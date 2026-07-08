Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ve Šternberku už 1 200 pacientů zvládlo operaci bez hospitalizace

Komerční sdělení

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Ještě před pár lety by většina lidí po plánovaném zákroku počítala s několika dny v nemocnici. Dnes je realita ve Šternberku jiná – více než tisíc dvě stě pacientů zde absolvovalo operaci a ještě tentýž den odešlo do domácí péče.

V Nemocnici AGEL Šternberk se z plánovaných operačních výkonů stává zkušenost, která zabere jen část dne. Ráno příchod, zákrok, několik hodin pod dohledem zdravotníků a následně odchod do domácího prostředí. Tento model dnes ve šternberské nemocnici funguje napříč několika obory a postupně se stává běžnou součástí péče.

Nejčastější výkony v jednodenní péči

V režimu jednodenní péče se nejčastěji provádějí plánované výkony v oblasti gynekologie, chirurgie a ortopedie. Jde o zákroky, které jsou vhodné pro mini invazivní nebo standardizované operační postupy a u nichž je předpoklad rychlé rekonvalescence.

V gynekologii se jedná například o hysteroskopické výkony, které umožňují lékařům vyšetřit a ošetřit dutinu děložní bez nutnosti rozsáhlejší operace. V chirurgii převažují zejména zákroky jako operace křečových žil nebo tříselných kýl, tedy běžné plánované výkony s dobře předvídatelným průběhem. Ortopedická část je zaměřena především na artroskopie kolene a ramene, při kterých se pomocí kamerového systému řeší potíže v kloubech šetrným způsobem.

„Pokud je pacient správně indikovaný a výkon odpovídá režimu jednodenní péče, jde o bezpečný a pro většinu lidí také výrazně komfortnější způsob léčby. Velkou roli hraje i to, že se pacient může zotavovat v prostředí, které dobře zná,“ popisuje primář Jednodenní péče AGEL MUDr. Peter Gálóczy.

JPA - operační sál

Péče, která začíná dávno před zákrokem

Pacienta celým procesem provází koordinátorka, která s ním komunikuje už od chvíle, kdy je výkon naplánovaný. Pomáhá mu s organizací termínů, vysvětluje jednotlivé kroky a zajišťuje i návaznost všech potřebných předoperačních vyšetření. Pacient tak postupně absolvuje kontrolu u praktického lékaře a následně konzultaci s anesteziologem, jenž posuzuje vhodnost anestezie i celkovou zátěž výkonu.

Koordinátorka celý proces drží pohromadě, aby měl pacient vše vyřízené ještě před samotným dnem zákroku a přicházel do nemocnice připravený, s kompletní dokumentací a jasnou informovaností o průběhu. „Díky tomu, že s pacientem komunikuje po celou dobu jeden člověk, je pro něj celý proces jasnější. Vše si spolu vysvětlíme, jsem mu k dispozici pro dotazy a v den zákroku už přichází připraven a informován,“ popisuje koordinátorka Jednodenní péče AGEL Zuzana Šišmová.

Koordinátorka Zuzana Šišmová s pacientkou

Jiný pohled na pobyt v nemocnici

Jednodenní režim vychází z jednoduché myšlenky – pokud to zdravotní stav dovolí, není nutné zůstávat v nemocnici déle, než je nezbytné. Pro řadu pacientů je návrat domů ještě tentýž den nejen pohodlnější, ale i psychicky příjemnější.

Zároveň ale nejde o univerzální model. Každý pacient prochází individuálním posouzením a o vhodnosti rozhoduje lékař. V případě jakýchkoliv komplikací nebo vyšší míry rizika zůstává pacient pod delší observací.

Tento přístup umožňuje zároveň lépe využívat kapacity nemocnice a zkracovat čekací doby u plánovaných výkonů.

1000. pacient Pavel Příhoda s vrchní sestrou Prchlíkovou, primářem Gálóczy a ředitelem Kovářem

Směr, který se dál rozšiřuje

Jednodenní péče je pacientům dostupná ve více zdravotnických zařízeních skupiny AGEL po celé České republice. V rámci společnosti AGEL Středomoravská nemocniční a.s. funguje také v Prostějově a Přerově. Další pracoviště a informace k nim jsou dostupné na webu jednodennipece.agel.cz. Díky sdílení zkušeností a osvědčených postupů mezi jednotlivými nemocnicemi je zajištěna jednotná a kvalitní péče napříč celou sítí.

Nejčtenější

Známe nejlepší výčepní. Černým koněm výčepu se stala Jana Engelmannová

Komerční sdělení
Známe nejlepší výčepní. Černým koněm výčepu se stala Jana Engelmannová

Nejlepší výčepní v České republice je z Hlučína. V premiérovém ročníku mezinárodní soutěže Černý kůň výčepu, kterou pořádá značka Mustang, zvítězila pětadvacetiletá Jana Engelmannová. Ve finále v...

Do práce na kole 2026: Největší sportovní tým Vysočiny v Boschi

Komerční sdělení
Do práce na kole 2026: Největší sportovní tým Vysočiny v Boschi

Pohyb, zdravý životní styl, ochrana životního prostředí a týmový duch – to vše spojil další ročník celorepublikové výzvy Do práce na kole 2026, do které se tradičně zapojili také zaměstnanci...

