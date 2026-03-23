Co si můžete vzít do letadla a co už ne. Co se hodí znát před odletem

Základní pravidla přitom nejsou složitá. Stačí vědět, co může do příručního zavazadla a co musí do odbaveného kufru.
Příruční zavazadlo má jasné limity
Většina leteckých společností umožňuje vzít si na palubu jedno příruční zavazadlo a menší osobní věc, například kabelku nebo batoh. Přesné rozměry i hmotnost se liší podle dopravce, obvykle se ale pohybují kolem 8 až 10 kilogramů.
Při výběru zavazadla hraje roli nejen velikost, ale také jeho odolnost. Na krátké i delší cesty se proto často používají kvalitní skořepinové kufry, které chrání obsah před poškozením a zároveň splňují limity většiny aerolinek.
Tekutiny a kosmetika: Platí pravidlo 100 mililitrů
Jedním z nejdůležitějších omezení je přeprava tekutin. Do příručního zavazadla si můžete vzít pouze nádoby o maximálním objemu 100 mililitrů. Všechny musí být uložené v průhledném uzavíratelném sáčku o objemu přibližně jeden litr.
Omezení se týká nejen nápojů, ale i kosmetiky. Bez problémů ale projde běžná dekorativní kosmetika, například tužka na obočí či řasenka, stejně jako malé balení krému nebo balzám na rty. Větší lahve šamponu, sprchového gelu nebo parfému je ale třeba uložit do odbaveného zavazadla.
Víte, že výjimky mohou platit například pro léky nebo dětskou výživu, které lze převážet i ve větším množství, pokud je cestující při kontrole nahlásí?
Co bezpečnostní kontrola na palubu nepustí?
Na palubu letadla se nesmí dostat předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost letu. Patří mezi ně především:
- Nože a jiné ostré předměty
- Nářadí
- Zbraně a jejich napodobeniny
- Hořlavé látky
- Některé sportovní vybavení
Tyto věci je možné přepravovat pouze v odbaveném zavazadle, případně vůbec.
Co se vyplatí mít během letu u sebe?
Do příručního zavazadla patří věci, které můžete během cesty potřebovat, tedy doklady, elektronika, léky nebo základní kosmetika.
U delších letů se vyplatí myslet také na pohodlí. Pokud letíte daleko, hodí se pohodlné funkční oblečení, které je při dlouhém sezení praktičtější než těsné oděvy. Kabiny letadel bývají navíc často klimatizované, proto může přijít vhod také mikina či svetr, které během letu zvýší komfort.
Nejčastější chyby cestujících
Cestující se u bezpečnostní kontroly nejčastěji zdrží kvůli drobnostem. Typicky jde o zapomenutou láhev s vodou v batohu, velké balení kosmetiky nebo kovové předměty v kapsách. Častou chybou je také uložení powerbanky do odbaveného zavazadla. Tu je naopak nutné mít vždy v příručním zavazadle.