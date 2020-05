Cestujete? Musíte se nechat testovat

Vláda ČR již povolila cestování za hranice, je to ale podmíněno striktními pravidly. Pro návrat do ČR potřebujete mít negativní výsledek PCR testu na přítomnost koronaviru v těle, který není starší než 4 dny.

Co to pro vás reálně znamená?

Pro kratší cesty je to jednoduché. Musíte si zaplatit test PCR a mít negativní výsledek. To mimo jiné mnohdy požadují i ostatní státy pro samotný vstup do země. S tímto jedním testem se stejně tak můžete vrátit, pokud vaše cesta nebyla delší než 4 dny.

Co když ale jedete do zahraničí na delší dobu?

V takovém případě se musíte již na hranicích prokázat novým testem s negativním výsledkem a znamenalo by to, že si jej necháte udělat v zahraničí. To může být ale velice obtížné. Mnohdy zahraniční laboratoře mají přeplněné kapacity nebo nedělají odběry cizincům. Proto se může stát, že na hranice přijedete bez nového potvrzení. V takovém případě musíte nastoupit 14denní karanténu.

Nezoufejte.

I tak si ale můžete nechat udělat test nový a v případě negativního výsledku oznámíte tuto skutečnost na krajskou hygienickou stanici, která vám karanténu ukončí.

Nevíte, kde se nechat testovat?

Od konce března je zařízení Scimed Biotechnologies zařazeno na seznam laboratoří s oprávněním k diagnostice COVID-19 a nově rozšířili kapacity laboratoře i pro testování samoplátců.

Scimed biotechnologies testuje metodou Realtime PCR ze vzorků z horních cest dýchacích získaných výtěrem nosohltanu. Tato metoda detekuje genetický materiál viru SARS-Cov-2, a proto jsou schopni standardně do druhého dne odhalit přítomnost viru i u pacientů, kterým se ještě neobjevily příznaky, ale virem již byli nakaženi.

Chcete se nechat otestovat?

Scimed Biotechnologies nabízí testování jak pro jednotlivce, tak pro celé kolektivy.

Odebírání vzorků jednotlivců provádí ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady v odběrových stanech. Cena testu je 2 190 Kč.

Případně je možnost zajistit testování celých kolektivů (standardně pracovních), kdy jsou schopni odběry provést přímo ve vašich prostorách. Je za vámi vyslán tým pracovníků a ve vyčleněné místnosti se provedou odběry vzorků. Za dvě hodiny je možnost odebrat až 50 vzorků.

Cena jednoho testu při testování více než 25 vzorků je 1 990 Kč. Navíc je testování zaměstnanců na přítomnost SARS-CoV-2 daňově uznatelné.

Pro více informací navštivte webové stránky www.scimed.cz nebo se můžete rovnou objednat na e-mailu testy@scimed.cz

Společně pandemii zvládneme!