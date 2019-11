Atopický ekzém trápí dvě děti z deseti

Jak poznat atopický ekzém

Pokožka lidí s atopických ekzémem má nízký obsah lipidů, vykazuje nepříjemné svědění a výskyt červených skvrn. Pokožka na obličeji a často i na těle je trvale suchá, citlivá a svědí, což vede k následnému škrábání, a to ještě více naruší už tak porušenou kožní bariéru. Projevy onemocnění jsou individuální a je ovlivněno mnoha vnějšími i vnitřními faktory.

U atopické dermatitidy rozlišujeme dvě fáze: akutní vzplanutí a období klidu. V klidové fázi jste bez akutních projevů onemocnění. Pokožka je sice sušší, narušená, ale snadno jí dodáte vhodnou péči pomocí dermokosmetických přípravků. Ve fázi vzplanutí je pak třeba sáhnout po speciálních přípravcích z řad antihistaminik/kortikoidů, které akutní příznaky zmírňují. Ty mohou být vydávány pouze na lékařský předpis, a proto je předtím třeba navštívit lékaře.

Pro dermokosmetiku zajděte do lékárny

Komplexní a vhodně zvolená péče je nezbytným pomocníkem v úspěšném boji s pokožkou se sklony k atopii. Je nezbytné volit vhodnou a šetrnou každodenní péči i pro fáze klidu, v nichž nepociťujete žádné příznaky. Jen tak je možné bojovat proti častým opakováním a fázím vzplanutí. Je třeba si ale uvědomit, že recidivy atopické dermatitidy jsou vyvolány mnoha vnějšími i vnitřními faktory, proto i přes tu nejlepší každodenní péči jim není možné úplně zcela zabránit.

Pro konkrétní produkty na tento typ pokožky je nejvhodnější přijít do lékárny, kde vám poradí s výběrem šetrné hygieny na každý den, ale doporučí i vhodné doplňky stravy pro podporu dobrého stavu pokožky a poradí i se správnými režimovými opatřeními.

Každodenní péče je základ

Pro každodenní péči ať už jste ve fázi klidové nebo ve fázi vzplanutí volte vždy jemné mycí přípravky. Vybírejte ty bez obsahu mýdla a pěnivých látek, bez parfemace a parabenů a s aktivními látkami, které mají vyživující schopnost pro suchou pokožku se sklony k atopii. Volte buď syndety nebo oleje. Výhodou olejů nebo gel-olejových přípravků je to, že se nemusí pokožka po koupeli promazávat. Což uvítá nejen řada dospělých, ale i dětí. Jako vhodný přípravek lze doporučit například Uriage Xémose Zklidňující mycí olej pro velmi suchou až atopickou pokožku, který je velmi jemný a díky své olejo-gelové struktuře zanechává na pokožce hydratační a ochranný film. Sprchování by u lidí s atopickou pokožkou měla trvat maximálně 5 minut nebo 15 minut v případě koupele. Pokožku po koupeli lehce osušte, nikdy ji usilovně netřete a použijte jemný měkký ručník.

Velmi důležitý je i výběr vhodného emoliencia. Emolienční přípravky zmírňují suchost kůže, ale mírní i svědění, podporují kožní bariéru a mohou pomoci snížit spotřebu kortikoidů. Emoliencia volte bez parfemace a bez obsahu látek dráždících pokožku atopika. Ideálně s vyživující texturou – a to z toho důvodu, aby pokožka dostala potřebné látky, které ji zklidní a zabraní olupování. Chladivý a zklidňující efekt emoliencia podpoříte tím, že jej budete nanášet vychlazené z lednice. Vyzkoušet můžete opět přípravek francouzské značky Uriage Xémose Zklidňující olejový balzám, který pokožku krásně vyživuje. Na pokožku ho aplikujte do 3 minut od koupele. To je tzv. pravidlo 3 minut, kdy je pokožka schopná pojmout co nejvíce vyživujících látek. Natírejte jej ve směru růstu chloupků, protože v opačném případě je riziko vzniku folikulitidy (zánět vlasových váčků). Je důležité jej aplikovat pravidelně a v dostatečném množství. Aplikace vhodného emoliencia je efektivnější, když je nanášeno v dostatečném množství. Uvádí se, že kojenec by měl spotřebovat 100 g týdně, dítě 250 g za týden a dospělý půl kila promazávadla během jednoho týdne.