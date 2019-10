3 nejčastější předsudky o golfu – věříte jim taky?

Zruinuje vás

V Česku hraje golf asi okolo čtvrt milionu lidí, v zahraničí se pak drží vysoko na žebříčku oblíbených sportů mezi širokou veřejností. Jistě by tomu tak nebylo, kdyby náklady na něj dosahovaly astronomických výšin. Golf je masový sport, chcete-li si ho zprvu jen vyzkoušet, můžete si vybavení půjčit. Koupě vlastního setu s holemi i s golfovým bagem na přenášení je pak otázkou pár tisíc. Pobyt v areálu vás pak vyjde na pár korun. Pokud golf něco „žere“, pak je to dozajista čas a nikoli peníze. Po finanční stránce by se dal přirovnat třeba k tenisu, který u nás patří tradičně k nejrozšířenějším sportům.

Hrají ho jen snobové

Těžko říct, kde má tento předsudek svůj původ. Snad si tuto pověst vysloužil díky tomu, že mu holdují mnohé známé osobnosti, které nemají o peníze nouzi. Ty disponují drahým vybavením a značkovým oblečením podle posledních módních trendů. Pokud ale s golfem začínáte, bez toho všeho se obejdete. Nemusíte investovat horentní sumy do golfových holí, ani do triček a kalhot zvučných jmen, abyste mohli na hřiště vůbec vstoupit. Stačí, když budete respektovat předepsané golfového oblečení a neporušíte dress code – tedy tričko s límečkem, dlouhé kalhoty. Co se však určitě vyplatí pořídit, to jsou kvalitní golfové boty. Ač se to na první pohled nemusí zdát, hodně toho nachodíte, tak ať máte maximální pohodlí.

Sport jen pro muže

Při golfu může díky handicapovanému systému soupeřit každý s každým, a to bez ohledu na věk, pohlaví, fyzickou zdatnost či výkonnost. To žádný jiný sport nenabízí. Klidně tak na hřiště můžete vyrazit s celou rodinou, s manželkou i s dětmi a všichni si perfektně zahrajete a odnesete si dokonalý zážitek. Navíc si ještě stihnete popovídat a utužit tak vzájemné vztahy. A hlavně dostanete vaše ratolesti na pár hodin od počítače na čerstvý vzduch a „donutíte“ je k pohybu. Potkat tady můžete i nové přátele, se kterými vás bude spojovat společný zájem. Tak zapomeňte na předsudky a přesvědčte se na vlastní kůži, že na nich není ani zrnko pravdy!