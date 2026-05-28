Charitativní los Paraple opět pomáhá. Allwyn předal dalších 822 tisíc

Někdy stačí opravdu málo, aby vznikla velká pomoc. Třeba jeden stírací los. Právě díky charitativnímu losu Paraple nyní putuje dalších 822 353 korun do Centra Paraple. Peníze podpoří workshopy a skupinové aktivity pro lidi po poranění míchy.
Allwyn (dříve Sazka) podporuje losem Centrum Paraple už druhým rokem a pokračuje tak ve spolupráci, která pomáhá lidem vracet se zpět do běžného života. Každý zakoupený los přispívá na služby, které pomáhají zvládat novou životní situaci – od fyzické až po psychickou podporu a také postupný návrat k co nejvíce samostatnému a aktivnímu životu.
„Na spolupráci s Centrem Paraple je pro nás dlouhodobě nejcennější právě to, že vidíme její skutečný dopad, což velmi oceňují i naši zákazníci. Charitativní los Paraple se již od svého spuštění těší oblibě a my jsme rádi, že díky němu můžeme dlouhodobě podporovat smysluplné projekty,“ říká manažerka kategorie stíracích losů v Allwynu Eva Nováková.
Místo, kde vznikají nové začátky
Aktuální příspěvek směřuje na workshopy a skupinové aktivity, které tvoří důležitou součást komplexní péče v Centru Paraple. Programy se zaměřují na pohyb, zdravý životní styl, psychickou pohodu i mezilidské vztahy.
Ročně jimi projde přibližně 800 klientů a centrum organizuje až 250 tematických workshopů. Nabídka zahrnuje více než deset typů aktivit – od plavání a hipoterapie přes kruhové tréninky až po vzdělávací programy zaměřené na prevenci zdravotních komplikací nebo intimní život.
Každý klient má nějakou možnost
„Realizace workshopů, kde se věnujeme i tématu vertikalizace a chůze, je pro nás a naše klienty zásadní – ne vždy totiž klienti ví, jaké jsou jejich možnosti, každý přitom ale nějakou má. Jsme proto velmi rádi za podporu, díky níž můžeme klientům nabízet pestrou škálu aktivit,“ říká ředitel Centra Paraple David Lukeš.
Workshopy a společné aktivity pomáhají klientům lépe porozumět nové životní situaci, posilovat soběstačnost a znovu získávat jistotu v každodenním fungování i s omezenou hybností.
Jen během minulého roku 2025 poskytl Allwyn Centru Paraple finanční podporu v několika etapách a celkově daroval výtěžek ve výši 4 milionů korun.
Charitativní los Paraple je k dispozici na všech prodejních místech Allwynu a také v online podobě.