Suché oči nejsou jen o pocitu suchosti
Syndrom suchého oka, odborně označovaný jako syndrom sicca, patří mezi rozšířené oční potíže. Vzniká tehdy, když povrch oka není dostatečně zvlhčován slzným filmem. Příčinou může být nedostatečná tvorba slz nebo jejich nevhodné složení. Slzný film pak ztrácí stabilitu, předčasně se narušuje a povrch oka zůstává náchylnější k podráždění.
Přestože název napovídá, že hlavním projevem bude pocit suchosti, skutečnost může být mnohem pestřejší. Suché oči se často projevují pálením, zarudnutím, svěděním, únavou nebo nepříjemným pocitem cizího tělesa v oku.
Červené, svědící a slzící oči: Co nám jednotlivé příznaky říkají?
Červené oči mohou být důsledkem narušeného slzného filmu a podráždění očního povrchu. Zarudnutí se může objevit po nedostatku spánku, dlouhé práci u počítače nebo pobytu v suchém či zakouřeném prostředí. Pokud se zarudnutí opakuje nebo jej doprovázejí další obtíže, je vhodné vyhledat očního specialistu.
Svědění očí je dalším častým příznakem. Při nedostatečném zvlhčení dochází k podráždění citlivých nervových zakončení. Oči mohou zároveň pálit, být zarudlé nebo vyvolávat pocit písku pod víčky. Svědění však může souviset také s alergií či infekcí, proto je důležité rozpoznat jeho skutečnou příčinu.
Slzící oči představují zdánlivý paradox. Jak mohou být oči suché, když neustále slzí? Pokud je oční povrch nedostatečně zvlhčený, slzné žlázy mohou na podráždění reagovat zvýšenou tvorbou slz. Problémem může být také narušené složení slzného filmu, který nedokáže dostatečně chránit povrch oka. Ani nadměrné slzení proto nemusí znamenat, že jsou oči správně zvlhčené.
Proč nás trápí suché oči? Na vině může být i počasí
Na stav očí má vliv každodenní životní styl i prostředí, ve kterém se pohybujeme. Mezi časté rizikové faktory patří dlouhodobé sledování obrazovek počítačů a mobilních telefonů. Při soustředěné práci totiž méně často mrkáme, což může narušovat stabilitu slzného filmu.
Významnou roli hrají také vnější podmínky. Vítr, průvan, klimatizace nebo suchý vzduch v místnostech mohou oči dráždit. Potíže se tak mohou projevit i během chladnějších měsíců, kdy se častěji pohybujeme ve vytápěných interiérech se suchým vzduchem.
Ke vzniku suchých očí mohou přispívat rovněž hormonální změny, vyšší věk, některá onemocnění, léky nebo nošení kontaktních čoček.
Jak poznat, že jde skutečně o syndrom suchého oka?
Podobné příznaky mohou doprovázet i jiná oční onemocnění. Přesnou příčinu proto pomůže určit oční lékař. K diagnostice suchého oka může využít vyšetření štěrbinovou lampou, měření stability slzného filmu nebo Schirmerův test, který hodnotí množství slzné tekutiny.
Pokud se objeví výrazná bolest očí, světloplachost nebo poruchy vidění, je důležité neodkládat odborné vyšetření.
Dopřejte svým očím potřebnou péči
Při potížích se suchýma očima může pomoci omezení dráždivých vlivů prostředí, pravidelné přestávky při práci s obrazovkami a vědomé, častější mrkání. Vhodné je také dbát na příjemné klima v místnostech a vyhýbat se průvanu.
Důležitou součástí péče mohou být zvlhčující oční přípravky, které pomáhají stabilizovat slzný film a zmírňovat nepříjemné příznaky suchých očí.
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Produkty řady HYLO® jsou zdravotnické prostředky. Použití zdravotnických prostředků je spojeno s určitými pravděpodobnými riziky – před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.