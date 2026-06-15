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Veolia STREET turnaje jsou tady! Žijeme hrou již šestým rokem

Komerční sdělení
Nezapomenutelnou atmosféru ze sportu již šestým rokem přinesly Veolia STREET turnaje – jedinečný projekt skupiny Veolia Energie, který od roku 2021 mění způsob, jakým děti a mládež tráví svůj volný čas. Zároveň se jedná o turnaje s charitativním přesahem, kdy každoročně výtěžek z vystřílených gólů a bodů putuje na podporu vybrané organizace.

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Málokdo by čekal, že právě covidová pandemie se stane katalyzátorem vzniku tak úspěšného sportovního projektu. V roce 2021, kdy byla pohybová aktivita dětí omezena na minimum, přišla Veolia Energie s nápadem, který měl jednoduché, ale silné poselství – dostat děti ven a dát jim důvod se hýbat. Streetballové turnaje pro žáky základních a středních škol se okamžitě setkaly s nadšeným ohlasem a o rok později, v roce 2022, se k streetballu přidal i streetfotbal. Projekt tak získal ještě větší rozměr a dnes jsou Veolia STREET turnaje zavedenou tradicí, na kterou se každý rok těší stovky mladých sportovců z celé České republiky.

Šestý ročník za námi

Letošní již šestý ročník opět zavítá do tří klíčových měst – Ostravy, Olomouce a Prahy. Nešlo o náhodný výběr, právě v těchto regionech Veolia Energie dlouhodobě působí a aktivně podporuje místní komunity. Fotbalová část letošního ročníku proběhla v průběhu měsíce května, kdy se hrálo 4. května v Olomouci, 6. května v Ostravě a 11. května v Praze. Následně odstartovala i streetballová část turnajů. První turnaj ve streetballu se uskutečnil 4. června v Praze, druhý pak 9. června v Olomouci a velké finále celého ročníku proběhlo ve čtvrtek 11. června v Ostravě.

Naše srdce bije pro mladou generaci

Veolia STREET turnaje ale nejsou jen o vítězství a trofejích. Je to především svátek sportu, přátelství a zdravého soupeření. Na hřišti bojovali hráči – žáci základních škol a studenti středních škol, na tribunách fandili spolužáci a atmosféra celé akce připomínala spíše velký sportovní festival než obyčejný školní turnaj. Pro účastníky bylo připraveno profesionální zázemí, občerstvení, setkání se slavnými sportovními ambasadory i originální dárky. První tři týmy každého turnaje pak získaly hodnotné ceny a zaslouženě vybojovaný pohár vítězství.

Veolia STREET turnaje jsou důkazem, že i velká společnost může mít srdce, které bije pro mladou generaci, pro sport a pro komunitu. Všichni přítomní si zahráli, zafandili a užili si každý okamžik. Protože právě takto se píší ty nejlepší sportovní příběhy – na ulici, s přáteli a s míčem v ruce či u nohy.

Pomáháme i letos

V letošním roce se Veolia STREET turnaje zaměřily na podporu organizace Sportimáček, která poskytuje sportovní výuku malým dětem ve věku od tří do osmi let. Zajímavostí je, že výše finančního příspěvku přímo závisí na sportovních výkonech dětí – čím více gólů nebo košů děti během turnaje nastřílí, tím větší částku věnujeme na rozvoj sportu u těch nejmenších. Úsilí na hřišti tak může přímo prospět mladším sourozencům zúčastněných nebo dalším dětem, které se teprve chystají se sportem začít.

Více informací o turnajích a možnosti registrace týmů naleznete na:

streetzijemehrou.cz

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