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Vše pro hobbíky i profesionály. Kraličák láká na novinky i nádhernou přírodu

Komerční sdělení
V oblíbeném Areálu Kralický Sněžník se už naplno rozběhla letní sezona. Lidé si zde mohou tradičně užít malebnou přírodu, turistiku, bobovou dráhu, ale také cyklistické trasy. Kalendář akcí je opět mimořádně nabitý.

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K cílovkám nejtišší lanovkou s výhledy na celé Jeseníky

Areál zároveň hlásí pro novou sezonu početné novinky. „Letní sezona čím dál tím víc nabírá na důležitosti, proto k ní tak přistupujeme,“ hlásí majitel areálu Dušan Juříček. Do července je otevřeno během víkendů a svátku, přes letní prázdniny pak areál chystá provoz každý den.

Nejzásadnější novinkou je otevření dvou nových kempů ve Stříbrnicích a Hynčicích. Kempy nabízí zázemí pro karavany i takzvané „tinyhousy.“ Nechybí samozřejmě ani adekvátní sociální zařízení. Novinkou jsou také myčky na jízdní kola. „Kromě toho jsme otevřeli novou naučnou stezku na motivy chráněného ptačího druhu chřástala,“ říká Juříček.

Chřástal se vyskytuje právě v okolí Kralického Sněžníku. Naučná stezka je vhodnou aktivní a interaktivní kratochvílí pro děti i rodiče. „Nachází se zde herní prvky, kuličkového dráhy a infotabule, které přibližují život chřástala na zemi,“ vysvětluje Juříček.

Startujeme na trailovky všech obtížností pod rozhlednou Stříbrná Twiggy

Areál Kraličák rovněž zjednodušil vyhledávání a pronajímání ubytování. Zájemci si mohou na webových stránkách sami nakombinovat nejvhodnější formu ubytování s volnočasovými aktivitami podle jejich preferencí. „Vše je tak na jednom místě, je to pro klienty mnohem přívětivější,“ říká Juříček.

Novinkou pro letošní rok je i nově zřízená, moderní půjčovna kol se servisem. „Půjčujeme i koloběžky a elektrokola. Kromě trialových kol, které jsou vhodné na naše trailové trasy, máme i kola klasický, neboť v okolí areálu jsou velmi slušné cesty a hezká příroda. Vybere si u nás opravdu každý. Profesionál i hobbík,“ zdůrazňuje majitel areálu.

Bobovka , kterou se prokřičí všechny generace

Devízou Kraličáku je malebná a nedotčená příroda, k níž s respektem přistupuje také vedení areálu. „Krajinu nechceme zatěžovat, jsme totiž v nádherné přírodě, která se neustále mění. Proto se tady výhledy nikdy neomrzí,“ těší Juříčka.

V okolí areálu je spousta dobře značených turistických stezek i cyklotras. Majitel Juříček doporučuje třeba vycházku k rybníku Úžas. „V letních vedrech je zde ideální posezení a lze se zde i okoupat.“

Tahákem je pak výšlap na Kralický Sněžník, který dosahuje výšky 1423 metrů nad mořem. „Méně fyzicky zdatné či hendikepované může vyvézt lanovka, převážíme i kočárky,“ říká Juříček s tím, že před začátkem prázdnin lanovka převeze denně stovky lidí.

Nejdzravější vzduch pro maminky a miminka

Lanovka začíná ve Stříbrnicích a její koncová zastávka je pod vrcholem na vrstevnici. „Nemáme ambici dosahovat až vrcholu, myslím, že to není vhodné,“ vysvětluje Juříček. Vrstevnice návštěvníky zavedou na túru po hřebenu Sněžníku. „Lze pokračovat po hřebenu i dál. Je to nádherná trasa a při západu či východu slunce jde, myslím si, o neopakovatelný zážitek,“ podotýká Juříček.

Díky dobrému značení lze délku trasy naplánovat tak, aby ji zvládli i začátečníci s pěší turistikou.

Klasika i moderna – rozhledna a lanovka, obě unikátní

Na své si přijdou i nadšenci historie a vojska

V sobotu 18. Července pořádá areál akci „Oživené řopíky.“ Okolím Starého města prochází opevnění z druhé světové války. Bunkry, takzvané řopy, jsou stabilně otevřené a nabízejí i komentované prohlídky. V jejich okolí jsou také naučné stezky referující o válce.

V červenci budou řopy osvětlené a otevřené až do večera, jde to o unikátní možnost si bunkry prohlédnout ve specifické atmosféře. „Některé bunkry jsou vybaveny i zbraněmi a další vojenskými potřebami,“ láká Juříček.

Rybník Úžas ve tvaru srdce uprostřed Kraličáku

V srpnu zase hostí areál například český pohár v triatlonu či cyklistické závody Šumperský pohár a Jesenický šnek.

A výhledy Kraličáku na další měsíce a roky?

„Z hlediska renovací a nových výstaveb chystáme doplnění ubytování, neboť ubytovací kapacity v oblasti Starého města chybí. Jsou zde pouze chalupy či školní chaty. Chceme se zaměřit na ubytování vyšší úrovně a doplňující služby jako například wellness či kvalitní gastronomii,“ uzavírá Juříček.

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