Bradavice – nevinně vypadající výrůstky, které dokážou potrápit

Bradavice? Může za ně virus, který se šíří nenápadně
Ne každý, kdo objeví na chodidlech nebo na prstu drsný útvar, si hned uvědomí, že se vlastně nakazil virovou infekcí. Způsobují ji takzvané papilomaviry (HPV). Sama bradavice tohoto typu je nezhoubný útvar na naší pokožce. Pokud ji ale podceníme a necháme růst, umožníme tím zbytečné množení virů po našem těle. Protože onemocnění bývá značně nakažlivé, roznášíme kvůli neléčeným bradavicím infekci i po našem okolí.
Kde číhá virus bradavic? Stačí škrábnutí a je to
Virus obvykle pronikne do těla drobnými trhlinkami v kůži, ideální je pro něj změklá vlhká pokožka na chodidlech nohou, například v létě na koupališti, ve společných sprchách a podobně. Velké problémy mívají lidé s atopickým ekzémem. Také rukama s drobnými poraněními se stačí otřít do ručníku, který předtím používal někdo s nákazou, a infekce má volnou cestu.
Bradavice se neobjeví na nohou nebo rukou hned. Inkubační doba viru je dva až šest měsíců. U člověka se silnou imunitou se kožní výrůstky objeví, ale časem samy vymizí. Ale ne u každého se tak stane.
Funguje ocet nebo česnek? Co (ne)zabírá na bradavice?
Hodně lidí přistupuje na domácí „osvědčenou“ léčbu. Například se bradavice potírají octem, česnekem nebo se používají postřiky různými zmrazovacími spreji. Někdy to pomůže, někdy ne. Naše babičky přísahaly velice často na žlutou šťávu ze stonku vlašťovičníku. Po jejím působení vrchní část výrůstku hnědla až zčernala a posléze odpadla. Neznamenalo to ovšem, že se bradavice pak už nikdy znovu neobjevila.
Bolí vás noha? Bradavice může mít hluboké kořeny
Bradavice, hlavně na nohou, zapouští do pokožky kořínky, které pod povrchem bují, rozrůstají se a následně způsobují bolest při chůzi. A to přichází čas buď na návštěvu lékaře, nebo na poradu s lékárníkem. Dermatolog odborně posoudí, o jaký druh bradavice přesně jde, a podle toho stanoví léčbu. Třeba zmrazením tekutým dusíkem. Někdy je však bradavice už tak zakořeněná, že nezbývá než chirurgický zákrok.
