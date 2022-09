5 tipů, jak zhubnout břicho

Na drastické diety zapomeňte

Když přijde na hubnutí, většinou hledáme pomoc u diet, které si zakládají na hladovění. Tyhle drastické diety ale k vysněnému cíli nevedou, a když ano, tak jen dočasně, než se dostaví jojo efekt a my kila nabereme zpět.

Hubnout JEN břicho nelze

I když vám to určitě připadá zvláštní, hubnout jen břicho je nesmysl. Mít břicho jako pekáč buchet je sice fajn představa, ale realita je jiná. Bříško patří mezi ty nejproblémovější partie, zhubnout ho doopravdy je docela problém. Na vině je špatná vůle i chybný přístup. Jak zhubnout břicho jednou provždy?

Tip číslo jedna: Zapomeňte na sklapovačky

Sklapovačky se vám možná zdají fajn, k čemu vám ale budou naposilované břišní svaly, když pod vrstvou tuku stejně nebudou vidět? Dokud nezačnete hubnout celkově, nebudou vaše vyrýsované svaly stejně vidět.

Tip číslo dva: Dejte přednost komplexnímu cvičení

Když ne sklapovačky nebo zkracovačky, tak co tedy cvičit? Dejte přednost cvikům, při kterých zaktivujete všechny velké svalové partie. Třeba takové dřepy, mrtvé tahy a další vícekloubové cviky se stanou vaším velkým kamarádem. Zaměstnají mnoho svalů v těle, vy začnete vydávat víc energie a tím i tvarovat svaly. A o to jde především, no ne?

Tip číslo tři: Dobře se vyspěte

Spánek má vliv na hubnutí? Je to asi překvapivé, ale je to tak. Stejně tak vás asi překvapí, že má velký vliv i na naši imunitu. Když se dobře nevyspíte, nemůžete ani hubnout. Tělo nezregeneruje, metabolismus nemůže fungovat tak, jak by měl, tělo neumí správně nakládat s bílkovinami. A to vše je pro shazování kil důležité.

Tip číslo čtyři: Nepodceňujte pitný režim

Další věc, kterou mnozí podceňují, a to nejen ve chvíli, kdy se snaží zbavit přebytečných kil. Pitný režim a jeho dodržování je věčně omílané téma. Když nebudeme dostatečně pít, budeme unavení, dojde k dehydrataci, dostaví se bolest hlavy, pokožka bude suchá a začne se loupat. Pít bychom měli hlavně čistou vodu nebo neslazené bylinné čaje, na sladké limonády zapomeňte.

Víte, že i sklenice vody dokáže zasytit? Navíc pitný režim nastartuje metabolismus a tělo bude lépe spalovat.

Tip číslo pět: Hlídejte si, co jíte

Zdravý jídelníček jde s hubnutím ruku v ruce, jedno bez druhého prostě nefunguje. Když budeme konzumovat jen samé uzeniny, jídla z fast foodu, sladkosti a polotovary, tělo bude strádat a bude si také ukládat něco do zásob. To cesta k hubnutí rozhodně není, důležité je dopřát mu dostatek potřebných vitamínů a minerálů, a to i přesto, že se dostanete do kalorického deficitu.

Zařaďte do jídelníčku zelenou zeleninu, maso, ryby, vejce, mléčné výrobky, bobulovité ovoce, ořechy a semínka, naopak z něj vylučte přílohy, sladkosti a alkohol. Snižte příjem sacharidů a nahraďte je bílkovinami a tuky, pohlídejte si i příjem vlákniny. Když tělo nebude moci čerpat energii ze sacharidů, najde si jiný zdroj, a to tukové zásoby po celém těle včetně bříška.