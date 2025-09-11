Bradavice – nevinně vypadající výrůstky, které dokážou potrápit

Komerční sdělení
Bradavice jsou kožní výrůstky, které vypadají nevinně, ale dokážou potrápit. Nejčastěji se tvoří na nohou a na rukou, a to jak u dětí, tak u dospělých.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Bradavice – nevinně vypadající výrůstky, které dokážou potrápit | foto: AVEPHARMA, s.r.o.

Bradavice? Může za ně virus, který se šíří nenápadně

Ne každý, kdo objeví na chodidlech nebo na prstu drsný útvar, si hned uvědomí, že se vlastně nakazil virovou infekcí. Způsobují ji takzvané papilomaviry (HPV). Sama bradavice tohoto typu je nezhoubný útvar na naší pokožce. Pokud ji ale podceníme a necháme růst, umožníme tím zbytečné množení virů po našem těle. Protože onemocnění bývá značně nakažlivé, roznášíme kvůli neléčeným bradavicím infekci i po našem okolí.

Kde číhá virus bradavic? Stačí škrábnutí a je to

Virus obvykle pronikne do těla drobnými trhlinkami v kůži, ideální je pro něj změklá vlhká pokožka na chodidlech nohou, například v létě na koupališti, ve společných sprchách a podobně. Velké problémy mívají lidé s atopickým ekzémem. Také rukama s drobnými poraněními se stačí otřít do ručníku, který předtím používal někdo s nákazou, a infekce má volnou cestu.

Bradavice se neobjeví na nohou nebo rukou hned. Inkubační doba viru je dva až šest měsíců. U člověka se silnou imunitou se kožní výrůstky objeví, ale časem samy vymizí. Ale ne u každého se tak stane.

Bradavice – Nevinně vypadající výrůstky, které dokážou potrápit

Funguje ocet nebo česnek? Co (ne)zabírá na bradavice?

Hodně lidí přistupuje na domácí „osvědčenou“ léčbu. Například se bradavice potírají octem, česnekem nebo se používají postřiky různými zmrazovacími spreji. Někdy to pomůže, někdy ne. Naše babičky přísahaly velice často na žlutou šťávu ze stonku vlašťovičníku. Po jejím působení vrchní část výrůstku hnědla až zčernala a posléze odpadla. Neznamenalo to ovšem, že se bradavice pak už nikdy znovu neobjevila.

Bolí vás noha? Bradavice může mít hluboké kořeny

Bradavice, hlavně na nohou, zapouští do pokožky kořínky, které pod povrchem bují, rozrůstají se a následně způsobují bolest při chůzi. A to přichází čas buď na návštěvu lékaře, nebo na poradu s lékárníkem. Dermatolog odborně posoudí, o jaký druh bradavice přesně jde, a podle toho stanoví léčbu. Třeba zmrazením tekutým dusíkem. Někdy je však bradavice už tak zakořeněná, že nezbývá než chirurgický zákrok.

Aetocaustin – silný a účinný volně prodejný roztok

Když ale kožní výrůstek objevíme a nezanedbáme, mohou nám pomoci také volně prodejné léky. Ušetříme tak čas, který bychom jinak strávili v čekárně u lékaře, a bez receptu najdeme účinný léčebný prostředek.

Nový na trhu je například roztok Acetocaustin, který se na postižené místo aplikuje pouze 1x týdně. Jeho nanášení je jednoduché a hlavně bezbolestné. Mohou ho používat jak dospělí, tak i děti už od 4 let. Nezanedbatelnou výhodou navíc je, že tento léčebný prostředek zamezuje také jakémukoli dalšímu šíření bradavic.

Bradavice – Nevinně vypadající výrůstky, které dokážou potrápit

Nejčtenější

Bungalov s výhledem do přírody. Spousta světla a chytrých řešení

Komerční sdělení

Individuální projekt na míru nebo typový dům? Společnost GOOPAN dokáže navrhnout a postavit obojí. Tento dům připravil pro tříčlennou rodinu, která jej postavila na Písecku v Jižních Čechách.

Resort Monínec: Pod značkou Nahoru a s nejmodernější bobovou dráhou

Komerční sdělení

Monínec, září 2025 – Na Monínci letos začala zcela nová kapitola. Oblíbený cíl rodin i sportovců prošel výrazným rebrandingem a nyní funguje pod značkou Nahoru, kterou vlastní investiční společnost...

Zdravé bydlení: Jak materiály ovlivňují kvalitu vzduchu v interiéru

Komerční sdělení

Když se řekne „zdravý domov“, většina lidí si představí pohodu a zeleň kolem sebe. Skutečné zdraví ale určuje i to, z jakých materiálů je dům postaven – právě ony mají zásadní vliv na kvalitu...

