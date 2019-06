Buďte hrdí na to, co nosíte

Proč si kupovat zboží značky Pleas?

Protože na prvním místě je kvalita. Prádlo je příjemné na nošení, je líbivé, vyrobené z té nejkvalitnější bavlny, nežmolkuje, udržuje si barvy, neškrábe, prostě se dobře nosí. Důležitá je udržitelnost, ekologičnost výroby, dodržování zákonů a stanovených norem. Jen těžko budete v Evropě hledat výrobce, který by se mohl pyšnit tím, co a jak vyrábí. A to Pleas, který obléká rodiny již po celé generace, opravdu může.

A co všechno se vlastně v Pleasu vyrábí?

Základní nabídka je řada Basic. Jedná se o léty prověřené výrobky, které určitě máte všichni ve svém šatníku. Od kalhotek, trenek a boxerek pro nejmenší, až po velice kvalitní kalhotky pro dámy a boxery pro pány, které jsou velmi oblíbené. Dále zde najdete nátělníky v různých materiálech, ať už hladké, žebrované či děrované. Nechybějí ani klasická trika či spodničky, kombiné a dámské košilky, to vše na široká a úzká ramínka. V řadě výrobků Basic se používají zejména materiály 100% bavlna, bavlna s příměsí elastanu či modalu. Každý zákazník si jistě vybere materiál, který mu nejvíc vyhovuje.

Dále se v Pleasu vyrábějí velmi oblíbené kolekce nočního prádla. V nabídce najdete noční košile a pyžama pro dámy v klasickém střihu ze 100% bavlny i svůdnější noční košile s krajkou v provedení s příměsí z modalového vlákna . Pro pány pak klasická pyžama s dlouhým či krátkým rukávem a nohavičkou, ale také stále oblíbené noční košile.

Nezapomínají zde ani na děti. Pro ně se vyrábějí ze 100% bavlny různá trička a tílka na léto. Samozřejmostí jsou noční košile pro holky a pyžama pro kluky. Zkrátka pokud jde o spodní prádlo, určitě si každý vybere.

A jak se prádlo značky Pleas vyrábí?

V havlíčkobrodském závodě probíhá kompletně celý výrobní proces, který začíná zpracováním příze na pletárně, kde firma vyrábí své vlastní úplety. Výroba dále pokračuje na barevně, kde se barví a upravuje dle požadavků zákazníka. Následuje střihárna a poté již konečné sešití výrobku na konfekci a jeho zabalení na balírně.

Ročně Pleas a.s. zpracuje okolo 1 700 tun materiálu a vyrobí přes 15 milionů kusů dámských, pánských a dětských výrobků. Většina produkce se prodává na mezinárodních trzích pod značkou Schiesser, pod značkou Pleas je zboží dodáváno na český a slovenský trh. Díky skvělým dlouhodobým obchodním vztahům s odběrateli a díky vysoké kvalitě výrobků je o zboží značky Pleas velký zájem a je možné ho zakoupit takřka v každém městě nebo na eshopu. Najdete nás i na Facebooku a Instagramu.

Všechny kontakty naleznete zde: https://www.pleas.cz/kontakt