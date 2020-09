Čtete dětem před spaním? Přeneste se společně do pohádky ještě dnes

Mami, tati, já chci přečíst pohádku! Taková výzva by nikdy neměla zůstat bez pozitivní odezvy. Odložte telefon, vypněte televizi i rádio. Hluboký nádech, výdech. Zachumlejte se pohodlně do peřin a přeneste se společně do světa fantazie. Pravidelné večerní čtení posílí vaše společné rodinné pouto, pocit vzájemnosti a sdílení přítomného okamžiku bez rušivých elementů. K vytvoření společného uklidňujícího rituálu, ke kterému se mohou připojit i prarodiče, stačí krátká pohádka, příběh, bajka či několik básniček z dětské knížky.

Výbava do života

Kromě posilování vztahu mezi rodiči a dítětem přináší společné čtení celou řadu dalších pozitivních efektů a je skvělou investicí do budoucnosti dítěte:

pomáhá k rozvoji verbálních schopností, rozvíjí jazyk a slovní zásobu

rozvíjí představivost a rozšiřuje všeobecné znalosti i komunikační dovednosti

trénuje paměť a koncentraci, uklidňuje a rozvíjí logické myšlení

formuje čtecí návyky, vztah k literatuře

učí hodnotám a rozlišování dobra a zla

knihy budou představovat zdroj zábavy, hravé formy učení

Česká klasika pokojíčku sluší

Víte, že poetické kresby Josefa Lady zdobí nejen obrazy, pohledy, knihy, ale také bavlněné povlaky na polštáře? Limitovaná edice dekoračních povlaků s motivy kreseb Josefa Lady, které loni na podzim uvedla firma Matějovský, tradiční český výrobce ložního povlečení a bytového textilu, se rozrostla o kuchyňské utěrky a především o povlečení. „Máme velkou radost z toho, že můžeme zákazníkům a zákaznicím nabídnout produkt, který je zároveň i naší srdcovou záležitostí. Ohlasy na kolekci s motivy kreseb Josefa Lady jsou velice pozitivní. Nabídku jsme rozšířili o pečlivě vybrané motivy, portfolio je nyní opravdu pestré a potěší i děti,“ říká s úsměvem Alena Samková, ředitelka společnosti Matějovský. Na kolekci ze 100% bavlny ožily půvabné, typicky černou barvou konturované, ladovské scenérie.

Kdo by neznal Mikeše! Černý mluvící koucourek, který který žil v Hrusicích u Ševců.

Josef Lada s nadšením kreslil již od dětství. Pro radost a pobavení nejprve svých vrstevníků, později nás všech. Obrazy vnímal jako něco magického. Sám ve svém díle nebyl realista, nekreslil podle modelu. I když v jeho paměti zůstala rodná ves, umělcovu ruku vedly vlastní představy a fantazie. Kresby se tak staly něčím mimořádnějším než všední realita. Imaginárním. Nadčasovým a srozumitelným napříč generacemi.

Pro předškolní dítě je čtení knížek mimořádně důležité pro rozvoj učení se vůbec.

Povlečení bavlna deluxe digitál je tištěno nejmodernějším digitálním tiskem, který zajišťuje vysoce precizní detail.

Humorné a poučné bajky a Nezbedné pohádky s obrázky Josefa Lady patří k pokladům české lidové tvorby. Kdo by neznal mluvícího kocourka Mikeše! Nechte zabydlet nestárnoucí klasiku i v moderním dětském pokojíčku. Bavlněné povlečení Bajky přímo vybízí ke společnému večernímu čtení a vyprávění. Bajka O vráně, sýru a lišce je vyobrazena na povlaku cíchy, O lišce a čápu můžete vyprávět podle povlaku na polštář. A pamatujete, jak to bylo v pohádce O Budulínkovi a Mandelince či humorném vyprávění o Popelákovi?

Jak často čtete doma dětem vy?