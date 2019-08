5+1 tip, jak se postarat o řezané květiny

Jak na to, aby květiny vydržely dlouho krásné?

Mnoho lidí se mylně domnívá, že stačí dát kytici do vázy s vodou a pak se diví, že za týden jsou květy ohnuté, lístky opadávají a vše pak letí do popelnice. Stačí trocha láskyplné péče a můžete se z ní těšit klidně 2 až 3 týdny.

Jen čerstvé květiny

První důležitou věc neovlivníte, pokud jste kytici dostali. Pokud si ale sami budete květiny vybírat, pak je důležité vybírat jen čerstvé květy, které nejsou ovadlé ani oschlé.

Kytice je doma a teď šup s ní do vody? V žádném případě. Větší chybu byste udělat nemohli. Nejprve se postarejte o stonek.

1. Odstraňte ze stonku přebytečné listy

Všechny listy, které by se máčely ve vodě, včetně postranních výhonků, musí pryč. Jinak tam budou hnít a stanou se zdrojem bakterií. Voda se zkazí a květiny budou vadnout. To přece nechcete.

2. Stonky seřízněte šikmým řezem

Vezměte si ostrý nůž a pod úhlem 45 stupňů stonky seřízněte. Nejlépe pod vodou. Proč? Stonky květin se rychle zacelují a pak obtížně sají vodu a živiny. Následně vadnou a usychají.

Stonky zkracujte pravidelně, každé 2 až 3 dny, i když už budou ve váze. Právě tehdy se voda začíná kazit a množí se v ní bakterie, které obalí stonek a květina nemůže sát vodu. Nové seříznutí a čistá voda vše napraví.

Čistá váza

Vyberte dostatečně velkou vázu a pečlivě ji umyjte. Ideální je váza ze skla, které propustí ke stonkům přirozené světlo.

Pak ji asi do jedné třetiny naplňte čistou, nejlépe odstátou vodou. Stonky by měly být ve vodě do výšky v rozmezí 4 až 10 centimetrů.

Speciální výživa

Dostali jste ke květinám malý sáček s výživou? Použijte ji. Nasypte ji do čisté vody, dobře rozmíchejte a pak teprve vložte květiny.

Vhodné místo

Aby veškerá snaha nevyšla vniveč, je třeba ještě vybrat místo, kam vázu s květinami postavit. Nejde jen o to, aby byly krásně vidět a vy se z nich mohli těšit. Výběr místa má své zákonitosti.

Přímé slunce nesvědčí ani čerstvě nařezaným květinám, ani vodě.

Nedělá jim dobře ani blízkost topení.

Nemíchejte staré a nové květiny.

Pozor na průvan.

Možná vás překvapí, že v blízkosti vázy s čerstvými květinami se nesmí nacházet ovoce. Plody totiž při dozrávání uvolňují etylen, který urychluje odkvétání květů.