80 let čistoty: Tipy od TATRACHEMY, jak mít domov jako ze škatulky

Upravený domov má mnoho podob – lesklá koupelna, voňavá kuchyně nebo dřevěný stůl, na kterém se odráží světlo. Úklid však nemusí být povinností, ale malým rituálem. Přinášíme vám 5 tipů, jak si uklízení zamilovat – s pomocníky, kteří spojují generace.
1. Koupelna bez kompromisů: Fixinela to zvládne
Vodní kámen, mýdlové usazeniny, rez? Naše babičky měly jasno: „Vezmi Fixinelu!“ Fixinela je synonymem síly a spolehlivosti – ať už jde o odstraňování vodního kamene, rzi či mýdlových usazenin. Výrobky jsou navrženy tak, aby zvládly i ty nejnáročnější úkoly. Fixinela WC gel si poradí s toaletou, Fixinela Perfekt Koupelna zase s celou koupelnou. Chceme-li mít domov čistý, zdravý a příjemný, pravidelná péče o koupelnu a WC by měla být samozřejmostí.
2. Dřevěný nábytek se leskne s Diavou
Není nic krásnějšího než vůně naleštěného dřeva.
Naše babičky „diavovaly“ každý týden – a ne nadarmo! Diava dřevo chrání, vyživuje a zanechává jeho nezaměnitelný lesk. Dnes nabízí moderní produkty pro všechny typy nábytku i podlah. Vyčistěte svůj nábytek Diavou s včelím voskem a podlahu umyjte a provoněte Diavou na podlahy Pokud máte rádi vůni mandarinky a pomeranče, zamilujete si Diavu multifunkční čistič na nábytek i Diavu mýdlový čistič na podlahy.
3. Čistá kuchyň? Citra to zvládne s úsměvem
Kuchyň je srdce domova – místo, kde se vaří, peče… a zůstává hromada špinavého nádobí.
S Citrou práškovým čističem je však boj s nečistotami hračka. Je ideální na kuchyňské nádobí, vany, umyvadla, baterie i keramické obklady. Jeho síla spočívá v mechanickém odstranění připálenin a odolných nečistot – a navíc citronová vůně krásně osvěží.
4. Tvrdá voda? Luxon si s ní poradí
Usazeniny vodního kamene – klasika, kterou známe všichni. Luxon si s nimi poradí rychle a účinně. Rozlučte se s vodním kamenem díky Luxonu odstraňovači vodního kamene, který zanechá vaše spotřebiče, koupelnu i kuchyň zářivě čisté. A pokud hledáte univerzálního pomocníka, sáhněte po Luxonu krystalické sodě ideální na praní, změkčení vody, odmašťování nebo i výrobu ekologických pracích prášků. Tradice, která funguje.
5. Prádlo, které voní čistotou: Jaso pro dokonalou bílou
Nic nevoní tak svěže jako čerstvě vyprané prádlo. S řadou Jaso to nebude jen o čistotě, ale i o vůni domova. Tato značka od TATRACHEMY už desítky let pomáhá, aby prádlo zářilo čistotou, svěžestí a mělo vůni, kterou si zapamatujete. Jaso odstraňovač skvrn si poradí s každou špínou, Jaso na záclony je vybělí do dokonalé bělosti a Jaso vůně do prádla zanechá dlouhotrvající svěžest, která provoní celý šatník.
Značky Fixinela, Diava, Citra, Luxon, Jaso a další jsou součástí českých i slovenských domácností už po generace.
TATRACHEMA dokazuje, že kvalitní úklid není o drhnutí, ale o péči, tradici a lásce k domovu. Protože, když to doma voní čistotou, je všechno hned o něco lehčí.
TATRACHEMA – 80 let s vámi - čistota je věčná.