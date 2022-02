Bylinky a čaje nejen pro podporu imunity

Je na vás, zda sáhnete po jednodruhových bylinách nebo již připravených směsích, které mají často komplexnější účinky. V poslední době stoupá obliba různých přípravků většinou ve formě kapek, které mají výhodu jednoduššího užívání. U čajů ovšem zůstává výhoda nejen podpora vnitřní imunity, ale také podpora imunity vnější slizniční, která je markantní třeba u květu slézu.

OVOCNÝ ČAJ S ECHINACEOU: Echinacea podporuje přirozenou obranyschopnost organismu.

Balení: 20 x 1,5 g

Láska od dětství

Mezi přední české výrobce bylinných čajů a dalších přírodních produktů patří společnost Valdemar Grešík – Natura z Děčína. Valdemar Grešík měl k bylinám vztah již od dětství, sám je sbíral a sušil na chalupě. Ostatně kladný vztah k nim měl v rodině. Jeho otec pracoval pro známého bylináře Jana Mikoláška, který léčil mimo jiné i prezidenta Zápotockého, a pradědeček Viktor Greschik byl historik a světově uznávaný botanik. To vše ovlivnilo i jeho volbu studijního oboru, kterým se stala fytofarmakologie na Univerzitě Karlově v Hradci Královém. Ještě předtím se ale stal inženýrem ekonomie.

V roce 1992 si otevřel vysněný malý krámek na okraji Děčína, kde stál v bílém plášti a radil lidem, co užívat. Zájem byl tak veliký, že k lidé jezdili z celých Čech, a tak se rozhodl byliny a čaje balit a dál nabízet vznikajícím krámkům. Dnes patří mezi přední české výrobce bylinných čajů, ovocných čajů, koření, kapek, mastí, koupelí z léčivých bylin, potravinových doplňků, džemů, moštů. Přibyly k nim i lihoviny, vlastní lihovar disponuje nejmodernější měděnou destilační kolonou, na které lze dosáhnout vysoké kvality destilátu.

Důraz na kvalitu surovin

„Prvořadým kritériem při výběru surovin je kvalita nikoliv cena, přičemž zdravotní čaje jsou sestaveny s ohledem na maximální účinnost i za cenu použití dražších bylin,“ říká Valdemar Grešík. Firma Grešík má vlastní výkupny a pěstitele, ale to bohužel nestačí, a tak obchoduje i s jinými firmami. Prioritou výběru je stálá nabídka kvalitních surovin, přičemž vždy preferuje původ v Čechách nebo na Slovensku, jež jsou mimořádně kvalitní, ale s jejich kvantitou už je to trochu horší. Dostatek bylin je přitom klíčovým faktorem rozvoje firmy a stárnutí populace sběračů divoce rostoucích druhů do jisté míry limituje další rozvoj produkce společnosti. Situaci poněkud kompenzuje zvýšení výkupních cen, ale to zase prodražuje výsledné produkty, které jsou tradičně v České republice oproti světu na mnohem nižších cenových hladinách. Dalším problémem jsou unijní dotace na sekání luk, které snižují rozlohy neposečených oblastí, kde rostou druhy léčivek, které není možno získat od pěstitelů.

IMUNOSTIM BYLINNÉ KAPKY: Byliny obsažené v kapkách podporují přirozenou imunitu organismu.

Balení: 50 ml

Podrobná laboratorní kontrola

Byliny po příjmu projdou kontrolou ve firemní analytické a mikrobiologické laboratoři. Pokud projdou laboratorní kontrolou, je velmi důležité jejich uskladnění nejlépe v papírových pytlích. V chladnu, suchu a bez světla je bylinkám nejlépe. Následně pak mohou přijít do výroby, jež je realizována v moderních halách s vysokým hygienickým standardem, kde se balí, případně se z nich míchají různé směsi. Veškeré receptury tvoří Valdemar Grešík sám, u pochutinových čajů probíhají ochutnávky napříč celou firmou. Většinou se podaří docílit shody, pokud ne, má poslední slovo on.

RAKYTNÍKOVÝ BYLINNÝ ČAJ: Obsažené byliny mají příznivý vliv na celkovou odolnost organismu. Působí příznivě na normální činnost dýchací a močové soustavy. Balení: 70 g

Výhled do budoucna

Svými výrobky zásobuje firma Valdemar Grešík několik tisíc prodejen a lékáren po celém Česku. Poslední dobou velmi posiluje prodej přes e-shop gresik.cz. „Spíše než na rozšiřování výroby se nyní soustředíme na zdokonalování a zajištění kvality našich současných výrobků ve stále se zmenšující nabídce surovin. I tak se nám občas podaří představit nějaké novinky. Mně stačí to, že když přijdete do českého bylinářství nebo do prodejny zdravé výživy, téměř vždycky tam narazíte na naše výrobky.“ konstatuje Valdemar Grešík.