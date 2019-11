4 tipy, jak z dětí vychovat zdatné čtenáře

1. Začněte odmalička

Děti se nerodí s kladným vztahem k literatuře, lásku ke knihám je potřeba budovat postupně. Začněte měkkými leporely pro kojence, postupně přejděte k tvrdým obrázkovým knížkám pro batolata a předškoláci už zvládnou klasické papírové knížky s obrázky a trochou textu. Na trhu jsou i speciální interaktivní knížky, které vypadají jako ty klasické, ale děti je pomocí elektronické tužky mohou rozmluvit. I nečtenáři si tak mohou „přečíst“ pohádku a pak už je jen kousek k čtení opravdovému.

2. Jděte příkladem

Věděli jste, že podle australských sociologů mají děti, které vyrůstaly obklopené knížkami, lepší studijní výsledky? Pouhá přítomnost knih v domácnosti prý má vliv. Pravděpodobně to souvisí s tím, že v domácnostech s knihovnami knížky hrají velkou roli v životě rodiny a její členové mají tendenci číst. A děti zase mají tendenci rodiče napodobovat. Pokud tedy patříte mezi čtenáře vy sami, pravděpodobně bude i vašim dětem připadat normální sáhnout ve volné chvíli po knížce.

3. Trénujte porozumění textu

Přečíst text je jedna věc, to se většina dětí naučí více či méně nejpozději v první třídě. Čtení ale zahrnuje také porozumění textu a přemýšlení nad ním.

V každé knize naleznete 10 zábavných příběhů vybraných na základě zájmu dětí na základní škole, určených pro nejmladší čtenáře od 7 nebo 9 let. Děti se učí nad textem zamýšlet, domýšlet chybějící informace a hlavně mu rozumět pomocí nápaditých úkolů.

4. Zařiďte průkazku do knihovny

Pokud budete děti odmalička brát do knihovny, je šance, že tento návyk převezmou samy. Hned jak to bude možné, pořiďte jim jejich vlastní průkazku a nechte je vybírat knížky, které je zaujmou. Nesnažte se jim nutit to, co byste si sami představovali, aby dítě četlo. Povinné literatury je čeká ve škole dost.

Motivujte děti ke čtení vhodným způsobem a ony vám jednou poděkují za snadnější proplutí vzdělávacím systémem, větší všeobecný přehled a lepší pozornost. A to je výborná výbava do života, co myslíte?