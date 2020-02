Chcete zjistit, odkud pocházejí vaši předci? Prozradí vám to test DNA

V první řadě musíme podotknout, že test DNA není stoprocentní, ale pouze odhaduje původ vašich předků. Porovnává totiž váš genetický kód se svou databází, která před rokem čítala na 2,5 milionu záznamů ze všech částí světa. V databázi jsou v podstatě lidé, kteří si zakoupili test DNA od MyHeritage nebo jim byla daná sada zaslána přímo společností v rámci vlastního výzkumu.

Co se ceny týče, ta se různí v závislosti na tom, z jaké webové stránky testovací sadu objednáváte. Zpočátku vycházela na něco málo přes dva tisíce korun, ovšem existují slevové akce, díky nimž ji seženete okolo patnácti stovek.

Co všechno testovací sada obsahuje?

Jestliže si tedy test DNA objednáte, do týdne vám přijde designová krabička, uvnitř které jsou dvě vatové tyčinky, dvě ampulky pro vzorky, bavlněná podložka pod vzorky, předtištěná bublinková obálka, návod na sběr vzorku a aktivační kartička. Samotná aktivace je rychlá, zabere vám několik málo minut a jejím smyslem je propojit váš internetový profil s kódem z krabičky.

S testem DNA vás nečeká trhání vlasů a braní krve, jak to asi znáte z různých filmů. Vezmete vatové tyčinky a ideálně hned ráno po probuzení po dobu půl minuty si s nimi budete vytírat vnitřní strany úst. Jednou tyčinkou vytřete pravou stranu, druhou zase levou. Poté tyčinky uzavřete do plastových ampulek.

Dále ampulky uložte do bavlněné podložky a zabalte ji, a pak tuto podložku vložte do připraveného sáčku s červeným logem Biohazard. Sáček uzavřete do bublinkové obálky, kterou následně odešlete na přiloženou adresu. Protože se jedná o americký Houston, počítejte s tím, že poštovné bude o něco vyšší než u vnitrozemních dopisů.

Výsledky budete mít k dispozici zhruba do měsíce, přičemž aktuální stav testování můžete sledovat přes internet.

Co vám dokáže test DNA prozradit?

Snadno zjistíte své kořeny. Opravdu jste stoprocentní Východoevropan? Test DNA vám vaše dosavadní domněnky trochu naruší, neboť vám může ukázat, že jste z poloviny Balkánec. Potom můžete pátrat po rodině v jiných částech Evropy, než je Česká republika, a sestavit si tak kompletní rodokmen vaší rodiny.

Pro zpřesnění výsledků je ideální otestovat ještě svou matku a svého otce. Pro zakoupení dalších dvou sad využijte i slevový kupon. Ještě přesnějších výsledků dosáhnete, když kromě svých rodičů otestujete také své prarodiče z obou stran.

Výhody a nevýhody testu DNA

Chcete si tedy objednat testovací sady nejen pro sebe, ale i své další příbuzné? V takovém případě využijte různé slevové kupony a akce, které se vám nabízejí. Přímo na tento test DNA jsou neustále nějaké slevy, například můžete ušetřit i za poštovné.

Přestože se jedná o zahraniční výrobek, webové stránky jsou v češtině, takže se všechny potřebné informace dozvíte, aniž byste museli umět anglický jazyk. Společnost, která stojí za testem MyHeritage, je férová. Chápe, že ne všichni budou s produktem spokojení. V případě, že si tedy objednáte společně se sadou i celoroční předplatné, ovšem nakonec nebudete spokojení, společnost vám vrátí peníze nazpět.

Dávejte si pozor, při registraci je automaticky zaškrtnuté políčko pro celoroční předplatné. Jestliže nechcete platit další tisícovky navíc, odškrtněte ho. O výhodách a nevýhodách předplatného se dočtete přímo na stránkách testu DNA.