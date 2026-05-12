Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

30 let Gennetu přineslo 18 000 dětí z umělého oplodnění

Komerční sdělení
Klinika GENNET letos slaví 30 let od svého založení. Od roku 1996 se vypracovala mezi přední centra reprodukční medicíny a lékařské genetiky v Evropě. Dnes stojí za více než 18 000 narozenými dětmi z umělého oplodnění. Ročně se zde provádí přes 7 500 léčebných cyklů.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

30 let Gennetu přineslo 18 000 dětí z umělého oplodnění | foto: ČTK

O pacienty se stará tým více než 200 zdravotníků a jen v loňském roce klinika pečovala o klienty ze 70 různých zemí. Součástí letošního výročí je také rebranding kliniky, který nejlépe charakterizuje claim „Odbornost. Péče. Důvěra.“

GENNET byl založen v roce 1996 původně jako pracoviště se zaměřením na genetiku, které postupně rozšířilo své služby o asistovanou reprodukci a další specializace. Dnes představuje moderní zdravotnické centrum s pobočkami v Praze a Liberci. 30 let fungování se odráží do vysoké úrovně kvality péče, kterou oceňují nejen čeští, ale také řada zahraničních pacientů, kteří do přijíždějí za špičkovou péčí za lékaři do GENNETu doslova z celého světa.

Součástí letošního výročí je také představení nové vizuální identity GENNET, která stojí na třech klíčových hodnotách nově shrnutých do claimu „Odbornost. Péče. Důvěra.“ Rebranding, který zahrnuje i nové webové stránky, navazuje na dlouhodobou filozofii kliniky a přirozeně ji rozvíjí směrem k pacientům, partnerům i zaměstnancům. Cílem je jasněji komunikovat to, co bylo pro GENNET vždy zásadní: vysokou úroveň medicínské expertizy, individuální přístup k pacientům a budování dlouhodobé důvěry. Nová identita tak není změnou směru, ale potvrzením hodnot, na kterých klinika stojí už tři desetiletí.

„Dobrý lékař musí hlavně naslouchat. Medicína není jen o datech, ale o porozumění konkrétnímu člověku a jeho situaci,“ říká zakladatel kliniky MUDr. David Stejskal. Týmy genetiků, gynekologů, embryologů, imunologů i dalších specialistů spolu úzce spolupracují a propojují své znalosti v rámci jednoho pracoviště. Péče začíná už před samotným početím prostřednictvím prekoncepčních genetických testů, pokračuje přes asistovanou reprodukci a preimplantační diagnostiku embryí až po prenatální screening a následnou péči. Součástí služeb je i psychologická podpora, která pomáhá pacientům zvládat náročné životní situace spojené s léčbou neplodnosti. Přestože medicína za poslední tři dekády prošla zásadním technologickým vývojem, podle zakladatele kliniky zůstává nejdůležitější lidský přístup. „Pacient pro nás nikdy nebyl jen laboratorní výsledek. Sledujeme celý jeho příběh. Od první konzultace až po narození dítěte,“ doplňuje MUDr. David Stejskal.

Komplexní péče pod jednou střechou

Na cestě za vytouženým miminkem je potřeba myslet na celou řadu faktorů. Odborníci proto doporučují nejen preventivní vyšetření plodnosti, ale v dnešní době i zapojení genetiky. „Našim pacientům nabízíme na klinice GENNET komplexní péči. Kromě specialistů na IVF mají k dispozici také špičkové genetické laboratoře a odborníky z oblasti imunologie či urologie,“ vysvětluje MUDr. Miloš Černý z kliniky GENNET.

Genetika dnes hraje zásadní roli – pomáhá odhalit dědičné choroby i různé rizikové predispozice. Na klinice GENNET fungují jedny z nejmodernějších laboratoří ve střední Evropě – GNTlabs, které se zaměřují na genetické testování partnerů i embryí. Propojení centra asistované reprodukce, genetiky, imunologie a andrologie na jednom místě přináší komplexní řešení pro páry i jednotlivce. Pacientky mohou navíc využít také vzdělávací aktivity, například webináře či další akce zaměřené na prevenci. Více informací naleznete na www.gennet.cz.

