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Z garáže na světový trh

Komerční sdělení

Filip Hajdík, Předseda představentsva skupiny HAJDIK

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Začalo to v Jablůnce u Vsetína. Milan Hajdík, vyučený lakýrník s léty praxe z průmyslových lakovacích provozů, stavěl rodinný dům. Jeden z členů rodiny s obchodnickým duchem mu poradil: „Postav ho o patro výš a ve spodní části udělej garáže. Ať tam můžeš lakovat auta.“

Milan poslechl, zařídil si maloživnostenské podnikání a dal výpověď. Tak vznikla Autolakovna Hajdík.

Syn Filip to vnímal celý život zblízka. Měl tam brigády, do všeho „kecal“ a pomáhal s organizací, když začaly přicházet první průmyslové projekty. Lakovaly se laminátové dílce do tramvají, brzdiče pro Brano Zubří. Bylo to pořád malé podnikání, ale Filipa to bavilo a později mu začalo vrtat hlavou, co by šlo udělat jinak a ve větším.

Robotické mokré lakování

Po gymplu nastoupil na ekonomku v Praze, pak pracoval u brokera na komoditní burze. Naučil se hodně, ale zjistil, že zaměstnancem v pravém slova smyslu není. Příkazy bez smyslu, provizní morálka bez ohledu na zákazníka. Dal výpověď a začal přemýšlet nad byznys plánem.

Průmyslová lakovna. Ne autolakovna, ale průmyslová. Lakuje se totiž skoro úplně všechno a on při tržní analýze zjistil, že kapacity v tuzemsku prostě nejsou. Byl student, který dal výpověď a neměl prakticky nic. Do sedmi bank šel žádat o úvěr a v sedmi byl i odmítnut nebo rovnou vyhozen. Nevzdal to.

Flatbed lakovna a tryskání tuhým CO2

Nakonec přesvědčil otce, aby do toho šli společně. Půjčil mu historii firmy i know-how a díky tomu vznikl základ pro banky i dotace. V roce 2008 vznikla LAKOVNA HAJDÍK s.r.o. Filip byl ředitel, obchodník, markeťák i finanční ředitel v jedné osobě. Otec zastával pozici lakýrníka, skladníka a výrobního ředitele. Dva lidé, jedna firma a jasný plán.

Pak přišla krize. Automobilový průmysl klesl na kolena a s ním i zakázky. Filip s otcem vymysleli záchranný plán: začnou lakovat nábytek ve vysokém lesku. Ze začátku s tím bojovali, zákazníci ale byli trpěliví a výsledek stál za to. Krizi přežili, zkušenost si nechali a vrátili se tam, kde přestali.

HAJDIK Tooling vyrábí formy do hmotnosti až 40 tun

V roce 2016, osm let od založení, dosáhla firma obratu 241 milionů korun. Po mnoha menších vybojovaných zakázkách přišly i první od světových jmen jako Brembo, Škoda, Audi nebo Mercedes-Benz. Rostoucí křivka, kterou Filip naplánoval ještě jako student v pětiletém finančním plánu pro banku, dostávala reálnou podobu. „Od té doby plánujeme i každý nový rok s rostoucím trendem a řešíme, co všechno máme investičně a provozně udělat pro to, abychom rostli,“ říká Filip Hajdík.

Dnes HAJDIK dávno není jen lakovna. S růstem firmy přišla i změna právní formy a název: z původní LAKOVNY HAJDÍK s.r.o. se stala HAJDIK a.s. V Olšanech u Prostějova přibyly v roce 2025 nástrojárna HAJDIK Tooling a lisovna HAJDIK Moulding. Skupina tak dnes pokrývá celý výrobní řetězec pohledových plastových dílů: nástrojárna vyrobí formu, lisovna odlisuje díly, lakovna dodá povrchovou úpravu a robotická montáž sestaví výsledek. Přibyla i čínská divize, která zajišťuje výrobu forem v Asii s kontrolou kvality v českých rukou. Zákazníci jako Škoda, Audi, Porsche, BMW, Mercedes-Benz nebo Hyundai mají jednoho partnera od vývoje po hotový díl.

HAJDIK Moulding - Výroba plastových dílů na moderních vstřikolisech

Skupina zaměstnává přes osm set lidí a míří na obrat přesahující dvě miliardy korun. V Olšanech momentálně roste šestá robotická linka pro vícevrstvé lakování s neomezeným množstvím barevných odstínů, jakou v Evropě provozuje jen hrstka firem. V Olomouckém kraji plánuje skupina investice v řádu 800 milionů až miliardy korun.

HAJDIK Moulding - Výroba plastových dílů na moderních vstřikolisech

„Já bych asi nezvládl nic nevymýšlet a nepodnikat,“ říká Filip Hajdík. „Dovedu si představit, že bych se nějakou dobu válel na pláži, ale stejně bych za chvíli začal přemýšlet, jestli by tam nešel postavit hotel.“ Z otcovy garáže na Vsetínsku je dnes jeden z největších soukromých hráčů v oboru povrchových úprav a zpracování plastů v Evropě. Rostoucí křivka pokračuje dál.

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