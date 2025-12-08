Co prozradí DNA o hubnutí či sportu? Chromozoom mění osobní prevenci

V Česku se zvedá poptávka po lifestylových DNA testech, díky nimž může člověk získat cenné informace o svých genetických předpokladech. Ty ho přitom mohou navést k pevnějšímu zdraví i vyššímu sportovnímu výkonu. Co dříve využívaly hlavně specializované kliniky, je dnes dostupné i široké veřejnosti.

Co prozradí DNA o hubnutí či sportu? Chromozoom mění osobní prevenci | foto: GHC GENETICS, s.r.o.

„DNA testy umí odhalit nejen sklon k potravinovým alergiím či intolerancím, ale také to, jak snášíme kofein nebo jaké máme predispozice k vytrvalostnímu tréninku,“ uvádí Petr Vavřina, obchodní ředitel GHC Research Institute. Do skupiny GHC patří i značka Chromozoom, která na český trh přinesla své lifestylové genetické testy na sklonku roku 2023 a od té doby testy využily už tisíce klientů.

Ve světě genetiky přitom nejde o žádné nováčky. Institut GHC čerpá z více než 25 let zkušeností a práce téměř padesáti vědců, lékařů a dalších specialistů z genetického oboru. „Náš příběh se začal psát už v roce 1992, kdy americká investiční společnost NCTW založila v Praze kliniku GHC. Postupně kolem ní začaly vznikat i firmy zaměřené na genetický výzkum včetně GHC Research Institute vlastnící značku Chromozoom. Ta v současnosti kombinuje ty nejmodernější technologie, nejnovější studie a spolupráci s vědci, genetiky či biology,“ vysvětluje Petr Vavřina.

Unikátní personalizované rady a tipy pro každého

Stěr DNA se dá udělat kdekoli

Chromozoom nabízí komplexní testy, které se zaměřují na konkrétní genetickou analýzu z oblasti stravování, sportu, zdraví nebo krásy. Na základě výsledků pak institut poskytuje personalizovaná doporučení v interaktivní aplikaci. „Aplikace člověku poradí, na co se soustředit a čemu se naopak vyhýbat, aby zbytečně nezatěžoval tělo něčím, co mu není k užitku,“ pokračuje Vavřina.

Díky DNA testům Chromozoom je podle obchodního ředitele společnosti možné prozkoumat více než 130 jedinečných vlastností ukrývajících se v našich genech. „Odpadnou tak pokusy o hubnutí nebo nabírání metodou pokus–omyl. To každého stojí nejen čas a energii, ale i peníze, které se přitom dají investovat do řešení, které vydrží na celý život,“ dodává.

„Výsledky klientovi ukážou, proč se mu nedaří zhubnout, zda má zvýšené riziko zdravotních potíží nebo jestli nemá v genech vepsaný sklon k akné, pigmentaci, stárnutí kůže, nebo třeba odbourávání alkoholu či citlivosti na kofein. Sportovci pak ocení především informace o regeneraci svalů, nabírání svalové hmoty, ale i predikci, jaký typ sportovního zatížení a zaměření pro ně bude nejvhodnější. V DNA testech ale dostanete také personalizovaná doporučení ke zlepšení stravy či péči o pleť. Každý si zde najde to své,“ vysvětluje výhody testování Mgr. Dominika Kašíková, vědkyně z týmu Chromozoom.

Jeden test na celý život

Genetické informace obsažené v DNA se nemění, proto může člověk z výsledků čerpat prakticky po celý život. Není přitom nutné nikam chodit. Stěr DNA se dá udělat z pohodlí domova. Osobní analýzu DNA i doporučení na míru poté člověk najde ve webové aplikaci. Ta nabízí jasný souhrn všech jeho predispozic, u každé z nich jednoduché vysvětlení, určení rizikového profilu (nízké / střední / zvýšené riziko) a také konkrétní kroky, které může okamžitě začít dělat.

Za poslední rok udělal Chromozoom výrazný krok vpřed. Výsledková aplikace má přehlednější verzi a k nejžádanějšímu balíčku DNA 360 přibyly i personalizované doplňky stravy, díky kterým může každý rovnou pracovat se svými genetickými potřebami. Novinkou je také mikrobiomový test a konzultace s nutričním terapeutem v programu DNA Nutri+, které klientům pomáhají výsledky správně pochopit a využít v praxi.

„Nechceme jen říkat, co a jak má člověk dělat, chceme změnu budovat společně. Jsme tu od toho, abychom zájemce provedli cestou k dosažení vlastního snu, ať už jde o hubnutí, lepší stravování, optimalizaci tréninku, zdokonalení pokožky či zvýšení produktivity. Aplikace člověka provede jednotlivými kroky ke zdravějšímu životnímu stylu. Bude nejen vzdělávat, ale i motivovat,“ vysvětluje vedoucí vědeckého týmu Barbora Procházková.

Petr Vavřina, obchodní ředitel, a Barbora Procházková, vedoucí vědeckého týmu GHC Research Institute, kam patří i značka Chromozoom

Vedle vědců se na vývoji podílel také tým certifikovaných odborníků – nutriční specialisté, fitness trenéři, dermatologové a další. „Personalizovaná péče zahrnující trénink v posilovně, jídelníček nebo doplňky stravy na míru je budoucnost, díky níž nebudete prožívat zklamání z dalších neúspěšných pokusů na cestě ke splnění svých cílů. Testovaným jednoduše řekneme, co jejich tělo chce,“ dodává Procházková.

Testy Chromozoom samozřejmě nenahrazují lékařskou diagnostiku, ale doplňují ji. Genetická data jsou analyzována v akreditované laboratoři v ČR a uchovávána v souladu s přísnými požadavky na ochranu osobních údajů. Klient má plnou kontrolu nad tím, jak se s jeho daty nakládá.

V GHC Research Institute přitom věří, že v individualizovaných produktech tkví budoucnost. „Líbí se nám představa, že si u nás člověk udělá genetický test, a my mu dokážeme nabídnout kromě výsledků také řešení a návod na celkovou změnu životního stylu. Na základě výsledků z DNA testu mu navrhneme personalizované doplňky stravy, kuchařku nebo kosmetiku,“ uzavírá genetička.

