalšími přírodními materiály velmi příjemně. Série nádobí Gourmet, od 199 Kč | foto: Möbelix

K této barvě jsou jako stvořené doplňky v béžové barvě, ať už je řeč o prostírání, běhounu, ubrouscích nebo sedácích na židle. O módní šmrnc se postarají černé či antracitové příbory.

Pohádka Tisíce a jedné noci

Jsou vám blízké orientální vzory a luxusní vzhled? Pak vás jistě nadchne opulentní elegance tohoto trendu. Kombinuje tmavé prvky se zlatými detaily a okouzlí na první pohled.

Kombinací černé a zlaté získá vaše tabule punc luxusu a výjimečnosti. Kombinovaná souprava Mandala Gold, 2699 Kč / 8 ks | foto: Möbelix

Myslíte si, že se tento styl dá jen těžko zakomponovat do moderního interiéru? Kdepak! Máte-li zařízení laděné do tmavších tónů, nebude to žádný problém. Tmavé talíře zdobené zlatými ornamenty doplňte zlatým příborem nebo skleničkami se zlatým okrajem.