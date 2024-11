5 tipů na „měkouše“ pod vánoční stromeček

Každý rok si lámete hlavu, co nadělit pod stromeček, aby dárek potěšil a zároveň to nebyla jen další zbytečnost. Ačkoliv měkké dárky někdy nepatří mezi oblíbené, ručíme za to, že tyhle radost udělají.