Chcete darovat vajíčka? Vyplatí se vybrat dobrou kliniku

Pátrejte po referencích, pomohou známí i internet

Říká se, že dobré slovo je ta nejlepší reklama a v reprodukční medicíně to platí dvojnásob. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravdu citlivou záležitost, je potřeba, aby měl tým nejen dostatek zkušeností, ale také aby vás emočně podpořil a nenechal vás při žádném kroku “na holičkách”.

To, že se na klinice někdo cítili dobře, je ostatně předpovědí toho, jak tam bude i vám. Proto pátrejte po referencích, ptejte se známých a v neposlední řadě nezapomeňte na internet – tam se dočtete nejen přímé zkušenosti dárkyň s jednotlivými klinikami, ale také to, jaké technologie kliniky využívají, jak jsou úspěšné a jak moc profesionální tým se o vás bude starat.

Jak vás klinika odmění?

Pomoc, která zahýbe osudy mnoha lidí, se sice nedá vyčíslit, nicméně výše kompenzace nabízená klinikami rozhodně není zanedbatelná. Například pražská reprodukční klinika Europe IVF nabízí nově finanční odměnu až ve výši 28 000 Kč, navíc, rozhodnete-li se dárcovství opakovat, pak tuto částku můžete získat až 5krát. Tato částka se však mezi jednotlivými klinikami liší, proto se výběru kliniky vyplatí zaměřit nejen na to, jakým lékařům se svěříte do péče, ale také na to, jak moc vás za váš dar odmění.

Přístup koordinátorky při vstupní konzultaci prozradí mnohé

Je jasné, že darovat vajíčka je velké rozhodnutí, ke kterému potřebujete znát mnoho informací. Proto byste nikdy neměly zůstat s pocitem, že vám není něco jasné nebo že vás někdo rychle odbyl. Na lidskost a profesionalitu týmu upozorní už samotná vstupní konzultace s koordinátorkami, které by vám měly trpělivě a mile odpovědět na všechny vaše otázky, říct, jak bude vše probíhat, nastínit vám průběh dárcovství a sdělit jasnou částku, kterou vám za darování klinika vyplatí.

Od formuláře k odběru aneb co všechno vás čeká

První kroky k dárcovství dnes probíhají většinou online – vyplníte krátký formulář a po jeho odeslání se vám ozve koordinátorka kliniky, která s vámi probere všechno, co je s darováním vajíček spjato. Následně s vámi domluví termín vstupní konzultace – ta probíhá již osobně a časově trvá okolo 30 minut, její délka se však mezi jednotlivými klinikami liší. Čeká vás během ní individuální pohovor s lékařem, gynekologické vyšetření a odběr krve. Důležitou součástí je pak genetické vyšetření (opět trvá okolo půl hodiny), které slouží k posouzení dědičné zátěže budoucí dárkyně. Toto vyšetření se však provádí pouze před prvním darováním vajíček, při opakovaném dárcovství se tedy tento krok vynechává.

Následuje fáze hormonální stimulace, před níž si na klinice vyzvednete léky a lékaři vám důkladně vysvětlí, jak si je aplikovat (tenkou jehlou do podbřišku po dobu cca 11 dní). V průběhu stimulace se dostavíte na jeden kontrolní ultrazvuk a pak už jste jen malý krůček před finále. Samotný odběr vajíček se provádí přes pochvu v celkové anestezii, není se však čeho bát: celý zákrok trvá do 10 minut pod ultrazvukovou kontrolou, po jeho skončení zůstáváte na klinice přibližně dvě hodiny odpočívat a poté můžete s doprovodem odejít domů.