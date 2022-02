Bobilo jsou kvalitní dětské plenky vyrobené v České republice

Bobilo je česká rodinná firma, která na trh přináší jednorázové dětské plenky prémiové kvality za příznivou cenu.

Plenky Bobilo jsou vyráběny v České republice a splňují přísné evropské normy.

Jsme milující rodiče dvou malých dcer, kteří pro ně chtěli vždy jen to nejlepší. Během řešení každodenních potřeb našich ratolestí jsme se museli vypořádat i s tématem dětských plen. Zkoušením různých dostupných produktů jsme dospěli k závěru, že na našem trhu není žádný produkt, který by nám vyhovoval ve všech směrech (perfektní funkčnost, kvalitní provedení, hezký design, příznivá cena). Proto jsme se rozhodli to změnit a přivést na trh výrobek, který bude splňovat všechna kritéria.

Při vývoji našich plen jsme se zaměřili hlavně na tyto faktory:

KVALITA

Vysoká savost a pohodlí, příjemný a zdravotně nezávadný materiál, jednoduché použití, český výrobce.

DESIGN

Moderní a atraktivní vzhled.

CENA

Vyvážený poměr kvality a ceny.

PŘÍRODA

Co nejnižší zátěž pro životní prostředí.

Dětské plenky Bobilo jsou extra savé, stylové a vyrobené s ohledem na přírodu i ty nejcitlivější dětské zadečky.

Bezpečné a stylové české plenky vyvinuté pro každodenní použití bez kompromisů:

s výřezem na pupík - pro lepší a rychlejší hojení (u velikosti č. 1 a 2)

sametově hebký povrch - pro maximální pohodlí Vašeho miminka

ideální anatomický tvar - díky přiléhavému střihu, pružným manžetám, elastickým bočním páskům a zvýšenému pasu je komfort při nošení maximální a riziko protečení minimální

vysoce savé SAP jádro - vrstvené super-absorbční jádro uzamyká vlhkost uvnitř plenky a zadeček zůstává v suchu

speciální patentované absorbční kanálky - zajišťují rovnoměrné rozložení vlhkosti po celé šířce plenky

indikátor vlhkosti - žlutý proužek se při kontaktu s vlhkostí zabarví modře a tím Vás upozorní

hypoalergenní a dermatologicky testované - neparfémované, nebělené chlórem (obsahují speciální ECF celulózu), bez latexu

originální stylový design - ručně malovaný dětmi

vyrobené v České republice a s ohledem na životní prostředí - materiály jsou získávány z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem (PEFC certifikace), snížený obsah celulózy, CO2 neutrální výroba za pomoci zelené energie z obnovitelných zdrojů, díky tuzemské výrobě a sofistikované logistice je minimalizována uhlíková stopa produkce i distribuce.

Chceme vám přinášet moderní a perfektní produkty pro uspokojování potřeb dětí a jejich rodičů. A to bez kompromisů - kvalita, funkčnost, design, cena - vše musí splňovat Vaše náročné požadavky. Chceme Vám naslouchat a řídit se Vašimi zkušenostmi, abychom naše výrobky neustále vylepšovali a posouvali je dále k dokonalosti. Chceme podporovat český trh a proto nebudeme naše produkty nikdy vyrábět např. v Číně jak tomu často bývá. My věříme ve zlaté české ručičky a víme, že u produktu není důležitá jenom cena, ale také to kde a za jakých podmínek vzniká.

Bobilo tak splňuje všechny požadavky dnešní doby – za příznivou cenu nabízí kvalitní produkt, vyrobený podle zásad trvalé udržitelnosti.

www.bobilo.cz