Bolavé klouby a revma budou minulostí. Pomůže mast Artrin Energy

Takové zánětlivé autoimunitní onemocnění vede k chronickému zánětu synoviální tkáně, které končí až nevratným poškozením chrupavek a kostí kloubů. Proto revma neberte na lehkou váhu.

Jak se zbavit bolesti kloubů a dalších projevů revma?

Určitě nechcete na svém těle poznat měnící se počasí, které naši prarodiče takzvaně cítili v kostech. Pokud vás trápí revmatoidní artritida, je dobré začít používat kvalitní a účinnou mast na revma. Jestliže máte akutní projevy, může vám výrazně pomoct od bolesti. Vhodná je také pro všechny, u kterých je tato nemoc teprve na začátku, protože navíc může zpomalovat její průběh.

Revma se mnohdy projevuje až úplným znehybněním některých menších kloubů. Zvyšuje také riziko kardiovaskulárních chorob, stejně jako postihuje dokonce i plíce.

Jedinečná mast na revma Artrin Energy

Už jste slyšeli o účinných bioinformačních širokospektrálních krémech s bylinnými výtažky od firmy Energy? Právě jedním z nich je Artrin. Účinná a ověřená mast na revma. Vysoký podíl bylinek s obsahem termální vody z vřídla Podhájská a liposomy s vysoce koncentrovanými rašelinovými výtažky, napomáhají proti zánětu. Artrin mast pomáhá při bolestech a zánětech kloubů, svalů, šlach a také při revmatismu. Pomůže vám při chronických projevech, ale zároveň slouží velmi dobře jako samotná prevence.

Kromě toho umí Artrin Energy pomoct při dalších bolestech. Například při bolestech v kříži, páteře nebo krčního svalstva a celkově při pohybových obtížích a bolestech kostí nebo kloubů. Díky svému unikátnímu přírodnímu složení navíc napomáhá při poruchách lymfatického systému. Doporučujeme ho používat k regeneraci po zlomeninách, zhmožděninách a podobně.

Začněte s prevencí, pomůže mast Artrin

Stejně jako u jakéhokoli jiného onemocnění je důležitá prevence. Výrazně totiž snižuje riziko, že u vás nemoc propukne. Revmatoidní artritidou v České republice trpí okolo 90 000 pacientů. Každý rok je to zhruba o 3 až 4 000 více, obvykle žen ve věku mezi 30 až 50 lety. Právě u žen je riziko revmatu mnohem větší než u mužů. Není to až tak ojedinělé onemocnění, jak by se mohlo zdát – proto je důležité dbát na prevenci.

Prevencí je například změna životosprávy, která pomůže detoxikovat organismus. Kromě toho mnohdy může pomoct snížit hmotnost. Právě nadváha je dalším rizikovým faktorem. Stejně důležité je ale pravidelně cvičit, zatuhlé klouby je totiž potřeba rozchodit. Ideální jsou přírodní a volně dostupné masti na revma, jako je právě Artrin Energy.