AUTOSHOW 2025 ve Staňkově: Auta, adrenalin a rock v jednom dni

Komerční sdělení

Staňkov se 20. září promění v motoristickou a hudební Mekku regionu. Dostaveníčko si tu dá 150 aut! Kromě toho jsou připraveny soutěže, testovací jízdy, hosté ze světa sportu i kultury a...

Moravskoslezská SESTRA 2025 míří do finále, startuje hlasování

Komerční sdělení

Do prestižní ankety Moravskoslezská SESTRA 2025, která má ocenit každodenní náročnou a nenahraditelnou práci zdravotnického personálu, se po odbornících může zapojit také veřejnost. Lidé mohou...

Začíná olympiáda řemesel, technologií a služeb

Čtrnáct mladých profesionálů z České republiky, kteří prošli náročným výběrem na národní úrovni, vstoupí zítra do bojů na evropském šampionátu odborných dovedností EuroSkills 2025 v dánském Herningu.

11. září 2025

Bradavice – nevinně vypadající výrůstky, které dokážou potrápit

Komerční sdělení

Bradavice jsou kožní výrůstky, které vypadají nevinně, ale dokážou potrápit. Nejčastěji se tvoří na nohou a na rukou, a to jak u dětí, tak u dospělých.

11. září 2025

Zastupitelé schválili dotační program na Podporu sociálních služeb

Komerční sdělení

Na prvním zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje po prázdninách byl schválen dotační program na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji pro rok 2026.

11. září 2025

Nové Chabry: 75 procent bytů prodáno, kolaudace již po Novém roce

Komerční sdělení

Nové Chabry, oblíbený areál rodinného bydlení vznikající v Praze 8, patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější developerské projekty v hlavním městě. V aktuálně budované etapě vyrůstá celkem 242 bytů, z...

10. září 2025

Podzim je ideální čas ke zvelebení zahrady

Komerční sdělení

Podzim bývá kouzelným obdobím. Barevné listí, příjemné teploty a chvíle, kdy můžeme nachytat poslední hřejivé sluneční paprsky před zimou. A kde jinde je ideálně strávit než na vlastní zahrádce, v...

10. září 2025

Prodejní výstava masožravek se vrací na terasu Jihočeského muzea

Komerční sdělení

Srdečně vás zveme na další ročník výstavy masožravých rostlin pěstitelů Markéty Aubrechtové a Martina Dlouhého na terase Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (Dukelská 1), která se koná v termínu...

10. září 2025

Pět tipů, jak vybrat MBA studium

Komerční sdělení

Studium MBA je investice, která může zásadně ovlivnit vaši kariéru i osobní rozvoj. Nabídka na trhu je široká, ale ne vždy transparentní, a proto vám přinášíme pět praktických tipů, které vám pomohou...

10. září 2025

Navštivte místa, která znáte ze hry Playing Prague

Komerční sdělení

Už více než 70 tisíc lidí si stáhlo zábavnou digitální hru Playing Prague, která je originální kombinací logické skládanky a klasické building games. Přidejte se k nim a poznejte pražské kulturní...

10. září 2025

Good Company Circle 2025 slibuje zážitek, na který se nezapomíná

Komerční sdělení

Největší česká konference o společenském dopadu, Good Company Circle 2025, se vrací do Prahy. Už 14. října se v Nové Spirále na Výstavišti sejdou přední osobnosti z oblasti byznysu, vědy, vzdělávání,...

10. září 2025

Vychoval Bittnera a další cyklistické hvězdy. Jaký je jeho recept?

Komerční sdělení

Za 25 let práce s mládeží vychoval trenér Jiří Kaňkovský řadu hvězd. Od dětství až po juniory prošli jeho rukama v týmu Mapei Merida Kaňkovský například Pavel Bittner či Jakub Otruba – jeden jel...

9. září 2025

Vychoval Bittnera a další cyklistické hvězdy. Jaký je jeho recept?

Komerční sdělení

Za 25 let práce s mládeží vychoval trenér Jiří Kaňkovský řadu hvězd. Od dětství až po juniory prošli jeho rukama v týmu Mapei Merida Kaňkovský například Pavel Bittner či Jakub Otruba – jeden jel...

9. září 2025

Třebenický park zdobí pomník vzpomínající na letce RAF

Komerční sdělení

V Třebenicích na Litoměřicku vznikl netradiční pomník, který má upozornit na hrdinství československých vojenských pilotů Royal Air Force (RAF) za druhé světové války.

9. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.