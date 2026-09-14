Z garáže na světový trh

Milan poslechl, zařídil si maloživnostenské podnikání a dal výpověď. Tak vznikla Autolakovna Hajdík.
Syn Filip to vnímal celý život zblízka. Měl tam brigády, do všeho „kecal“ a pomáhal s organizací, když začaly přicházet první průmyslové projekty. Lakovaly se laminátové dílce do tramvají, brzdiče pro Brano Zubří. Bylo to pořád malé podnikání, ale Filipa to bavilo a později mu začalo vrtat hlavou, co by šlo udělat jinak a ve větším.
Po gymplu nastoupil na ekonomku v Praze, pak pracoval u brokera na komoditní burze. Naučil se hodně, ale zjistil, že zaměstnancem v pravém slova smyslu není. Příkazy bez smyslu, provizní morálka bez ohledu na zákazníka. Dal výpověď a začal přemýšlet nad byznys plánem.
Průmyslová lakovna. Ne autolakovna, ale průmyslová. Lakuje se totiž skoro úplně všechno a on při tržní analýze zjistil, že kapacity v tuzemsku prostě nejsou. Byl student, který dal výpověď a neměl prakticky nic. Do sedmi bank šel žádat o úvěr a v sedmi byl i odmítnut nebo rovnou vyhozen. Nevzdal to.
Nakonec přesvědčil otce, aby do toho šli společně. Půjčil mu historii firmy i know-how a díky tomu vznikl základ pro banky i dotace. V roce 2008 vznikla LAKOVNA HAJDÍK s.r.o. Filip byl ředitel, obchodník, markeťák i finanční ředitel v jedné osobě. Otec zastával pozici lakýrníka, skladníka a výrobního ředitele. Dva lidé, jedna firma a jasný plán.
Pak přišla krize. Automobilový průmysl klesl na kolena a s ním i zakázky. Filip s otcem vymysleli záchranný plán: začnou lakovat nábytek ve vysokém lesku. Ze začátku s tím bojovali, zákazníci ale byli trpěliví a výsledek stál za to. Krizi přežili, zkušenost si nechali a vrátili se tam, kde přestali.
V roce 2016, osm let od založení, dosáhla firma obratu 241 milionů korun. Po mnoha menších vybojovaných zakázkách přišly i první od světových jmen jako Brembo, Škoda, Audi nebo Mercedes-Benz. Rostoucí křivka, kterou Filip naplánoval ještě jako student v pětiletém finančním plánu pro banku, dostávala reálnou podobu. „Od té doby plánujeme i každý nový rok s rostoucím trendem a řešíme, co všechno máme investičně a provozně udělat pro to, abychom rostli,“ říká Filip Hajdík.
Dnes HAJDIK dávno není jen lakovna. S růstem firmy přišla i změna právní formy a název: z původní LAKOVNY HAJDÍK s.r.o. se stala HAJDIK a.s. V Olšanech u Prostějova přibyly v roce 2025 nástrojárna HAJDIK Tooling a lisovna HAJDIK Moulding. Skupina tak dnes pokrývá celý výrobní řetězec pohledových plastových dílů: nástrojárna vyrobí formu, lisovna odlisuje díly, lakovna dodá povrchovou úpravu a robotická montáž sestaví výsledek. Přibyla i čínská divize, která zajišťuje výrobu forem v Asii s kontrolou kvality v českých rukou. Zákazníci jako Škoda, Audi, Porsche, BMW, Mercedes-Benz nebo Hyundai mají jednoho partnera od vývoje po hotový díl.
Skupina zaměstnává přes osm set lidí a míří na obrat přesahující dvě miliardy korun. V Olšanech momentálně roste šestá robotická linka pro vícevrstvé lakování s neomezeným množstvím barevných odstínů, jakou v Evropě provozuje jen hrstka firem. V Olomouckém kraji plánuje skupina investice v řádu 800 milionů až miliardy korun.
„Já bych asi nezvládl nic nevymýšlet a nepodnikat,“ říká Filip Hajdík. „Dovedu si představit, že bych se nějakou dobu válel na pláži, ale stejně bych za chvíli začal přemýšlet, jestli by tam nešel postavit hotel.“ Z otcovy garáže na Vsetínsku je dnes jeden z největších soukromých hráčů v oboru povrchových úprav a zpracování plastů v Evropě. Rostoucí křivka pokračuje dál.