Česká značka BAAGL mění plastové lahve na kvalitní batohy

Miliony lidí po celém světě se dnes snaží propojit lifestyle a ekologické smýšlení a shánějí se po šetrnějších alternativách různých výrobků. Řada světových výrobců a ikonických značek si to dobře uvědomuje, a uvádí proto na trh ekologičtější varianty produktů.

Luxus, který nezruinuje vás ani planetu

Ne vždy je „eko alternativa“ dobře dostupná, cenově přijatelná, dotažená, optimálně funkční nebo úžasně vypadající. Nic z toho ovšem neplatí pro kolekci městských batohů RPET české značky BAAGL! Ta vedle bezkonkurenčních cen nabízí maximálně praktická, do detailu vychytaná, všestranná zavazadla, která díky nadčasovému designu vypadají neuvěřitelně luxusně, ač jsou vyrobená z obyčejných recyklovaných PET lahví!

Recyklovat, nakupovat s rozumem, volit kvalitní, pokud možno univerzálně použitelné věci – pak jich totiž nepotřebujete moc… to jsou základní kroky k udržitelnému životnímu stylu, trendu nového milénia, který bezesporu stojí za to následovat. Třeba s BAAGLem na zádech!



Minimalistický design a maximální praktičnost

City batohy RPET lze vzít prakticky kamkoli: do školy, do města, ale i na cesty – ideální jsou třeba jako příruční zavazadlo do letadla. Jednou z vychytávek sloužících k tomuto účelu je zádový pruh k fixaci batohu na madla kufru. Vybírat můžete ze čtyř unisexových barev: univerzální černé, moderní khaki, vínové nebo hořčicové se vzorem. Za zmínku dále stojí:

ultra lehká konstrukce a ergonomické tvarování pečující o zdraví vašich zad

plně nastavitelné ramenní i hrudní popruhy (díky nim lze batoh optimálně nastavit a přizpůsobit každé postavě)

řada reflexních ochranných prvků

praktický, pevný, voděodolný materiál

unikátní vyklápěcí systém (zcela nový typ otevírání, který zajišťuje pohodlný a rychlý přístup k věcem uvnitř)

chytré členění vnitřku umožňující přehledné uspořádání (soustava poutek, chlopní, kapes a kapsiček)

Vyberte si svého favorita a inspirujte druhé nejen originálním stylem, ale i zodpovědným přístupem k životnímu prostředí!