30 let Gennetu přineslo 18 000 dětí z umělého oplodnění

O GENNET

Klinika GENNET byla založena v roce 1996 a v současnosti má tři pobočky – dvě v Praze a jednu v Liberci. Poskytuje veškerá vyšetření nezbytná pro léčbu neplodnosti a zároveň nabízí nejmodernější testy z oblasti genetiky, imunologie, andrologie, urologie a fetální medicíny. Disponuje vlastními genetickými a imunologickými laboratořemi a její lékařský tým patří ke špičce ve svém oboru. Výsledky IVF léčby v GENNETu jsou srovnatelné s předními evropskými klinikami. Díky práci zkušených embryologů dosahuje klinika 85% úspěšnosti oplození vajíček, což IVF zvyšuje šance na výběr nejvhodnějšího embrya k transferu. Statistiky úspěšnosti cyklů vycházejí z počtu narozených dětí. Průměrná úspěšnost na jeden embryotransfer a následný porod napříč všemi věkovými skupinami přesahuje 40 %, u žen do 30 let dokonce 57 %. Úspěšnost programu s darovanými vajíčky činí více než 69 %. Ročně se na klinikách uskuteční více než 7 500 IVF cyklů, o pacienty pečuje tým více než 200 zdravotníků a jen v loňském roce klinika pomohla klientům ze 70 různých národností. Díky péči lékařů z GENNETu se dosud narodilo více než 18 000 dětí. Více informací na www.gennet.cz.

30 let Gennetu přineslo 18 000 dětí z umělého oplodnění

Nejčtenější

Slezská Ostrava zve na rodinný festival SlezskaFest

Komerční sdělení

Městský obvod Slezská Ostrava zve na 2. ročník rodinného festivalu SlezskaFest, který se uskuteční v sobotu 30. května 2026 v areálu Slezskoostravského hradu a jeho okolí.

Na MEGAKONCERT Radia Čas míří legendární EUROPE

Komerční sdělení
Megakoncert Radia Čas

Ostrava se letos na podzim stane centrem světové rockové hudby. Dne 21. listopadu 2026 přivítá Ostravar Aréna 28. ročník tradičního Megakoncertu Radia Čas. Hlavní hvězdou večera bude ikonická švédská...

Novinky od značky Tefal, které ještě neznáte, ale budete je chtít doma

Komerční sdělení

Dvoupatrová fritéza, zmrzlinovač, výrobník rostlinného mléka. Značka kuchyňských spotřebičů Tefal uvedla tři novinky, které určitě stojí za pozornost. Představují totiž revoluci v tom, jak si...

Vodárny na Táborsku jedou naplno

Komerční sdělení
Vodárny na Táborsku jedou naplno

Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jako společníci založila společenskou smlouvou společnost Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. v roce 2004. Předmětem podnikání a hlavním oborem...

Grilujete rádi? Máme pro vás tipy, které určitě oceníte

Komerční sdělení
Grilovací sezóna začíná, ať už preferujete brikety, plyn či elektřinu, značka...

Když je venku hezky, je skvělé trávit hodně času venku. Připravit si jídlo na zahradě nebo v přírodě k tomuto potěšení určitě patří. Máme pro vás tipy na kvalitní grilovací vybavení, s řadou skvělých...

Huawei představuje AI řešení jako nové příležitosti růstu

Komerční sdělení
Huawei představuje AI řešení jako nové příležitosti růstu

Společnost Huawei na konferenci FTTH Conference 2026 v Londýně představila nové portfolio řešení využívajících umělou inteligenci pro domácí internet, podnikové sítě i jejich inteligentní provoz a...

12. května 2026

Legendy nebes v Auparku: Vzhůru do oblak!

Komerční sdělení
Legendy nebes v Auparku: Vzhůru do oblak!

V hradeckém Auparku se od 7. května chystá velkolepá podívaná. Obchodní centrum se promění v unikátní letiště historie i budoucnosti. Výstava „S hlavou v oblacích“ slibuje fascinující zážitek, u...

