Čistý a zdravý domov: Levoit uvádí odpařovací zvlhčovač pro děti

Značka Levoit, patřící k nejprodávanějším výrobcům čističek a zvlhčovačů vzduchu v Česku, rozšiřuje své portfolio o specializovaný odpařovací model Levoit Baby a potvrzuje technologický náskok svých oblíbených řad čističek Vital a Core.
Značka Levoit si na globálním i českém trhu vydobyla pozici lídra v péči o zdravé domácí mikroklima. Její portfolio pokrývá komplexní ekosystém úpravy vzduchu – od oceňovaných čističek přes zvlhčovače až po chytré senzory. Nejnovějším přírůstkem v nabídce je chytrý odpařovací zvlhčovač vzduchu Levoit Baby s objemem 3,8 litru, který byl vyvinut přímo s ohledem na citlivé dýchací cesty a pokožku nejmenších dětí.
Novinka sází na princip přirozeného odpařování, který do místnosti uvolňuje výhradně neviditelnou, čistou vodní páru. Tím zcela eliminuje riziko vzniku loužiček na podlaze či oroseného nábytku. Dvojitá filtrace kombinuje vstupní vzduchový filtr zachycující prachové PM částice a speciální knotový filtr, který spolehlivě zabraňuje úniku minerálů a tvorbě bílého poprašku. Velkou inovací je samostatný externí senzor, jejž lze umístit přímo k dětské postýlce, zatímco samotný přístroj zůstává v bezpečné vzdálenosti. Zvlhčovač navíc disponuje automatickým sušicím režimem po vypnutí, který knotový filtr důkladně vysuší a efektivně brání množení bakterií a plísní.
Levoit Baby vyniká také promyšlenými detaily: nočním světlem bez rušivé modré složky podporujícím tvorbu melatoninu, ultra tichým nočním režimem s hlučností pod 26 dB a provozem až 30 hodin na jedno naplnění. Bezpečnost dětí garantuje pojistka proti převržení, jemná mřížka i dětský zámek. Samozřejmostí je snadné horní plnění, konstrukce vhodná do myčky a plná integrace do mobilní aplikace VeSync pro pohodlné ovládání na dálku. Zvlhčovač je vybaven externím senzorem, který můžete umístit do blízkosti miminka a který tak zajišťuje příjemné prostředí, i když je zvlhčovač umístěný na druhé straně místnosti.
Zdravé klima v interiéru dotvářejí čističky vzduchu Levoit, které dlouhodobě dominují prodejním žebříčkům. Pro domácnosti s domácími mazlíčky je ideální řada Vital, reprezentovaná modelem Levoit Vital 100S. Díky umyvatelnému předfiltru, filtraci HEPA s technologií ARC Formula a účinnosti odstranění nečistot až 99,99 % si hravě poradí se srstí, pachy i alergeny. Nabízí tichý chod s hlučností pouhých 23 dB a chytré sledování kvality vzduchu v reálném čase.
Ikonická řada Core, v čele s bestsellerem Levoit Core 300S Smart, pak sází na patentovanou technologii VortexAir pro 360° cirkulaci vzduchu a systém QuietKEAP s nočním hlukem pouhých 22 dB. Její HEPA H13 filtr zachytí 99,97 % mikročástic, přičemž uživatelé mohou volit i specializované výměnné filtry proti plísním či toxinům. Všechny přístroje Levoit lze snadno propojit přes Wi-Fi a Bluetooth s aplikací v telefonu nebo hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa. Produkty Levoit můžete zakoupit v Black Friday od 1.11. do 30.11. s 15% slevou na eshopu oficiálního distributora www.tygotec.cz