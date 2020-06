7 kroků pro pozitivní přístup k životu

Těchto 7 způsobů vás přivede na tu správnou, pozitivní životní cestu. Zkuste se inspirovat alespoň některými.

1. Dopřejte svému tělu rovnováhu

Mimořádně důležité je poslouchat signály svého organismu. Tělo potřebuje rovnováhu a samo si vyžádá přesně to, co mu chybí. Naučte se proto citlivě vnímat, co vám sděluje. Zamýšlejte se nad tím, na co máte chuť, ale i nad tím, co byste už dělat neměli.

2. Buďte šťastní i díky minerálům

Právě minerály působí na lidský organismus blahodárným, uklidňujícím účinkem. Magnézium a vápník jsou mimořádně důležité pro tvorbu serotoninu, známého i pod názvem „hormon štěstí". Magnézium navíc pomáhá vyrovnat se s každodenní únavou.

Efektivním způsobem pro doplnění minerálů je i pití magnéziové vody Gemerka.

3. Obklopujte se pozitivními lidmi

Řekněte stop odčerpávání vaší životní energie! Vyvarujte se lidí plných lítosti, kteří vás kontaktují jen v nejtěžších dobách. Zamyslete se nad lidmi, kterými se obklopujete. Je váš vztah vyrovnaný?

4. Chvalte se

Každou chvíli uděláte něco pozitivního, co vás pohání dopředu. Množství takových okamžiků však zažijete bez přítomnosti vašeho okolí. To by vás nemělo odradit od toho, abyste se pochválili sami. Uvědomíte si vlastní klady a zároveň se tím povzbudíte v dalších krocích.

Úsměv na tváři ovlivní vaši celkovou duševní pohodu.

5. Věnujte se tomu, co vás baví

Jednoduchá teorie, o to však těžší praxe. Jen takto však dokážete dlouhodobě udržet pozitivní myšlení. Jak trávíte čas v práci, jaké činnosti vás baví, jaké máte koníčky, s kým se potkáváte, toto všechno je jen a jen ve vašich rukách.

6. Stavějte si vzdušné zámky

Důležité je pravidelně se zamyslet nad tím, co chcete, jaké jsou vaše cíle, sny a touhy. Ať již jde o cestování do vysněných destinací, realizování dávno zapomenuté záliby, setkání s rodinou nebo přáteli, je jen na vás, abyste tyto cíle objevili.

7. Plánujte

Když už víte, čeho chcete dosáhnout, je nutné stanovit si čas realizace. Už jen skutečnost, že začínáte vytouženou věc realizovat, vás naplňuje pozitivním myšlením.

Zdravý životní styl je kombinací duševní i tělesné rovnováhy. Zatímco v duševní oblasti je nejdůležitější pozitivní přístup a radost, v tělesné oblasti je to především naslouchání svému tělu a péče o zdraví. Objevte tajemství minerálů ukrytých v Gemerce a dopřejte svému tělu přesně to, co potřebuje.