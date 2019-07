Zatímco jinde vzpomínky blednou, v Jeseníkách zlátnou

Ryzí 11 prověřená časem

„Byla to vůbec první 11 a o její receptuře se dlouho rokovalo. Pivovarnicky jsme měli jasno, ale chybělo nám jméno. Až dosud jsme piva označovali jako 8, 10 nebo 12 a Šerák byl první, který dostal jméno“, vzpomíná Vladimír Doležel. Zatímco tehdy byl Šerák neznámý nováček s nejistou budoucností, dnes je symbolem Jeseníků.

Vždy u nás platilo přísloví „jaký otec, takový syn“

Stát se mistrem varny znamená být u zrodu zlatého moku. Pod našima rukama vzniká z vody, chmele a sladu základ budoucího piva. Když použijete horskou vodu, která si vezme to nejlepší z moravského sladu a chmele z Tršic a Žatecka, víte, že dáváte pivu to nejlepší. Uběhlo 35 let od doby, co jsme uvařili první várku, a jako by se ho čas ani nedotkl. Když se dnes napiju, je to jako tenkrát. A to se říká, že vzpomínky blednou, mně ale tato vzpomínka zezlátla. Tehdy by mě skutečně nenapadlo, že se Šerákem oslavím 70.

Jeseníky mu daly jméno

Šerák jim vděčí za jméno i svébytnost. Za svou slávu a chuť pak našim sládkům. Je to jediný z horských velikánů, který už dávno sestoupil do nížin a můžete mu být nablízku, ať jste kdekoli. Je oslavou pivovarnického řemesla a síly přírody. Jeho základem je voda z horských pramenů, které se nacházejí přímo v pivovaru. Voda z nich je přirozeně tak čistá, že ji není třeba nijak upravovat a dává pivu jedinečnou jiskru. Tradiční postupy vaření a zrání piva umožňují pivu vzít si z chmele i sladu to nejlepší. Šerák si právem říká Ryzí 11 z hor a potvrzuje to i řada ocenění z domova i zahraničí. Je symbolem Jeseníků a vychutnat si ho tady můžete v každém pohostinství či stylové hospůdce.