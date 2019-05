Černá zubní pasta pro bílé zuby

Zazářit s úsměvem prostě nejde, pokud nejsou zuby v nejlepším pořádku. To je také důvod, proč za poslední roky tolik vzrostla popularita bělení zubů. Vynikající službu slibuje i zubní pasta s bělícím účinkem. Není však bělení jako bělení. A není pasta jako pasta. Je třeba také počítat i s tím, že barva zubů je částečně daná geneticky. Ne každému je dáno mít zuby bílé jako nejčistší sníh. Přesto bychom se o to měli alespoň pokusit.

Jaké jsou metody bělení zubů?

V současnosti je k dispozici hned několik metod efektivního bělení zubů. Dají se rozdělit do dvou klíčových oblastí – bělení profesionální a bělení domácí.

1. Profesionální bělení zubů

Profesionální bělení u odborníka je založeno na bělících chemikáliích. Právě kvůli těmto chemikáliím také není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy nebo alergiky. Po bělící proceduře se navíc nesmí alespoň několik týdnů do úst vkládat nic, co by mohlo bělení pokazit. Zakázáno je kouření, káva a některé potraviny s vysokým obsahem barviv.

2. Domácí bělení zubů

Domácí bělení nemá žádné pevné restrikce. Pokud však chcete opravdu dosáhnout vybělení zubů o několik odstínů, je pochopitelně prospěšné omezit vše, co bělost zubů ohrožuje. Základem je vždy dostatečná zubní hygiena.

Právě zubní hygiena je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících žloutnutí či hnědnutí zubů. Je také faktorem, který zajistí bělost zubů. Jednoduše, pokud se o zuby budeme starat, bude to vidět. Ostatně klíčem k domácímu bělení zubů je především zubní pasta s bělícím účinkem. Vhodná pasta šetrně odstraní nevzhledný povlak zubů. Ideální zubní pasta s bělícím účinkem bude také bezpečná. K bělení zubů přitom nemusí sloužit pouze agresivní chemikálie, ale také přírodní ingredience. Právě na přírodních ingrediencích jsou založené zubní pasty z Thajska značky Twin Lotus.

Přírodní pomocníci pro bělení zubů

1. Aktivní uhlí a kokosový olej

Již staří Římané toužili po atraktivně bělostných zubech. Na bělení zubů přitom využívali popel z ohnišť. Tzv. abrazivní bělení se uplatňuje dodnes. Místo černého popela však slouží černé aktivní uhlí.

Aktivní uhlí se v současnosti vyrábí mj. z kokosových skořápek. Má charakteristickou pórovitou strukturu, a tím i výjimečnou schopnost vázat na sebe škodlivé látky. Užívá se k detoxikaci organismu. V zubní hygieně jsou mu přisuzovány schopnosti odstranit zubní plak a skvrny od kávy, vína apod.

Kokosový ořech může posloužit k bělení zubů i v podobě kokosového oleje. Také kokosový olej se dnes řadí k přírodním pomocníkům pro bělení zubů. Nese nejenom bělící, ale také antibakteriální účinky.

2. Hřebíček a bylinky

Jednou z nejopěvovanějších přírodních ingrediencí v zubní hygieně je v současnosti hřebíčkový olej. Obsahuje rostlinné silice, které mu dávají antibakteriální, dezinfekční a částečně i analgetické vlastnosti. Tak pomáhá i v případě bolesti zubů. Vedle toho je zdrojem užitečných minerálních látek, jako jsou vápník, draslík nebo mangan.

Zdrojem cenných minerálů jsou i bylinky, jako jsou šalvěj nebo máta. Také tyto aromatické bylinky jsou od pradávna spojovány se zdravými zuby, dásněmi a celou ústní dutinou. Čistí, dezinfikují, zklidňují sliznice a ještě k tomu si poradí s nepříjemným zápachem z úst.

Není náhodou, že tyto přírodní ingredience najdeme v thajských bylinných zubních pastách Twin Lotus.

3. Přírodní zubní pasta s bělícím účinkem

V široké paletě zubních past na českém trhu můžeme vybírat i mezi zubními pastami z Thajska. Pyšní se vzácným obsahem s těmi nejkvalitnějšími bylinkami a dalšími přírodními ingrediencemi. Byliny pocházejí z plantáží bez GMO. Pasty neobsahují fluorid a nejsou testovány na zvířatech.

Bez povšimnutí jistě nezůstane černá zubní pasta s bělícím účinkem, který zaručuje obsažené aktivní uhlí. Odstraňuje odpudivé zbarvení zubů i zubní kámen, tím působí jako prevence zubního kazu. I díky obsaženému hřebíčkovému oleji či bylinkám, jako jsou šalvěj nebo máta, zbavuje také nepříjemného zápachu z úst, osvěžuje dech. Dokáže upravit pH v ústní dutině, pozitivně upravuje mikroflóru v ústech, ničí škodlivé bakterie. Černá zubní pasta se postará o bílé zuby i zdravé dásně. Působí hojivě, pomáhá i proti krvácení dásní.

Mezi bylinnými zubními pastami z Thajska najdete i klasické bílé pasty. Oproti těm tradičním zubním pastám, které známe, skýtají ve svém složení unikátní komplex bylin. Obsahem bylin nad všemi vyniká bylinná zubní pasta s názvem Twin Lotus Originál, s více než desítkou léčivých bylin. Vedle mátového nebo eukalyptového oleje nabízí ve svém složení takové přírodní speciality, jako jsou pomerančový jasmín nebo tzv. hadí tráva.