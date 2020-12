5 tipů pro zdravý spánek: Pomůže pravidelnost i kvalitní matrace

Proměňte svou ložnici v prostředí navozující spánek

Vaše ložnice by měla být oázou klidu, která vám slouží k odpočinku a ve které se cítíte pohodlně. Proto do vaší odpočinkové zóny neumísťujte elektrospotřebiče a jiné rušivé elementy. Vyhraďte si postel pouze na spaní a intimní chvilky. Neměli byste si zvyknout, že se v posteli věnujete práci nebo škole. V místnosti udržujte optimální teplotu – před spaním vyvětrejte místnost a udržujte teplotu mezi 15,5–19 °C. V neposlední řadě také udržujte klid, eliminujte zbytečný zvuk v místnosti, vypněte všechna elektronická zařízení (Wi-Fi router, televizi) a smarphone nastavte do režimu letadlo.

Klíčová je volba matrace

Co je ovšem nejdůležitější? Vybavení postele, hlavně kvalitní matrace. Tím totiž zajistíte tělu pohodlné místo ke spánku. Jak ji poznat? Podívejte se na nejlepší matrace a prostudujte si jejich parametry. Při výběru je pro vás rozhodující její tvrdost. Ta se pohybuje ve čtyřech stupních. Pro zdravý spánek vám doporučujeme matrace tvrdosti 2 (lehčí osoby, spaní na boku nebo na břiše) nebo 3 (těžší osoby, spaní na zádech). Nezřídka se dnes setkáte s matracemi, které mají na každé straně jinou tvrdost. Nejčastěji právě 2 a 3. Je to pro vás výhodné, protože při změně váhy nebo spacích návyků stačí matraci otočit. Pro větší komfort můžete zvolit zónové matrace, které mají jednotlivé části uzpůsobené pro anatomii různých partií těla. Z hlediska materiálu nejvíce doporučujeme pěnové a taštičkové matrace. Velice zajímavou možností je pak paměťová pěna, která se vašemu tělu časem přizpůsobí.

Synchronizujte své tělo s přirozeným cyklem

Jednou z nejlepších strategií pro udržení zdravého spánku je udržování vašeho cirkadiálního rytmu. Nastavený pravidelný harmonogram spánku a bdění ovlivní vaši náladu a celkovou energii na nadcházející den.

Udržujte spací režim – množství času, jež by měl každý spánku věnovat, se liší. Novorozencům je doporučováno alespoň 14–17 hodin, školákům a studentům přibližně 9 hodin a dospělí lidé by měli spát 7–9 hodin.

Důležité je udržovat spánkovou rutinu – vyberte si čas, kdy jdete spát, a čas probuzení. Dodržujte jej i o víkendech nebo ve volných dnech. Díky tomu se vyhnete tzv. jet lag symptomům, které podporují nespavost.

Vyhněte se dlouhým šlofíkům během dne – pokud se odpoledne cítíte ospalí, zdřímněte si pouze na 15–20 minut.

Buďte aktivní přes den

Lidé, kteří pravidelně cvičí, v noci lépe spí a během dne se cítí méně ospalí. Abyste tyto kladné efekty pocítili, je důležité se cvičení věnovat opravdu pravidelně – tedy denně. Neznamená to ale, že musíte každý den tvrdě dřít. I lehké cvičení v podobě 10minutové chůze zlepšuje kvalitu spánku. Přesto se ale tvrdí, že čím intenzivněji cvičíte, tím lépe se vám bude spát. Ne vždy je ale počasí na venkovní aktivity. V takových případech je dobré zauvažovat, jestli si nepořídit některý z fitness strojů, které využijete pro domácí posilování. Rady a tipy k výběru nejen tréninkového vybavení najdete na webu Váš-Pomocník.cz.

Jelikož aktivní cvičení urychluje metabolismus, zvyšuje teplotu těla a vyplavuje hormony kortizol a adrenalin (které působí proti usínání), je dobré tuto aktivitu stihnout ráno nebo odpoledne. Pokud budete cvičit navečer, dopřejte si před spaním aspoň 1 hodinu klidu. To neplatí v případě relaxačních cvičení, jako je jóga, dechová cvičení nebo jemné protahování, která naopak podporují usínání.

Kontrolujte svou expozici světlu

Melatonin je hlavním hormonem regulujícím spánek a je závislý na vystavování se světlu. Zatímco ve tmě se jeho hladina zvyšuje – navozuje pocit spánku, ve dne se jeho hladina snižuje – zvyšuje bdělost. Udržováním správné hladiny zajistíte tělu přirozený spánek. K tomu je dobré dodržovat hned několik doporučení.

Dopřejte si ráno několik minut na sluníčku. Nejenže vám ranní expozice pomůže k dřívějšímu probuzení, ale také tím snížíte hladinu melatoninu v těle a podpoříte tvorbu vitaminu D. Snažte se prodloužit svůj pobyt na slunci a čerstvém vzduchu během dne. Podpoříte své duševní zdraví i soustředěnost. Při dlouhodobém pobytu v budově nechte do místnosti proniknout co nejvíce přirozeného světla, díky kterému si lépe udržíte svůj cirkadiální rytmus.

Naopak v noci se snažte co nejvíce vyhýbat nepřirozenému světlu. Jedná se hlavně o modré světlo, které je vyzařované vaším telefonem, TV, tabletem či počítačem. Snažte se dopad modrého světla minimalizovat hlavně v podvečerních hodinách, ideálně 1–2 hodiny před spaním. Pokud potřebujete pracovat na některém z výše zmíněných zařízení večer, snižte co nejvíce jas nebo využijte některých aplikací pro blokaci modrého světla. Před spaním nezapomeňte co nejvíce zatemnit místnost, dochází tak k lepší tvorbě melatoninu. Pokud se stane, že se v noci probudíte, snažte se nevystavovat přímému světlu. Pro přesuny během noci využívejte tlumeného světla nebo předem vestavěných nočních lampiček do zásuvky.

Buďte chytří v tom, co jíte a pijete

Svým jídelníčkem, užíváním látek podporující bdělost a dobou, kdy konzumujete jídlo, můžete ovlivnit zdravý spánek.