12. května 2026

Strážníci na Floře nabídnou show, techniku i zábavu pro rodiny

Komerční sdělení
Strážníci na Floře nabídnou show, techniku i zábavu pro rodiny

Druhý ročník akce Strážníci na Floře nabídne 16. května celodenní program plný dynamických ukázek, moderní techniky i interaktivních aktivit. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení strážníků, hudbu...

12. května 2026

Pomaturitní angličtina v Aslanu: užitečný rok se super lidmi

Komerční sdělení
Pomaturitní angličtina v Aslanu: užitečný rok se super lidmi

Nevyšla vysoká škola podle plánu? Nebo si po maturitě ještě nejste jistí, kam dál? Pomaturitní studium angličtiny v jazykové škole Aslan v Českých Budějovicích nabízí rok, který dává smysl –...

12. května 2026

30 let Gennetu přineslo 18 000 dětí z umělého oplodnění

Komerční sdělení
30 let Gennetu přineslo 18 000 dětí z umělého oplodnění

Klinika GENNET letos slaví 30 let od svého založení. Od roku 1996 se vypracovala mezi přední centra reprodukční medicíny a lékařské genetiky v Evropě. Dnes stojí za více než 18 000 narozenými dětmi z...

12. května 2026

Ústecký kraj má v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis tři nominace

Komerční sdělení
Oblastní muzeum v Ústí nad Labem je nominováno za projekt Království mýdlových...

V pondělí 18. května 2026 od 14 hodin budou v Konírně Nostického paláce v Praze vyhlášeny Ceny Gloria musaealis za rok 2025. Ústecký kraj byl zatím v letošním ročníku národní soutěže muzeí poměrně...

12. května 2026

Seniorské a komunitní bydlení trochu jinak

Komerční sdělení
Trnávka Living

MUDr. Štěpán Machač je hlavním investorem projektu komunitního bydlení v Trnávce. Štěpán Machač je vedoucím lékařem IVF Clinic a předsedou Výboru sekce asistované reprodukce České...

11. května 2026  6:57

Jak nabídnout hodnotný předmět do mezinárodní aukce ve Vídni? Snadno

Komerční sdělení
Jak nabídnout hodnotný předmět do mezinárodní aukce ve Vídni? Snadno

Vídeňský aukční dům DOROTHEUM pořádá ročně na sedm stovek aukcí ve 40 různých prodejních kategoriích. Mezinárodní klientela, zázemí velkého aukčního domu i snadná dostupnost díky pražské kanceláři...

11. května 2026

Novinky od značky Tefal, které ještě neznáte, ale budete je chtít doma

Komerční sdělení

Dvoupatrová fritéza, zmrzlinovač, výrobník rostlinného mléka. Značka kuchyňských spotřebičů Tefal uvedla tři novinky, které určitě stojí za pozornost. Představují totiž revoluci v tom, jak si...

11. května 2026

Otava odhaluje zlato i perly ve Strakonicích

Komerční sdělení
Otava odhaluje zlato i perly ve Strakonicích

Řeka, která po staletí živila, spojovala a proměňovala krajinu. Otava není jen vodním tokem, ale tichým svědkem lidských příběhů, práce i touhy po bohatství. Právě její minulost dnes ožívá na výstavě...

11. května 2026

Méně bolesti, méně léků během čekání na operaci v Lázních Velichovky

Komerční sdělení
Méně bolesti, méně léků během čekání na operaci v Lázních Velichovky

Bolest při čekání na operaci nemusí znamenat jen užívání léků. Věděli jste, že pokud vám lékař doporučil výměnu kolenního či kyčelního kloubu, máte ze zákona nárok na předoperační péči hrazenou...

11. května 2026

Češi přicházejí o tisíce za energie. Problém je i tam, kde ho nečekají

Komerční sdělení

Teplo z domu neuniká jen okny, dveřmi nebo střechou. Slabým místem může být i garáž, jenž je součástí domu, na kterou se často zapomíná. Přitom právě tudy může zbytečně unikat značné množství tepla....

11. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.