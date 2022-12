Česká přírodní kosmetika je pro dětskou pokožku to nejlepší

Linteo Baby věří v přirozenost a sílu přírody již od počátku. I přes vysokou kvalitu je cenově dostupná všem maminkám, které svým nejmenším chtějí dopřát to nejlepší. Jediným posláním kosmetické řady Linteo Baby je poskytnout dětem poctivou a jemnou péči, která jejich pokožce skutečně prospěje. Zakládá si na kvalitě a dostupnosti svých výrobků, a to je důvod, proč se již řadu let těší velké oblibě u maminek i jejich dětí.

Síla české přírody

Každá maminka se alespoň jednou potýkala s nějakým kožním problémem u svých dětí. Ekzémy, zarudnutí či nepříjemné opruzeniny v oblasti dětského zadečku mohou být zapříčiněny nevhodně zvolenou kosmetikou, jež obsahuje exotické složení, na které není pokožka českých dětí jednoduše zvyklá. Značka Linteo Baby vkládá mnoho úsilí do hledání těch nejlepších ingrediencí a dává tak vzniknout šetrné dětské kosmetice. Díky tomu se z Linteo Baby stalo důvěryhodnou značkou, na kterou se mohou české maminky vždy spolehnout. Kosmetické výrobky této značky obsahují velmi vysoký podíl čistě přírodních extraktů a olejů z bylinek z české přírody. Právě proto je kosmetika Linteo Baby dobře snášena a je vhodná pro nejmenší děti i s velmi citlivou pokožkou.

Přírodní oleje pro zdravou pokožku

Vzácné přírodní BIO oleje tvoří velkou část dětské kosmetiky Linteo Baby. Mandlový olej, který je bohatý především na vitamíny, hloubkově vyživuje dětskou pokožku a udržuje ji tak zdravou a přirozeně hebkou. Přírodní oleje ze semen vinné révy pomáhají citlivou dětskou pokožku chránit před nepříznivými okolními vlivy a poskytují ji tak šetrnou ochranu. Přírodní oleje z ostropestřce mariánského a pupalky dětskou pokožku posilují, regenerují a jsou výjimečné svými antioxidačními účinky. Vzácné tenzidy v kosmetice Linteo Baby získané z kokosového oleje, řepného a třtinového cukru poskytují pokožce dostatečnou hydrataci, zabraňují jejímu vysoušení a udržují ji tak vláčnou a hebkou.

Bylinka pro spokojené miminko

Všechny kosmetické výrobky z dětské řady Linteo Baby obsahují certifikovaný extrakt z měsíčku lékařského, na který nedaly dopustit už naše babičky. Tato bylinka má na dětskou pokožku jedinečný vliv. Měsíček lékařský vyniká svými hojivými, protizánětlivými a antibakteriálními účinky, a navíc je zdrojem mnoha vitamínů a minerálů, které pomáhají dětské pokožce při regeneraci a zklidnění. BIO extrakt z květů měsíčku lékařského dodá pokožce vašeho miminka potřebnou výživu a působí jako šikovná prevence proti podráždění.

Každá maminka touží po zdravém a spokojeném děťátku. Vybírejte pro své děti kosmetiku s rozvahou a chtějte pro své nejmenší to nejlepší z rukou přírody. České maminky zvolily Linteo Baby Nejlepší novinkou roku 2022 – prestižní ocenění Volba spotřebitelů získala inovovaná řada dětské kosmetiky Linteo Baby a také prémiové plenky Linteo Baby. Spolehněte se na českou poctivost a kvalitu, která je pro značku Linteo Baby na prvním místě.