1 000 dovolených za 100 000 korun: Sportka rozjíždí léto ve velkém

Sportka totiž přichází s mimořádnou prémií, ve které během čtyř pátečních slosování rozdá celkem 1 000 dovolených v hodnotě 100 000 korun. První dvě slosování již rozdala 300 dovolených, 700 je ale stále ve hře. Stačí vsadit plný tiket a automaticky se zapojit do hry o zájezd podle vlastního výběru.
1 000 šancí na dovolenou
Páteční slosování, která přináší novou vlnu výher:
- 29. května: 300 dovolených
- 5. června: 400 dovolených
Každý voucher lze využít u cestovních kanceláří Fischer a EXIM Tours a platí celý rok. Výherci si tak mohou sami vybrat, jestli dají přednost odpočinku u moře, aktivní dovolené v horách nebo třeba poznávání nových destinací.
Výhry, které jsou blíž, než se zdá
První dvě slosování už proběhla a výhry se rozkutálely po celé republice. Jen během nich našlo svou dovolenou už 300 výherců – napříč regiony i online.
Nejvíce jich zatím připadalo na Středočeský kraj (28), následovaný hlavním městem Praha (25), Moravskoslezským a Jihomoravským krajem (shodně 21 výher). Výherci se ale objevili prakticky ve všech regionech – od Pardubického, Ústeckého a Zlínského (15), přes Plzeňský (14), až po Jihočeský, Karlovarský a Královehradecký (12). Liberecký s Olomouckým mají stejné množství výherců (11) a v kraji Vysočina jich přibylo 7. Významnou roli hraje také online sázení, odkud vzešlo dalších 81 výherců.
Ukazuje se tak, že výhry nevznikají na jednom místě, ale padají napříč regiony i online prostředím.
Léto, na které se nezapomíná
Dovolená je něco, na co se těšíme dlouho dopředu – a ještě dlouho na ni vzpomínáme. Právě proto má tahle prémie jiný rozměr. Nejde jen o samotnou výhru, ale o zážitek, který s ní přichází.
Letos navíc přichází ve velkém. Místo jednotlivců si své cestovatelské plány splní rovnou tisíc výherců. To znamená víc příběhů, víc radosti a víc splněných přání.
Jak se zapojit
Zapojení je jednoduché. Stačí vsadit plný tiket Sportky a automaticky hrajete i o tuto mimořádnou prémii. Každé páteční slosování tak může přinést nejen výhru, ale i cestu za zážitky.
Sportku si můžete vsadit na všech prodejních místech Allwynu po celém Česku, v aplikaci i online.
A otázka, která se nabízí sama: Jak by vypadala vaše dovolená za sto tisíc?