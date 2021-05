Betadine: dezinfekce, kterou dekontaminovali Apollo 11. Máte ji doma?

Se škrábanci, odřeninami nebo třeba říznutím se člověk setkává každou chvíli. Ani nad drobným poraněním by se ale nemělo mávnout rukou. O infekci nikdo nestojí. Dezinfekcí vyčištěná rána se také lépe a rychleji hojí.

Většina dezinfekcí je na bázi etanolového, tedy lihového roztoku, který po aplikaci na ránu štípe a pálí. Dezinfekce na bázi alkoholu může citlivou, zejména dětskou, kůži podráždit. Děti se proto dezinfikování ran často brání z důvodu strachu z bolesti.

Hodného nepálí, zlobivého také ne

Ošetření je však důležité, a to bez ohledu na to, jestli si ránu způsobilo malé dítě či dospělý člověk. Dezinfekce Betadine by neměla chybět v žádné lékárničce. Tento profesionální přípravek je na trhu již přes 40 let a používají ho lékaři ve více než 70 zemích světa.

Betadine je dezinfekce na bázi vodního roztoku obsahující aktivní dezinfekční prvek – jód. Dezinfekce Betadine díky tomuto složení při aplikaci nepálí. Je velmi účinná nejen v boji proti bakteriím a virům, ale spolehlivě funguje i proti plísňovým onemocněním, působí také na spory, tudíž ničí i odolné, zapouzdřené formy nebezpečných forem bakterií.

Studie také prokázaly účinnost dezinfekce Betadine proti zlatému stafylokokovi. Používá se také na ošetření popálenin a vředů. Betadine se vstřebává do vrchní vrstvy pokožky, kde po dlouhý čas působí dezinfekčně – to je velmi důležité pro úspěšné hojení.

Jód, ochránce před bakteriemi a viry

Ikonická zelená lahvička Betadine v sobě skrývá žlutohnědě zbarvený roztok. Tato barva je dána právě obsahem jódu. A tady se na chvilku zastavme. Až do roku 1811 nemělo lidstvo o existenci jódu ani potuchy. Tohoto roku byl objeven francouzským chemikem Bernardem Courtoisem a zkoumáním se ukázalo, že volný jód, který se pomalu uvolňuje z komplexu v roztocích, ničí eukaryotické a prokaryotické buňky, a je také velmi účinný proti širokému spektru bakterií, virů (včetně HIV a viru Herpes simplex), hub, plísní, spor i prvoků.

Žluto až červenohnědý amorfní prášek spatřil světlo světa v roce 1955 a po uvedení na trh se stal všeobecně preferovanou dezinfekcí. Začal se proto hojně využívat jako dezinfekční prostředek, a to jak ve zdravotnictví, tak v domácnostech.

Jodová tinktura a jodované povidony – v čem to vězí?

Lihový roztok jódu a jodidu draselného je známý pod pojmem jodová tinktura. Pro dezinfekci kůže se ale častěji používají jodované povidony, tedy přípravky s vázaným jódem, které jsou k pokožce šetrnější. Kromě svého dezinfekčního účinku má jodovaný povidon výhodu právě i ve zbarvení, kde především lékaři (ale i maminky) ocení, že přesně vidí, která část těla byla ošetřena. Zároveň je zbarvení také indikátorem účinnosti – pokud by roztok začal blednout, znamená to, že jeho účinnost je snížena. Při aplikaci se tedy sytého zbarvení není třeba obávat. Roztok je vodou omyvatelný, takže z pokožky, nehtů, vlasů, ale i oblečení jde snadno smýt nebo vyprat.