Stín, voda a den plný zážitků. Resort Hrubá Voda zve rodiny na léto

Kam vyrazit s dětmi, aby se po půlhodině nezačaly nudit? Otázka, kterou během letních prázdnin řeší snad každá rodina. V Resortu Hrubá Voda na ni letos odpověděli po svém. Místo jedné nové atrakce připravili promyšlený celek, kde na sebe jednotlivé zážitky navazují a přirozeně vedou návštěvníky od prvních kroků v areálu až po návrat z lesa.
„Nechceme, aby rodina přijela na jednu atrakci a za hodinu odjížděla domů. Snažíme se vytvořit místo, kde společně stráví celý den a děti mají pořád co objevovat,“ říká marketingový manažer Resortu Hrubá Voda Tomáš Drápal.
Nahoru lanovkou, dolů za dobrodružstvím
Horní část areálu prošla v posledních měsících výraznou proměnou. Přibyly další obří kuličkové dráhy, které se rychle staly hitem mezi rodinami s dětmi.
Na první pohled jednoduchý nápad skrývá promyšlenou myšlenku. Dřevěná kulička totiž není jen hračka. Je průvodcem celého výletu.
„Inspiraci jsme našli v Rakousku, ale chtěli jsme vytvořit něco, co bude vycházet z příběhu Hrubé Vody. Kuličkové dráhy dávají dětem důvod projít celý areál a cestu z kopce proměňují ve hru,“ vysvětluje Tomáš Drápal.
Děti si kuličku pořídí u horní stanice lanovky a postupně s ní zdolávají jednotlivé dráhy. Každá je jiná, každá nabízí nové překážky a každá motivuje pokračovat dál.
Les, kde se nečtou cedule
Po průchodu kuličkovými drahami čeká návštěvníky další novinka – interaktivní naučná stezka dlouhá přibližně dva a půl kilometru.
Na rozdíl od běžných naučných tras tady děti neobcházejí jen informační panely. Hledají ukrytá zvířata, poslouchají jejich hlasy, plní úkoly a pomocí speciálních frotážových destiček si vytvářejí vlastní deník badatele.
Přitom ani netuší, že se učí poznávat přírodu.
„Největší radost máme z toho, když vidíme děti, jak se vracejí zpátky, protože ještě nenašly všechna zvířata. Najednou zjistí, že strávily dvě hodiny v lese, a vůbec jim to nepřijde,“ sděluje Tomáš Drápal.
Stezka navíc vychází z toho, co je Hrubé Vodě vlastní. Přibližuje místní přírodu, připomíná historii břidlicových štol i zvířata, která v okolních lesích skutečně žijí.
Nové traily pro zkušené i začínající bikery
Na své si letos přijdou také milovníci horských kol. Bikepark prošel rozsáhlou úpravou, na které se podíleli odborníci se zkušenostmi z předních českých trailových center.
Výsledkem jsou tři trasy různé obtížnosti. Vedle náročnějších úseků vznikly i pasáže, které zvládnou rodiny s dětmi a méně zkušení jezdci.
Kola přitom pohodlně vyveze nahoru sedačková lanovka.
Každý rok něco nového
Resort Hrubá Voda býval pro většinu lidí synonymem zimního lyžování. Dnes se stále výrazněji proměňuje v celoroční výletní destinaci, která každou sezonu přidává nové důvody k návštěvě.
Vedle dětského hřiště, lanového parku, lanovky, bikeparku nebo bobové dráhy letos sází především na propojení jednotlivých zážitků do jednoho celku.
„Už dnes připravujeme další novinky. Chceme, aby se lidé měli důvod vracet a pokaždé objevili něco nového,“ dodává Tomáš Drápal.
A právě v tom spočívá největší změna Resortu Hrubá Voda. Nejde už jen o místo, kde si děti užijí jednu atrakci. Stává se cílem výletů, při nichž společně strávený čas dostává stejnou hodnotu jako samotná zábava.