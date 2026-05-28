Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Charitativní los Paraple opět pomáhá. Allwyn předal dalších 822 tisíc

Komerční sdělení
Pomoc, která má skutečný dopad. Díky charitativnímu losu Paraple získá Centrum Paraple dalších 822 tisíc korun na workshopy a skupinové aktivity pro lidi po poranění míchy. Ty pomáhají klientům vracet jistotu, větší samostatnost i chuť znovu žít naplno.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Někdy stačí opravdu málo, aby vznikla velká pomoc. Třeba jeden stírací los. Právě díky charitativnímu losu Paraple nyní putuje dalších 822 353 korun do Centra Paraple. Peníze podpoří workshopy a skupinové aktivity pro lidi po poranění míchy.

Allwyn (dříve Sazka) podporuje losem Centrum Paraple už druhým rokem a pokračuje tak ve spolupráci, která pomáhá lidem vracet se zpět do běžného života. Každý zakoupený los přispívá na služby, které pomáhají zvládat novou životní situaci – od fyzické až po psychickou podporu a také postupný návrat k co nejvíce samostatnému a aktivnímu životu.

„Na spolupráci s Centrem Paraple je pro nás dlouhodobě nejcennější právě to, že vidíme její skutečný dopad, což velmi oceňují i naši zákazníci. Charitativní los Paraple se již od svého spuštění těší oblibě a my jsme rádi, že díky němu můžeme dlouhodobě podporovat smysluplné projekty,“ říká manažerka kategorie stíracích losů v Allwynu Eva Nováková.

Místo, kde vznikají nové začátky

Aktuální příspěvek směřuje na workshopy a skupinové aktivity, které tvoří důležitou součást komplexní péče v Centru Paraple. Programy se zaměřují na pohyb, zdravý životní styl, psychickou pohodu i mezilidské vztahy.

Ročně jimi projde přibližně 800 klientů a centrum organizuje až 250 tematických workshopů. Nabídka zahrnuje více než deset typů aktivit – od plavání a hipoterapie přes kruhové tréninky až po vzdělávací programy zaměřené na prevenci zdravotních komplikací nebo intimní život.

Každý klient má nějakou možnost

„Realizace workshopů, kde se věnujeme i tématu vertikalizace a chůze, je pro nás a naše klienty zásadní – ne vždy totiž klienti ví, jaké jsou jejich možnosti, každý přitom ale nějakou má. Jsme proto velmi rádi za podporu, díky níž můžeme klientům nabízet pestrou škálu aktivit,“ říká ředitel Centra Paraple David Lukeš.

Workshopy a společné aktivity pomáhají klientům lépe porozumět nové životní situaci, posilovat soběstačnost a znovu získávat jistotu v každodenním fungování i s omezenou hybností.

Jen během minulého roku 2025 poskytl Allwyn Centru Paraple finanční podporu v několika etapách a celkově daroval výtěžek ve výši 4 milionů korun.

Charitativní los Paraple je k dispozici na všech prodejních místech Allwynu a také v online podobě.

Nejčtenější

Češi ukazují ostrov tak, jak ho běžný turista nezažije

Komerční sdělení
Jedno ráno na Bali jim změnilo život. Poznejte proč

Na Bali původně nepřijeli stavět resort. Přijeli se nadechnout. Na chvíli utéct z uspěchané Evropy, vypnout hlavu a zažít ostrov, o kterém slyšeli vyprávět tak poutavě, že ho prostě museli vidět na...

Díky Bosch eBike Systems se elektrokola mění v počítače na kolech

Komerční sdělení
Před jízdou si pohodlně v aplikaci nastavíte vše co potřebujete

Už to dávno není jen hop na kolo a jedu. Moment, máte aktualizovanou aplikaci? A co software v samotném eBiku – ten je up to date? Tradiční cyklisty to možná zarazí, ale uživatelé moderních...

Fotograf J. Sudek v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Komerční sdělení
Fotograf J. Sudek v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Výstava FOTOGRAF Josef Sudek / 22. 5. – 1. 11. 2026 / Galerie Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Komerční sdělení
LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Společnost LG Electronics vyhlásila Letní TV Cashback. Akci, která zákazníkům vrátí část kupní ceny nového televizoru přímo na účet. Akce trvá od 22. května do 19. července 2026 a v závislosti na...

Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Komerční sdělení
Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Druhé kolo přijímaček na střední školy nemusí znamenat, že žáci berou jen to, co zbylo. Někdy se právě teď objeví možnost, kterou v prvním kole vůbec neměli.

