4 triky, díky kterým se naučíte slovíčka i bez biflování

Trik 1: Začněte čtením

Abyste mohli slovíčka začít používat aktivně, nejprve je nasajte pasivně čtením a poslechem. Proto si najděte literaturu, která vás baví. Je jedno, jestli se jedná o červenou knihovnu nebo Harryho Pottera. Zapojte také čtení blogových článků nebo cizojazyčných příspěvků na sociálních sítích. Do čtení zařaďte i dvojjazyčné knihy nebo články. Ideální na trénink jsou filmové ukázky, vyzkoušejte Deník Bridget Jones nebo Muže v černém.

Zásadní je, aby vás to, co čtete, bavilo. Vždy, když narazíte na nějaké nové slovíčko, zkuste nejprve odhadnout, co znamená, a až potom si ho najděte ve slovníku. Nedělejte to ale s každým slovíčkem, ale pouze s těmi, které se v knize či článku vícekrát opakují. Přečtěte si další tipy, jak si zapamatovat slovíčka nebo kolik slovíček potřebujete, abyste se bez problémů domluvili.

Trik 2: Přidejte k tomu poslech

Dívejte se na dětské pořady, proložte to animovanými trháky a pak přejděte na filmy a seriály. Začněte s titulky v cizím jazyce a postupem času je vypněte. Slovíčka si vyhledávejte a zaznamenávejte opět když se budou opakovat.

Nezapomínejte ani trénink výslovnosti poslechem. Vyzkoušet můžete například online jazykové kurzy, které mají zabudovaný režim učení výslovnosti pomocí metody LRRC. Tato metoda vám umožní si slovíčko poslechnout, svou výslovnost nahrát a pak porovnat s originálem. Tuto funkci najdete u EasyLingo, kde hravým způsobem studujete jazyky online.

Trik 3: Nezapomínejte na mluvení

Když si slovíčka načtete a naposloucháte, jděte do akce a trénujte je mluvením. Povídání začněte klidně s kamarádem nebo si najděte jazykový tandem. Důležité je, abyste měli společné téma k mluvení a povídali si v cizím jazyce.

V této fázi nevadí, že mluvíte s chybami, protože trénujete mluvení a používání slovíček. Nebo naverbujte někoho z rodiny, kupte mu cizí jazyk jako dárek a učte se navzájem.

V další fázi přejděte na konverzaci s lektory a rodilými mluvčími, kteří vám dají zpětnou vazbu. Lektora si najdete přes různé platformy jako Blabbel nebo Speaky, kde jsou hlavně rodilí mluvčí a zahraniční lektoři.

Chcete-li i české alternativy, nabízí se Skype lekce od Online jazyků, kde si popovídáte s českými lektory, kteří vám pomohou s překladem slovíček do češtiny. Dalším zajímavým řešením jsou online konverzační kluby, skupinové lekce angličtiny, na kterých odstraníte strach z mluvení.

A pokud hledáte online jazykovou školu, i ta už existuje. Jmenuje se Onlajnovka a do semestru se můžete přidat v září, únoru a v červnu. Přes týden se učíte podle online kurzu, který máte místo učebnice, a jednou týdně máte online lekci s lektorem a dalšími spolužáky.

Trik 4: Zapojte také psaní

Mluvení nestačí, slovíčka procvičujte i psaním. Tady je několik tipů, co všechno můžete vyzkoušet:

Pište recenze na vaše oblíbené filmy, restaurace nebo elektroniku. Sdílejte své cestovatelské tipy. Sepište recept na svůj oblíbený pokrm. Napište dopis kamarádovi, najít ho můžete třeba na PenPalWorld. Vyměňujte si e-maily se zahraničními klienty. Chatujte na sociálních sítích. Zapojte se do nejrůznějších jazykových výzev a psaní trénujte i tam.

A bonusový trik na závěr: hrajte si. Když se cizím jazykem obklopíte a bude vás to bavit, ani vám nepřijde, že se učíte a půjde vám to samo.

Velké množství inspirace k tématu učení slovíček a cizích jazyků načerpáte i na jazykových konferencích, kde se dozvíte tipy přímo z praxe jazykových lektorů, mentorů a metodiků.