Hliníková pergola na zahradu i terasu: Česká kvalita na celý život

Komerční sdělení
Hliníková pergola na zahradu i terasu: Česká kvalita na celý život

Chcete trávit čas venku bez ohledu na to, jestli pálí slunce, nebo prší? Zapomeňte na tenké konstrukce, které po první zimě vržou. Poctivá hliníková pergola na terasu i zahradu od české značky Alaris...

foodora PRO ušetřila lidem v ČR 281 milionů korun

Komerční sdělení

Češi stále častěji využívají rozvoz nejen pro jídlo z restaurací, ale i pro rychlé nákupy potravin a dalšího zboží. Rostoucí oblibu potvrzuje věrnostní program foodora PRO: počet uživatelů v...

Kraj vyhlásí dotační program „Voucher pro rozvoj podnikání II“

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Na červnovém zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje byl schválen mezi podnikateli oblíbený dotační program OPST 2021–2027 „Voucher pro rozvoj podnikání II“. Příjem žádostí o dotace pro malé a...

Ve Šternberku už 1 200 pacientů zvládlo operaci bez hospitalizace

Komerční sdělení

Ještě před pár lety by většina lidí po plánovaném zákroku počítala s několika dny v nemocnici. Dnes je realita ve Šternberku jiná – více než tisíc dvě stě pacientů zde absolvovalo operaci a ještě...

8. července 2026

Léto ve Vysokých Tatrách - jedna dovolená, stovky zážitků

Komerční sdělení
Léto ve Vysokých Tatrách - jedna dovolená, stovky zážitků

Není to jen dovolená. Je to ráno, když vás vzbudí vůně lesa. Je to první pohled na tatranské štíty z terasy, horská túra zakončená obědem na chatě, odpoledne na kole a večer koncert pod širým nebem....

8. července 2026

E.ON přichází s novou nabídkou elektřiny se slevou 30 %

Komerční sdělení
E.ON přichází s novou nabídkou elektřiny se slevou 30 %

Pomáhá zákazníkům využít výhodné ceny ještě v letošním roce.

8. července 2026

Ústecký kraj vyhlašuje Dotační program Obchůdek 2021+

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo vyhlášení V. výzvy Dotačního programu Obchůdek 2021+, v rámci kterého mohou být z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu podpořeny malé prodejny na...

7. července 2026

foodora PRO ušetřila lidem v ČR 281 milionů korun

Komerční sdělení

Češi stále častěji využívají rozvoz nejen pro jídlo z restaurací, ale i pro rychlé nákupy potravin a dalšího zboží. Rostoucí oblibu potvrzuje věrnostní program foodora PRO: počet uživatelů v...

7. července 2026

foodora PRO ušetřila lidem v ČR 281 milionů korun

Komerční sdělení

Češi stále častěji využívají rozvoz nejen pro jídlo z restaurací, ale i pro rychlé nákupy potravin a dalšího zboží. Rostoucí oblibu potvrzuje věrnostní program foodora PRO: počet uživatelů v...

7. července 2026

Do práce na kole 2026: Největší sportovní tým Vysočiny v Boschi

Komerční sdělení
Do práce na kole 2026: Největší sportovní tým Vysočiny v Boschi

Pohyb, zdravý životní styl, ochrana životního prostředí a týmový duch – to vše spojil další ročník celorepublikové výzvy Do práce na kole 2026, do které se tradičně zapojili také zaměstnanci...

7. července 2026

Na Sněžku vyrazí každý. Zde je důvod, proč v Peci zůstat o něco déle

Komerční sdělení
Sněžka, nejoblíbenější cíl výšlapů z Pece pod Sněžkou. Ale Krkonoše toho k...

Léto v Krkonoších začíná často ještě doma na gauči. Výběr místa, kde budete bydlet, rozhodne o vašich zážitcích. Horské boudy a jejich jedinečná atmosféra jsou důvodem, proč se sem lidé vracejí....

7. července 2026

Olympiáda parašutismu v Česku. Za Mondialem 2028 stojí JUMP-TANDEM

Komerční sdělení
Olympiáda parašutismu v Česku. Za Mondialem 2028 stojí JUMP-TANDEM

Společnost JUMP-TANDEM získala právo uspořádat jednu z nejvýznamnějších akcí světového parašutismu. V roce 2028 se v Prostějově uskuteční Mondial, vrcholný šampionát pod hlavičkou Fédération...

7. července 2026

Nájmy rostou, chaty zrychlují a daně umí překvapit. Co teď hlídat na realitním trhu?

RR20260629

Nájemné v Česku za tři roky výrazně vzrostlo, rekreační nemovitosti se znovu dostávají do aktivnější fáze, domy se prodávají rychleji a prodej bytu, domu nebo pozemku může přinést i nepříjemné daňové...

4. července 2026  5:02

Kraj vyhlásí dotační program „Voucher pro rozvoj podnikání II“

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Na červnovém zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje byl schválen mezi podnikateli oblíbený dotační program OPST 2021–2027 „Voucher pro rozvoj podnikání II“. Příjem žádostí o dotace pro malé a...

2. července 2026

Známe nejlepší výčepní. Černým koněm výčepu se stala Jana Engelmannová

Komerční sdělení
Známe nejlepší výčepní. Černým koněm výčepu se stala Jana Engelmannová

Nejlepší výčepní v České republice je z Hlučína. V premiérovém ročníku mezinárodní soutěže Černý kůň výčepu, kterou pořádá značka Mustang, zvítězila pětadvacetiletá Jana Engelmannová. Ve finále v...

2. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.