Viladomy Voborského: komorní rezidence v modřanské vilové čtvrti

Komerční sdělení
Viladomy Voborského

V Praze 4 vzniká komorní rezidenční projekt Viladomy Voborského od společnosti FETTERS management. Nové bydlení ve vilové modřanské čtvrti poskytuje soukromí, klid a komfort. Zároveň spojuje snadnou...

28. května 2026

Kyberútok dnes není otázkou dnů, ale minut. Někdy stačí i vteřiny

Komerční sdělení
není otázkou dnů, ale minut. Někdy stačí i vteřiny

Kybernetické útoky se změnily. Dříve stačilo analyzovat podezřelé události v řádu dnů. Dnes se útočníci pohybují infrastrukturou během minut a dokáží zašifrovat nebo odcizit data dřív, než si...

28. května 2026

Charitativní los Paraple opět pomáhá. Allwyn předal dalších 822 tisíc

Komerční sdělení

Pomoc, která má skutečný dopad. Díky charitativnímu losu Paraple získá Centrum Paraple dalších 822 tisíc korun na workshopy a skupinové aktivity pro lidi po poranění míchy. Ty pomáhají klientům...

28. května 2026

Kaufland splnil fanouškům hokejový sen, vzal je na mistrovství

Komerční sdělení
Kaufland splnil fanouškům hokejový sen, vzal je na mistrovství

Desítky hokejových fanoušků si díky Kauflandu užily nezapomenutelný výjezd na mistrovství světa ve Švýcarsku. Čekal je den plný hokejových emocí, společného fandění i zážitků, na které se nezapomíná.

28. května 2026

Zelený vodík poprvé v české plynárenské síti

Komerční sdělení

V Hranicích u Aše odstartoval trvalý provoz první směšovací stanice zemního plynu a vodíku v ČR. Společnost HUTIRA pro projekt navrhla a dodala technologii směšovací stanice, která zajišťuje mísení...

27. května 2026

Hubení sršňů a likvidace sršního hnízda svépomocí? Daniel Gaňo radí

Komerční sdělení
Hubení sršňů a likvidace sršního hnízda svépomocí? Daniel Gaňo radí

Likvidace sršňů svépomocí je každoročně příčinou desítek hospitalizací v ČR. Sršeň vstřikuje násobně víc jedu než vosa, jeho bodnutí je extrémně bolestivé a u alergiků může vyvolat anafylaktický šok....

27. května 2026

Gebrüder Weiss posouvá logistiku na vyšší úroveň

Komerční sdělení

V logistice dnes rozhodují hodiny. A právě rychlost, spolehlivost a maximální kontrola nad zásilkami patří mezi klíčové pilíře celoevropského standardu pro přepravu sběrných a kusových zásilek...

27. května 2026

Rychlejší doručení z Brna na Slovensko, do Polska, Rakouska a dál.

Komerční sdělení

V logistice dnes rozhodují hodiny. A právě rychlost, spolehlivost a maximální kontrola nad zásilkami patří mezi klíčové pilíře celoevropského standardu pro přepravu sběrných a kusových zásilek...

27. května 2026

Rychlejší doručení z Hradce na Slovensko, do Maďarska a na Balkán.

Komerční sdělení

V logistice dnes rozhodují hodiny. A právě rychlost, spolehlivost a maximální kontrola nad zásilkami patří mezi klíčové pilíře celoevropského standardu pro přepravu sběrných a kusových zásilek...

27. května 2026

Startuje další ročník vzdělávacího programu Seeds for the Future

Komerční sdělení
Startuje další ročník vzdělávacího programu Seeds for the Future

Huawei oznamuje spuštění dalšího ročníku globálního vzdělávacího programu Seeds for the Future. Studenti z České i Slovenské republiky mají jedinečnou příležitost zapojit se do inovativních projektů...

27. května 2026

Poloprázdné cyklostezky v jižních Čechách. Budějovicko máte pro sebe

Komerční sdělení
Poloprázdné cyklostezky v jižních Čechách. Budějovicko máte pro sebe

Jižní Čechy jsou rájem cyklistů a neobjevené cyklostezky na Budějovicku jsou v tomto období poloprázdné. Jejich kvalitu potvrzuje fakt, že tudy během pár let povede Vltavská cyklistická cesta.

27. května 2026

Moderní střechy LINEDEK – chytré řešení pro váš domov

Komerční sdělení

Moderní plechová střešní krytina LINEDEK je vyráběna z pozinkovaného nebo hliníkového lakovaného plechu. Díky systému do sebe zapadajících zámků (tzv. klik systém) vzhledově připomíná klasickou...

26. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.