Čaj nejen pro zahřátí

Nová řada je vyrobena na bázi bylin, sušeného ovoce, koření a medu a nabízí klasické i novátorské kombinace. Právě vhodně namíchané směsi koření a bylinek mají silně zahřívající efekt a mohou nám dokonce pomoci v boji s nachlazením. Neméně důležitá je příjemná chuť.

Zajímavé chutě

Zajímavě chutnají voňavé maliny se skořicí a špetkou černého pepře. Překvapující je kombinace višně,

jemné čokoládové příchutě, kterou nápoji dodávají kakaové boby a chilli papričky. Šťavnatá švestka

se sladkým fíkem a omamnou skořicí zažene všechny chmury.

Tradiční čajomilce naopak potěší klasické spojení sladkého pomeranče se skořicí a hřebíčkem nebo citronu s opěvovaným zázvorem a medem.



Nyní přichází zcela nová řada čajů, které jsou také ideální pro toto období.

Zahřívají a skvěle chutnají. Doporučujeme například bylinný aromatizovaný čaj s příchutí citrusových plodů a zázvorem nebo ovocný čaj s medem, brusinkou a zázvorem.

Zahřívající čaje můžete střídat s klasickými bylinkovými čaji, které dovedou být dobrými pomocníky při mnoha neduzích. Lípa s citronovou příchutí a medem je ideální kombinací bylinné drogy, citronové kůry a medu.

Zkuste i zelený čaj s citrónem, medem a zázvorem. Tato kombinace příchutí se výborně osvědčí

nejen v případě náhlého nachlazení, ale vždy, když se chcete osvěžit nápaditou a čerstvou chutí.

Citron dodá vitamín C, med hojivé a antibakteriální účinky a ty ještě podpoří účinek zázvoru.

Kvalita z plantáže až do šálku

Při zakládání značky jsme vycházeli ze zkušeností a spolupráce s legendárním londýnským čajovým domem. Kvalita je u čajů na

první místě. Vysokou kvalitu garantují mezinárodní certifikáty kvality a přísná kritéria při výběru

používaných surovin i nejmodernější stroje na porcování čajů. Celý výrobní cyklus od pěstováním přes

sběr až po dopravu do závodu se pečlivě sledován.

Aby se péče vynaložená při výrobě čaje přenesla až do vašeho šálku, balíme je do trojrozměrných

pyramidových sáčků vyrobených z biologicky rozložitelného hedvábného materiálu.

Trojrozměrný tvar obalu umožňuje zabalení dlouhých čajových lístků a poskytuje jim dostatek místa,

aby se mohly zcela rozvinout, předat plnost aroma a vytvořit tak prvotřídní nálev.