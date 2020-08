331 Dance Studio Olomouc roztančilo celé město

Tanec je mluva beze slov. Pomůže zhmotnit emoce, přemoci životní těžkosti, zvýšit sebevědomí, vybudovat nová přátelství, něčeho v životě dosáhnout, cítit se svobodně, být zdravější, užít si hudbu trochu jinak, stát se součástí komunity. Pro lektory i účastníky tanečních kurzů olomouckého tanečního studia je tanec synonymem ke slovu život. Je to vidět na každé jejich lekci.

I tanec se vyvíjí aneb moderní taneční styly

Taneční škola 331 Dance Studio Olomouc se zaměřuje na moderní taneční styly, konkrétně na Street Dance a Contemporary Dance. Co si pod těmito slovy představit? Oba názvy zahrnují rovnou několik tanečních stylů.

Street Dance označuje taneční styly, které se tancovaly v tanečních klubech, parcích či na ulicích. Mezi ně řadíme například:

Hip Hop,

Hype,

Popping,

House Dance,

Dancehall,

Waacking,

Twerk,

Break Dance.

Všechny tyto styly jsou dnes velmi populární, uvidíte je ve filmech, hudebních videoklipech a lákají zejména mladé. Na věk se však v tanci nehraje, na to nezapomínejte.

Pojmem Contemporary Dance se označují styly čerpající z moderního a scénického tance. Zahrnuje například:

Jazz Dance,

Modern Dance,

Balet.

Balet nebo Jazz Dance se sice netančí na ulici, ani tyto styly však nejsou ztuhlé, omezené a fádní, ba naopak.

Jaký z těchto stylů si vybrat? Začínající tanečník častokrát neví, jaký druh tance by mu nejlépe sedl, co by ho nejvíce bavilo. Ono na tom ale zase tolik nezáleží. Důležitá je chuť hýbat se, zbytek se časem vyvine. Nejlepší bude poradit se přímo s odborníky v taneční škole, rádi s vámi všechno proberou. Taneční kurzy v Olomouci jsou tak různorodé, že si určitě vyberete.

Opravdu chodí na lekce moderního tance i dospělí?

Opravdu. 331 Dance Studio Olomouc má celou řadu kroužků. Ve Streetdance Baby tančí tanečníci ve věku 3-4 roky, seznamují se s rytmem i základními tanečním pohyby. V Contemporary Kids tančí balet, Jazz Dance a jiné styly tanečníci ve věku 9-12 let. Juniors jsou označeny kurzy pro teenagery ve věku 13-16 let. A dál? Dál tančí dospělí!

Streetdance Adults je skupina nadšených tanečníků ve věku 17-30 let, kteří se učí Hip Hop, MTV Dance, Dancehall atd. Streetdance Styles je kurz otevřen pro všechny nehledě na věk a Streetdance Seniors je skupina přímo pro tanečníky ve věku 31 let a více.

Záměrně všude uvádíme „tanečníci“, protože moderní tance rozhodně netančí pouze ženy. Některé drsnější tance (například Break Dance) jsou jako dělané pro muže a také mezi lektory olomoucké školy se nachází lektoři muži. Zajímavostí je, že na výuce se podílí také externí lektoři z jiných tanečních škol i z Moravského divadla Olomouc a dalších institucí.

Ať už vás zajímají kroužky pro děti, nebo uvažujete, že se sami začnete hýbat, v 331 Dance Studio Olomouc vás rádi uvítají a ukážou vám radost z pohybu.