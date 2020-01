Boty Caterpillar se hodí do města i na turistiku

Kde se vzaly boty Caterpillar?

Přestože si to mnozí myslí, rozhodně to není tak, že by se výrobce stavebních strojů vrhl rovněž na výrobu bot. I když jde většinou designem o fascinující workery a farmářky, jak se těmto botám říká. Jak tedy tyto značky strojů a bot vzájemně souvisejí?

Firma Caterpillar se rozhodla prodat licenci ke značce CAT čili Caterpillar několika výrobcům módního zboží. Jedním z nich je i firma Wolverine World Wide, která získala jako jediná možnost pod značkou CAT vyrábět boty. Nevyrábí však jen tyto boty. V její produkci najdete i obuv značek Harley-Davidson, Patagonia Footwear, Hush Puppies a Merrell.

Boty, které jsou módní i funkční

Boty Caterpillar rozhodně nejsou jen módní boty. I když fashion vzhled jim rozhodně nechybí. Vedle skvostného designu nabízí rovněž perfektní funkční vlastnosti. A je jedno, jestli jde o polobotky či kotníkovou městskou obuv, nebo o turistické a trekkingové boty. Oblíbené jsou též sneakersy Caterpillar.

Stylové boty Caterpillar nabízí skutečnou kvalitu. Kdo hledá pohodlné, funkční a současně módní boty, ten sáhne po botách CAT. Hodí se na turistiku, ale též jako komfortní pracovní boty. Milované jsou muži i ženami. Jejich design je totiž stejně fascinující jako design stavebních strojů CAT. Boty se vyrábí z kvalitní usně, velice často z nubuk kůže. Mají perfektní podešve hodící se i na přírodní neupravený terén.

Boty CAT na Eobuv.cz

Široký sortiment obuvi Caterpillar najdete v sortimentu e-shopu Eobuv.cz. Lze si zde za výbornou cenu pořídit jak dámské, tak pánské modely. Řada modelů je unisex, a tak si stačí vybrat vhodnou velikost. V e-shopu Eobuv najdete značku ve velikostech od 36 do 47. Obuv pracuje s různými moderními technologiemi a mezi botami najdete i voděodolné.