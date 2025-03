Altoa Essentials: Doplňky stravy od značky, která rozumí zdraví Čechů

Péče o zdraví už dávno není jen o preventivní prohlídce jednou za rok. Stále více z nás hledá cesty, jak se cítit lépe každý den — od pohybu, přes vyvážený jídelníček až po vhodně zvolené doplňky stravy. A právě těm se věnuje nová česká značka Altoa Essentials. Za ní stojí společnost Altoa, která se už více než deset let věnuje prémiové lékařské péči a zná potřeby svých klientů do detailu.

„Díky letité zkušenosti z oblasti prevence víme, co lidé skutečně potřebují. A právě tyto zkušenosti jsme přenesli do výběru produktů na Altoa Essentials,“ vysvětluje Veronika Petsini, e-commerce manažerka společnosti.

Na Altoa Essentials najdete pečlivě vybrané doplňky stravy, které splňují ty nejpřísnější standardy kvality. „Zaměřujeme se na produkty, které mají skutečný přínos – ať už jde o podporu imunity, regeneraci, energii, nebo komplexní podporu. Každý přípravek pečlivě vybíráme s ohledem na maximální účinnost, bezpečnost a zdravotní benefity,“ dodává manažerka.

Velkou novinkou, na kterou se můžete těšit už letos v květnu, jsou vlastní produkty Altoa Essentials. Ty budou vyráběny výhradně v České republice a podle vlastních receptur, které vznikají na základě dlouholetých zkušeností a úzké spolupráce s farmaceuty. „Ať už jde o lékařskou péči nebo suplementaci, chceme aby se lidé mohli spolehnout, že to, co od nás dostanou, je to nejlepší na trhu. Půjde o prémiové doplňky stravy určené jak pro ženy, tak pro muže. Na pány se totiž v tomto odvětví často zapomíná, a to chceme změnit,“ říká s úsměvem Veronika Petsini.

Za značkou Altoa Essentials nestojí jen trend zdravého životního stylu, ale filozofie postavená na individuálním přístupu a důvěře. Stejně jako v prémiové zdravotní péči Altoa je i zde klíčem kvalita a snaha opravdu pomáhat.

„Věříme, že suplementace nemusí být jen nahodilou sbírkou lahviček schovaných v šuplíku, ale promyšlenou a smysluplnou součástí péče o zdraví. Proto na našem e-shopu najdete nejen detailní popisy produktů a odborné poradenství, ale i pravidelnou dávku inspirace v podobě článků o tom, jak o sebe pečovat komplexně a s rozmyslem“ doplňuje Petsini.

Chcete se cítit lépe a vědět, že děláte maximum pro své zdraví? Navštivte www.altoa-essentials.cz a objevte produkty, které vám pomohou na cestě ke zdravějšímu a aktivnějšímu životu — od značky, která ví, co dělá.