Čím to je, že angličtina pro začátečníky bývá tak zbytečně obtížná?

Začne to vždy stejně: nejprve přijde chuť naučit se mluvit jako rodilý Angličan, pak tu laťku trochu snížíte a řeknete si, že bude stačit dokázat se alespoň domluvit.

Nakoupíte si nejnovější učebnice angličtiny pro začátečníky nebo se rovnou přihlásíte do nějakého dobrého kurzu angličtiny.

Stačí přece studovat půl hodiny denně a za pár měsíců máte angličtinu v malíčku. Takové jsou vaše představy, ale jak se ukáže, není to tak snadné.

Po pár dnech již realita vypadá úplně jinak…

Půlhodina denně se najednou zdá docela dost. Řeknete si: „Možná by to stačilo jenom párkrát do týdne, ne?“ ­ a nakonec se nakupí tolik povinností, že po zbytek měsíce už na angličtinu ani nezbude čas…

Čím to je, že je to s tou angličtinou pokaždé tak těžké?

Nejčastěji je na vině slabá motivace, ale je tu i dalších tisíc důvodů, proč je angličtina pro začátečníky tak těžká. Možná jste natrefili na lekci, která vás přibrzdila, začalo to být příliš náročné, měli jste jiné aktivity a angličtina šla do pozadí…

Ti vytrvalejší si to ještě několikrát zopakovali, ale koloběh skončil vždy se stejným výsledkem – frustrace, zklamání, kapitulace. Syndrom věčného začátečníka vás vždy zastihne v nesprávný čas a vaše předsevzetí společně s knihou angličtiny skončí někde v koutě.

Jak se to dá prolomit?

Musíte se ujistit, že vykonáte tyto tři kroky: zvolíte si správný typ výuky, ujasníte si své důvody pro učení a nastavíte si realistický cíl.

1. Zvolte si správný typ angličtiny pro začátečníky

Pokud má pro vás být angličtina pro začátečníky opravdovým přínosem, musíte se rozhodnout pro správný typ studia. Na výběr máte z více možností, jako jsou skupinové kurzy nebo kurzy v jazykových školách, případně můžete kontaktovat lektora, který vám poskytne soukromé hodiny. Skvělou možností jsou i online kurzy prostřednictvím Skype hovorů nebo internetových lekcí. Vzdělávat se můžete i sami pomocí učebnice angličtiny.

Pravdou je, že každému vyhovuje něco jiného. Právě proto by dobrá angličtina pro začátečníky měla kombinovat několik metod učení.

Pokud vám časové možnosti nedovolují pravidelně navštěvovat kurzy angličtiny v jazykové škole, využijte široké spektrum příležitostí pro domácí vzdělávání. Přečtěte si, jak najít nejlepší kurz. Vybraný kurz pak můžete doplnit o vzdělávání se ve svém volném čase z učebnice angličtiny. Vyhraďte anglickému jazyku ve svém životě pevné místo a pokrok půjde mnohem rychleji.

2. Angličtina pro začátečníky musí být založena na pádném důvodu

Čím silnější důvod pro učení máte, tím déle vám vydrží motivace. Proto si na začátku najděte chvilku, abyste si promysleli, proč chcete vlastně s učením začít.

Tento důvod si pak napište na papír a umístěte jej tak, abyste ho měli pravidelně na očích.

Bude vám to neustále připomínat, kvůli čemu se snažíte zdokonalovat své jazykové znalosti. To vás podrží v rozhodujících momentech, kdy nebudete mít na učení čas nebo chuť.

3. Stanovte si přesný cíl

Stejně důležité je poctivé stanovení cíle, kterého si přejete díky angličtině pro začátečníky dosáhnout.

Chcete se jen dostat do základních principů anglického jazyka, abyste dokázali říct alespoň něco. Anebo sníte o tom, že jednou budete angličtinu ovládat plynule a časem vás to posune v kariéře na vyšší úroveň?

Vyberte si přesně to, co vyhovuje vašim potřebám a představám. I tento cíl si můžete napsat hned vedle důvodu z předchozího bodu.

Hotovo!

Možná to zní až příliš jednoduše, ale právě v jednoduchosti je síla!

Správný typ učení spolu s vaším důvodem a cílem budou vaše nejsilnější výhody na cestě za trvalým zvládnutím angličtiny.