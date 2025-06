Telegraph Pulse: Místo, kde chutě pulsují ve dne i v noci

Do Telegraphu se chodí s chutí, ale klidně i s hladem. Zastávka na jídlo tu není jen na pár minut, je to čas pro vás, kdy nikam nemusíte spěchat. A nově si ho můžete užívat až do večeře.

Telegraph Pulse není jen podnik, je to srdce celého čtyřpodlažního multifunkčního prostoru, kde se prolíná umění, kultura, práce i kreativita. Celotýdenní provoz s podtitulem cafe – restaurant – bar přináší výběrovou kávu, autorské dezerty, gastronomii na úrovni za velmi rozumnou cenu a signature drinky, které stojí za ochutnání. Ať už jde o sklenku pečlivě vybraného vína z Moravy nebo catering na míru, Telegraph – Pulse drží vše pevně ve svých rukou.

Telegraph PULSE [pʌls] n.

1. cafe / restaurant / bar 2. jedinečná kuchyně, výjimečný gastro zážitek 3. snídaně, brunche, obědové menu, večeře, tapas, slané snacky, dezerty 4. káva, nealko, pivo, víno, míchané drinky

Pulse nemá pevně dané gastronomické hranice, ale jedno je jisté, prostor žije a proměňuje se od rána do noci. Ranní ticho, kdy den teprve začíná, střídají poklidné obědy, odpolední káva se zákuskem, večeře a večerní barová atmosféra. Co během dne rozzáří světlo, po setmění přebírá hudba. Měkký svit designových lamp a pečlivě laděná hudební kulisa dodávají večerům jedinečný charakter. Ale skutečnou esenci prostoru tvoří lidé. Personál, který se stará o to, aby se hosté cítili vítáni v jakékoli denní době.

Co svým hostům nabízí? Téměř cokoli, na co mají chuť. Drink s přáteli, víkendový brunch, business oběd, romantickou večeři ve dvou, firemní večírek nebo třeba občerstvení do kina. Pulse je totiž i vstupní bránou do kinosálu a protože kulinářský zážitek k tomu kulturnímu patří, hosté si své drinky a snacky mohou vzít s sebou. V teplých dnech zve k posezení venkovní atrium.

Novinka: Večerní menu

Od ledna se nabídka Telegraph Pulse rozšířila i o večeře, čímž se prostor otevřel dalším gurmánským zážitkům. Večery jsou promyšlené, vyladěné do posledního detailu a vedené rukou britského šéfkuchaře Gavina Lewise, který sbíral zkušenosti v michelinských restauracích Anglie a Norska. Večery v Pulse mají svůj vlastní scénář. Když se venku setmí, prostor se ponoří do tlumeného světla, hudba se přizpůsobí atmosféře a všechno se soustředí na jídlo, pití a společnost. Menu se mění podle sezony a momentální inspirace, ale jedno zůstává stejné, kvalita surovin a pečlivá příprava.

„Pulse je moderní evropská kuchyně hledící dopředu s respektem k minulosti, využívající staré nápady s novými technikami a naopak. Mísí místní ingredience a chutě s respektem k přírodě a ročním obdobím. Zákazníci mohou přijít na kávu a dort, drobné občerstvení nebo něco vydatnějšího, máme něco pro každého,“ popsal gastronomii v Telegraphu nový šéfkuchař Gavin Lewis.

Gastronomie s přesahem

O významu Pulsu v rámci města svědčí i spolupráce s Fakultní nemocnicí Olomouc. Na doporučení lékařů Neurochirurgické kliniky, kteří zde loni oslavili rozlučku se svobodou degustačním menu, se Pulse v polovině letošního února podílel na zajištění obědového občerstvení pro 2 707 zaměstnanců nemocnice. A tím to nekončí. V přípravě je momentálně koncept Red Table – fine dining pro maximálně 12 hostů v exkluzivním prostředí Telegraph Loftu, který v průběhu roku přinese novou úroveň soukromého gastronomického zážitku.

Telegraph ale není jen o jídle a pití. V únoru se v jeho prostorách natáčela nová česká komedie Když se zhasne v režii Andyho Fehu. Hlavní role obsadily herecké hvězdy jako Vojta Kotek, Tomáš Maštalír, Petra Hřebíčková, Martin Pechlát nebo Petra Polnišová. Filmaři tu strávili celkem 21 dní a důvod, proč film našel v Telegraphu dokonalou kulisu? Unikátní architektura a design objektu. Telegraph Loft se proměnil v luxusní restauraci, Coworking v recepci gynekologie a Galerie si s pozměněnou výstavou zahrála sebe samu. Jak to celé dopadne? To zjistíte na začátku roku 2026, kdy film dorazí do kin.

Telegraph Pulse

Jungmannova 3

Olomouc, 2 minuty pěšky od hlavního nádraží

https://telegraph.cz/tydenni-menu