Ve Šternberku už 1 200 pacientů zvládlo operaci bez hospitalizace

V Nemocnici AGEL Šternberk se z plánovaných operačních výkonů stává zkušenost, která zabere jen část dne. Ráno příchod, zákrok, několik hodin pod dohledem zdravotníků a následně odchod do domácího prostředí. Tento model dnes ve šternberské nemocnici funguje napříč několika obory a postupně se stává běžnou součástí péče.
Nejčastější výkony v jednodenní péči
V režimu jednodenní péče se nejčastěji provádějí plánované výkony v oblasti gynekologie, chirurgie a ortopedie. Jde o zákroky, které jsou vhodné pro mini invazivní nebo standardizované operační postupy a u nichž je předpoklad rychlé rekonvalescence.
V gynekologii se jedná například o hysteroskopické výkony, které umožňují lékařům vyšetřit a ošetřit dutinu děložní bez nutnosti rozsáhlejší operace. V chirurgii převažují zejména zákroky jako operace křečových žil nebo tříselných kýl, tedy běžné plánované výkony s dobře předvídatelným průběhem. Ortopedická část je zaměřena především na artroskopie kolene a ramene, při kterých se pomocí kamerového systému řeší potíže v kloubech šetrným způsobem.
„Pokud je pacient správně indikovaný a výkon odpovídá režimu jednodenní péče, jde o bezpečný a pro většinu lidí také výrazně komfortnější způsob léčby. Velkou roli hraje i to, že se pacient může zotavovat v prostředí, které dobře zná,“ popisuje primář Jednodenní péče AGEL MUDr. Peter Gálóczy.
Péče, která začíná dávno před zákrokem
Pacienta celým procesem provází koordinátorka, která s ním komunikuje už od chvíle, kdy je výkon naplánovaný. Pomáhá mu s organizací termínů, vysvětluje jednotlivé kroky a zajišťuje i návaznost všech potřebných předoperačních vyšetření. Pacient tak postupně absolvuje kontrolu u praktického lékaře a následně konzultaci s anesteziologem, jenž posuzuje vhodnost anestezie i celkovou zátěž výkonu.
Koordinátorka celý proces drží pohromadě, aby měl pacient vše vyřízené ještě před samotným dnem zákroku a přicházel do nemocnice připravený, s kompletní dokumentací a jasnou informovaností o průběhu. „Díky tomu, že s pacientem komunikuje po celou dobu jeden člověk, je pro něj celý proces jasnější. Vše si spolu vysvětlíme, jsem mu k dispozici pro dotazy a v den zákroku už přichází připraven a informován,“ popisuje koordinátorka Jednodenní péče AGEL Zuzana Šišmová.
Jiný pohled na pobyt v nemocnici
Jednodenní režim vychází z jednoduché myšlenky – pokud to zdravotní stav dovolí, není nutné zůstávat v nemocnici déle, než je nezbytné. Pro řadu pacientů je návrat domů ještě tentýž den nejen pohodlnější, ale i psychicky příjemnější.
Zároveň ale nejde o univerzální model. Každý pacient prochází individuálním posouzením a o vhodnosti rozhoduje lékař. V případě jakýchkoliv komplikací nebo vyšší míry rizika zůstává pacient pod delší observací.
Tento přístup umožňuje zároveň lépe využívat kapacity nemocnice a zkracovat čekací doby u plánovaných výkonů.
Směr, který se dál rozšiřuje
Jednodenní péče je pacientům dostupná ve více zdravotnických zařízeních skupiny AGEL po celé České republice. V rámci společnosti AGEL Středomoravská nemocniční a.s. funguje také v Prostějově a Přerově. Další pracoviště a informace k nim jsou dostupné na webu jednodennipece.agel.cz. Díky sdílení zkušeností a osvědčených postupů mezi jednotlivými nemocnicemi je zajištěna jednotná a kvalitní péče napříč celou sítí.